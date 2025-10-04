亞洲郵輪玩出新高潮　不移動旅行哲學，你跟上潮流了沒？

【圖／文：溫士凱】

作者｜溫士凱Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《泰美味》等21本書，亦是廣播金鐘獎「生活風格節目獎」、「社區節目主持人獎」、「教育文化節目主持人獎」等項目共六座金鐘獎得主，2024年起並擔任世新大學廣電系兼任副教授、緯來娛樂台《溫來趣韓國打卡》主持人。

基隆港口，一艘高聳如樓、剛下水不久、總重超過17萬噸的亞洲最大郵輪MSC榮耀號Bellissima，緩緩駛入港灣。它宛如一座漂浮的城市，載著數千名旅人歸來。站在岸邊，看著甲板上旅人們興奮揮舞雙手，那眼神裡閃爍的，是旅行歸來的光芒。我知道，亞洲郵輪的新時代，已經正式展開。

▲在郵輪上的跑道運動、泳池玩水，享受夕陽光影，就是最愜意的旅行啊！

是的，你沒看錯。根據台灣交通部觀光署統計，2019年郵輪搭乘人次曾創下105萬的歷史紀錄，超過600航次停靠台灣各大港口，堪稱郵輪夢想飛翔的黃金年代。但疫情打亂了一切，整個產業一度停擺三年。然而，也正因這段沉潛與重整的空白期，讓2024年迎來振奮人心的爆發成長，郵輪旅遊再度突破90萬人次，寫下歷史第二高的紀錄。預估2025年，台灣郵輪市場將再創高峰，甚至成為帶動亞洲郵輪復甦的關鍵引擎。

▲郵輪內的餐廳料理選項多元，總能滿足饕客挑剔的胃口。

▲陽台房的空間和設施完善舒適。

而這一波亞洲郵輪新旅遊浪潮，不僅是「重新啟航」，更是全面進化升級。特別是在近兩年的復甦中，我觀察到幾個不可忽視的新趨勢。首先是科技升級，加速智慧郵輪時代來臨。從人工智慧Check-in、臉部辨識登船、視訊安全講習，到手機App預約晚餐、劇場演出與岸上觀光，智慧郵輪科技已悄然進駐船上每個角落。不少新一代郵輪配備語音助理、無人送餐機器人、全船高速網路等設施，讓旅客在海上也能享受便利與高效，而這種科技化設計，正好吸引更多數位原生世代的年輕旅客。

▲MSC榮耀號Bellissima郵輪重達17噸，是目前亞洲線最大艘，也是最新的郵輪。

▲郵輪上的劇場每晚都有百老匯歌舞劇、雜耍、特技等專業水平的表演。

▲MSC榮耀號Bellissima郵輪上的「榮耀大道」，兩側設有購物和餐廳。而穹頂是一條長約80米的LED天幕長廊，上演各種天幕秀相當吸睛。





新時代郵輪全面進化趨勢的觀察

再過來則是永續旅遊思維進入主流，面對氣候變遷與碳足跡壓力，許多郵輪品牌已轉向使用LNG（液化天然氣）動力、安裝碳捕捉裝置與廢水循環處理系統。例如這次搭乘的MSC地中海郵輪公司，便提出逐步調校，達成2050淨零排放的目標。越來越多旅人也開始關注旅行是否環保，而這一波新郵輪加入亞洲航線，也正試圖在「奢華」與「永續」之間找到美麗平衡。至於航線規劃，亞洲以3至6日短航程為主，能快速滿足上班族、親子家庭或熟齡族的「小旅行微假期」需求。疫情過後，亞洲各大港口，包括台灣的基隆、高雄，日本的長崎、神戶，韓國的釜山、濟州島，以及中國的上海、天津，香港、新加坡、馬來西亞的吉隆坡、泰國的普吉島，還有越南的峴港、胡志明市等，紛紛成為國際郵輪公司的首選。MSC地中海、皇家加勒比、歌詩達、麗星、迪士尼等國際品牌接連進駐亞洲，甚至為亞洲市場量身打造適合的船期與設施。台灣位於亞洲正中心位置，作為航線「起點港」，更加強化了其「亞洲郵輪核心」角色。

▲多樣化飲品選擇讓船客能盡情享受。

▲來自蒙古的特技表演，不可思議的肢體動作和柔軟度，讓觀眾嘖嘖稱奇！

過去我們總說，旅行就是上飛機、換城市、轉飯店、拉行李，這些移動與轉換讓旅程變得疲憊。但郵輪提供的，是一種不移動中的移動哲學。只要踏上船，選好陽台艙、內艙或套房，就能在不搬家的狀態下，體驗每天醒來換一座城市的浪漫。





不移動旅行哲學構築品味生活

此刻，「慢食」與「慢生活」蔚為風潮，郵輪簡直是最理想的慢遊代名詞。遊客在甲板看海、船艙聽樂、餐廳用餐、SPA房放鬆，節奏緩慢卻充實。有人疑惑：「郵輪不就是銀髮族的活動嗎？」我總笑著回答：「其實它才是最具跨世代魅力的旅行方式。」從兒童樂園、水上滑梯、青少年電玩空間，到成人KTV、酒吧、夜間劇場、健身房、星空影院，這些設施甚至超越許多五星飯店的一站式娛樂。郵輪也提供了一種「輕鬆抵達」的旅行模式。沒有舟車勞頓、沒有多次機場檢查，就能悠閒抵達目的地。下船後，還能直接參加岸上觀光行程，語言與交通全都不必操心，讓旅程更省心。對熱愛購物的旅客而言，郵輪行李限制寬鬆（高達60公斤），簡直是福音。從日本藥妝、韓國美妝、紀念品到各式零食伴手禮，通通不必擔心行李超重，盡情購物無負擔。

▲沖繩是最受歡迎的停靠港，而其傳統市場的現食海鮮攤更是人氣景點。

▲沖繩處處可見「風獅爺」，沖繩方言稱為「シーサー」（Shi-Sa），有「公獅咬錢、母獅守財」的傳統說法。

▲宮古島是亞洲郵輪重要的停靠岸之一，以湛藍乾淨的海水著稱。

我認為，郵輪的美好，不只是「去哪裡」，而是「怎麼去」。它不像飛機那樣冷冰冰與擁擠，而是讓旅人擁有過程、餘韻與流動感；也不是「拼景點」的奔波，而是「在景點之間過生活」。在我最近的MSC榮耀號日本航程中，遇見一對來自新竹的夫妻，他們說：「我們每年都會選一趟郵輪度假，孩子長大後我們就自己出發，不趕景點、不拼行程，反而更能享受旅行的本質。」這番話讓我深感共鳴，嘴角不自覺上揚。當郵輪旅遊不再只是「選項」，而是成為「生活方式」，你準備好跟上這波亞洲郵輪的新高潮了嗎？下次假期，不妨從港口啟航，讓海洋陪你旅行一程，也在海風中，找回悠閒旅行的初心。





