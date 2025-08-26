有料奶茶買1送1！CoCo「奶茶三兄弟」一日限定買1送1 九月加碼「兩杯69元」能點到大杯珍奶

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

有料奶茶買一送一CoCo都可「週三好友日」來了，8/27一日限定買1送1由「奶茶三兄弟」出戰，爽喝大杯平均一杯僅約33元，還有九月「兩杯69元」優惠即將接棒登場。

奶茶三兄弟。圖／CoCo都可提供
奶茶三兄弟。圖／CoCo都可提供

8/27「都可好友日」主打超人氣「奶茶三兄弟(L)」買一送一，凡加入CoCo都可官方LINE帳號即可領券，每人有2張券，使用「CoCo都可訂」線上點單享有優惠。CoCo「奶茶三兄弟」以純濃奶茶為底，搭配經典配料布丁、仙草凍及Q彈珍珠，咀嚼控都超愛。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

此外，繼八月「兩杯99元」後，九月更殺推出「兩杯69元」優惠，有珍珠奶茶(L)、粉角奶茶(L)、粉角檸檬冬瓜(L)等選擇，領券方式同好友日，每人可領6張券，天天都能用。另，即日起至9/3，使用外送平台foodpanda點購粉角檸檬冬瓜(L)、粉角奶茶(L)則享買一送一優惠。

粉角奶茶。圖／CoCo都可提供
粉角奶茶。圖／CoCo都可提供

CoCo LINE 奶茶 布丁 珍奶 foodpanda 買一送一

