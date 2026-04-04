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升級不加價！ 台南最強Buffet 2.0「幸福工廠吃到飽」全面進化 只要158元爽嗑價港點＋總鋪師手路菜
高CP值美食新去處！ 台南最強隱藏版美食聖地的「奇美食品幸福工廠」，宣布自 4 月 1 日起「幸福吃到飽」全面進化為 2.0 版本。最令人震撼的是，維持超親民的158 元售價，就能一次網羅正宗港式點心與星級總鋪師的手路菜！
「幸福吃到飽 2.0」除了原有的熱騰騰招牌甜鹹包子、多款風味餃子無限量供應。最棒的是，主廚還會根據時令隨機變換「私房手路菜」，副食區同樣精彩，由主廚親自操刀推出彈牙炒麵、職人關東煮，以及香辣入味的招牌麻辣鴨血。正宗港式點心如燒賣、珍珠丸等也豪華登場，搭配星級總鋪師手路菜，把吃到飽升級成精緻味蕾饗宴。
而升級最大亮點，莫過於招牌水餃玩出新花樣，升級為「現煮一餃五吃」。主廚將經典水餃變身多種吃法，從外皮金黃酥脆的煎餃、噴香誘人的炸餃，到創意十足的湯餃，搭配特製辣秘醬，一次解鎖五種極致風味，讓人越吃越過癮！
現場體驗也超適合親子同樂。館內人氣「小小甜點師」DIY活動推出埃及風格金字塔鳳梨酥與創意造型餅乾，讓孩子邊玩邊學，兼具教育與趣味。近期更因應棒球熱潮推出「#棒球野餐趣」主題活動，以野餐DIY概念融入棒球元素，推出「滿貫砲刈包」、「投手丘決勝PIZZA」等創意料理，大大提升親子互動樂趣。
奇美食品幸福工廠「幸福吃到飽」
．供餐時間：週二～週日 10:30–15:00（週一休館，連假可能調整，建議出發前確認）
．收費標準：141cm以上 / 成人：158元、110–140cm：118元、81–100cm：68元、80cm以下：免費
．地址：台南市仁德區機場路1008號（台南航空站正對面，備有免費停車場）
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