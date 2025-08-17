換個角度旅遊歐洲　搭乘河輪慢遊「浪漫萊茵河」

【圖／文：傑菲亞娃】

萊茵河發源於瑞士的阿爾卑斯山，全長1,320多公里，流經瑞士、奧地利、德國、法國，最後經荷蘭流入北海。萊茵河兩岸佈滿古城堡、老城小鎮和葡萄梯田，河畔風景極為優美，加上歷史、建築、藝術、人文等多重成就，使中上游河谷地享有「浪漫萊茵」的美譽。而在賓根與科布倫茲之間約65公里的河段中，因擁有超過40棟中古世紀的城堡和秀麗的葡萄園鄉村，於2002年被列入世界遺產。歐洲河輪的萊茵河之旅，沿途經過瑞士、法國、德國，終點則為低窪的荷蘭，無論是世界遺產、歷史城堡，還是純樸小鎮，每一站都令人回味再三。





德國曼海姆 Mannheim

萊茵河沿岸遍布葡萄園，品酒行程自然不可錯過；若想在葡萄酒區體驗與眾不同的活動，不妨前往「杜肯赫芙莊園Weinessiggut Doktorenhof」，來趟品醋之旅。莊園由Georg Wiedemann於30多年前創立，主人秉持生物動力與自然農法經營農場與葡萄園，不僅釀造葡萄酒，也生產多種葡萄酒醋與蜂蜜。

▲有30多年歷史的杜肯赫芙莊園葡萄酒莊。

▲曼海姆以最天然方法照顧的葡萄園。

初見莊園外觀，藤蔓攀爬屋宅、院子小巧樸實，我心中不禁疑惑：如此低調的建築真是釀酒之地嗎？沒想到走入地窖後彷彿踏進地下宮殿，各式酒品依年份儲藏於不同窖穴中，規模之大令人驚嘆。參觀前，我們在花園裡認識各種葡萄品種，接著進入古典的室內空間，手持特製鬱金香杯啜飲琥珀色醋液，邊聽解說莊園如何以優質葡萄酒製醋，邊細品酸香滋味，很是過癮。參觀酒窖時，訪客需穿上黑色斗篷，人人宛如哈利波特。原以為只是造型噱頭，沒想到此舉其實與過去釀醋時的衛生安全有關，實在令人長見識。

▲工作人員熟練的倒入各種醋讓客人品嚐。

▲大家都穿好黑斗篷進行酒窖導覽。

此外，建於12世紀的德國小鎮「呂德斯海姆 Rüdesheim」是通往萊茵河中流山谷的重要門戶，也是萊茵高區Rheingau的中心，被譽為「萊茵河谷最耀眼的珍珠」。當地自古羅馬時代即開始種植葡萄，素有「酒城」之稱。為一嚐正宗雷司令酒Riesling，我特地前往全世界最古老的德國酒莊「沃爾拉茲城堡Castle Vollrads」。這座城堡坐落於起伏葡萄園覆蓋的山丘之上，景色清新宜人。踏入城堡中庭，中央是座四方水池，池畔聳立著14世紀興建的塔樓。陽光灑落、湖水映照著古堡倒影與酒杯光影交融，仿若穿越古今，讓人陶醉不已。

▲千年歷史的沃爾拉茲城堡，不僅是酒莊也是景點。

▲城堡內的高塔自14世紀就有了。





德國科布倫茲 Koblenz

「科布倫茲」位於萊茵河與莫澤爾Mosel河交會處，是德國萊茵河流域的重要交通與觀光重鎮。當地最具代表性的景點為「德意志之角Deutsches Eck」，正是莫澤爾河匯入萊茵河之處。

廣場上矗立著威廉一世的騎馬雕像，為紀念他在三場戰爭中為德意志統一所作貢獻，於1897年8月31日由威廉二世親自揭幕。當河輪於黃昏抵達科隆時，遠遠便可望見點燈後的科隆大教堂，映著河光格外壯麗。科隆為德國第四大城市，與萊茵河相伴近2,000年，其歷史悠久、文化底蘊深厚。科隆大教堂不僅是全德國規模最大、高度第二的教堂，也是城市最醒目的地標。夜晚燈光點綴下的教堂華麗壯觀，白天則可入內參觀，登塔眺望整座城市，視野絕佳。

▲德意志之角可看到萊茵河與莫澤河會合處。

▲河輪近黃昏時抵達科隆，碼頭就能看見科隆大教堂。





河輪終點站－荷蘭阿姆斯特丹 Amsterdam

阿姆斯特丹Amsterdam得名於Amstel河上的水壩，因此舊城區的「水壩廣場」Dam Square成為觀光客必訪的歷史地標。我造訪當日，恰逢罕見的豔陽天，街頭氣氛熱鬧非凡。當地人紛紛在露天咖啡廳曬太陽，陽光灑落運河，波光粼粼映照出荷蘭小屋的可愛模樣，漫步其間，有種偷得浮生半日閒的幸福感。

河輪抵達阿姆斯特丹時，正好趕上「庫肯霍夫公園 Keukenhof」的開園季節。這座全球最大的鬱金香花園曾是我兒時夢想中的花之國度，如今終於圓夢。佔地2,500坪的園區廣闊無比，除了五彩繽紛的花海，還有巧妙設計的各式造景，一會兒是繁花盛開的草地，一會兒是綠意盎然的樹林小徑，再配上高聳的古老風車，每個轉角都充滿驚喜，彷彿走入真實的童話世界。

▲很喜歡百花與樹林的結合，清新脫俗。

▲好天氣時，人們都坐在露天咖啡廳曬太陽，很熱鬧





