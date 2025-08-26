聽新聞
9月超商霜淇淋口味曝光！7-ELEVEN「水蜜桃可爾必思」首亮相 全家「蘭姆葡萄霜淇淋」聯名星級主廚強勢登場
超商9月霜淇淋新口味曝光！7-ELEVEN、全家便利商店兩大超商霜淇淋口味吸引網友眼球，根據網友情報分享，下個月將能吃到「水蜜桃可爾必思」和「蘭姆葡萄」兩種口味。
月底話題來了！超商霜淇淋新口味再度引發熱議，有網友透露，九月7-ELEVEN將推出「水蜜桃可爾必思霜淇淋」，而全家則以「蘭姆葡萄霜淇淋」迎戰，兩款口味都十分令人好奇，有網友表示「兩間都要吃」、「這口味超期待」。
特別一提的是，全家「蘭姆葡萄霜淇淋」是和米其林星級主廚攜手打造的聯名款，還可以15元加購黑白巧克力醬，吃起來更有層次。而實際口味與開賣時間均依業者公告為準。
