有料奶茶買1送1！CoCo「奶茶三兄弟」一日限定買1送1 九月加碼「兩杯69元」能點到大杯珍奶
有料奶茶買一送一！CoCo都可「週三好友日」來了，8/27一日限定買1送1由「奶茶三兄弟」出戰，爽喝大杯平均一杯僅約33元，還有九月「兩杯69元」優惠即將接棒登場。
8/27「都可好友日」主打超人氣「奶茶三兄弟(L)」買一送一，凡加入CoCo都可官方LINE帳號即可領券，每人有2張券，使用「CoCo都可訂」線上點單享有優惠。CoCo「奶茶三兄弟」以純濃奶茶為底，搭配經典配料布丁、仙草凍及Q彈珍珠，咀嚼控都超愛。
此外，繼八月「兩杯99元」後，九月更殺推出「兩杯69元」優惠，有珍珠奶茶(L)、粉角奶茶(L)、粉角檸檬冬瓜(L)等選擇，領券方式同好友日，每人可領6張券，天天都能用。另，即日起至9/3，使用外送平台foodpanda點購粉角檸檬冬瓜(L)、粉角奶茶(L)則享買一送一優惠。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言