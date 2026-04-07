星巴克大杯「買一送一」快衝！ 「蘋果山茶花」新品登場 4月外送優惠、星禮程回饋一次看

咖啡控快追！氣溫漸暖，星巴克帶來了充滿初夏氣息的全新飲品，更針對4月份祭出一系列超狂回饋，同時，慶祝星禮程10週年，兩天限時推出「買一送一」好友分享日，搭配外送平台隱藏版優惠、聯名卡專屬好康，就是要讓粉絲從週一喝到週末！

新品搶先喝！「蘋果山茶花」系列清爽登場

圖／星巴克提供

星巴克推出全新「蘋果山茶花」風味飲品，將清新的果香與細緻的花韻完美結合，口感豐富且不甜膩。追求視覺系的朋友，更不能錯過強勢回歸的「芒果火龍果檸檬星沁爽」，粉紫色調加上火龍果果乾點綴，隨手一拍都是社群焦點。喜歡奶香質感的則推薦「芒果火龍果椰奶星沁爽」，濃郁絲滑的椰奶搭配異國果香，成為迎夏首選。

圖／星巴克提供

慶祝星禮程10週年！限時2天「買一送一」

圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

星巴克鐵粉快衝！歡慶星禮程10週年，官方特別在4/7、4/8兩天推出「TEN TEN 開心好友分享」，活動期間 11:00 至 20:00，只要是星禮程會員，至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味一致的飲料，即可享買一送一優惠。

除了門市活動，星禮程也同步推出「四事如意好禮入券」及「為愛加星」等點數加碼，金星級會員在每週四還有專屬的「跳跳樂」與「戳戳樂」回饋，讓會員回娘家感受滿滿誠意。

外送族看這裡！星冰樂買一送一、升級特大杯

4月外送平台優惠同樣驚人，即日起至4/17的每週三、四、五，於 foodomo 點購特大杯那堤、焦糖瑪奇朵或巧克力可可碎片星冰樂，直接享買一送一。

foodpanda接棒推出多波段優惠，4/8 - 4/14推馥列白、焦糖奶香星享那堤「第2杯半價」；點購新品「蘋果山茶花風味美式」大杯直接「免費升級」特大杯。4/15 - 4/28蘋果山茶花風味美式、鹹焦糖風味福吉茶那堤「第2杯半價」。

週一也能省！聯名卡專屬買一送一

若手上有uniopen聯名卡，可享好康一直延續到 6/30，只要每週一持實體卡至門市消費，購買兩杯大杯以上一致的飲品，同樣享有「買一送一」優惠（每人每次至多買2送2），讓你的每個禮拜一享受免Blue咖啡時光。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」