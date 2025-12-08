法國第五大城「尼斯」　文化交融的老城區與活力耀眼的蔚藍海岸

快訊

行遍天下
▲尼斯老城區雖與濱海大道僅幾步之遙，卻是風情迥異的南法小鎮。
【圖／文：傑菲亞娃】

從台灣轉機抵尼斯，我的普羅旺斯旅程由蔚藍海岸展開。尼斯是法國第五大城市，位於知名的「蔚藍海岸Côte d’Azur」區，是熱門的度假勝地。這座海濱城市擁有無可比擬的自然美景，迷人的海岸線、活力的濱海大道，豐富文化的老城區，都是訪客不容錯過的地方。人們萬萬沒想到當初因為一張英國貴婦撐著陽傘、漫步沙灘的照片讓尼斯聲名大噪，因此有了「英國人大道Promenade des Anglais」。海水在陽光燦爛下顯得特別閃耀，沙灘上的人們慵慵懶懶的恣意享受，這樣的畫面實在解壓！

　

義法文化交融的老城區

距離濱海大道僅三分鐘腳程的「尼斯老城區Vieux Nice」擁有義大利與法國文化交融的特色，蜿蜒的石板路上有著一棟棟橘黃色的老宅，巷弄間隱藏的美食及市集上的國民小吃，充分表現濃厚的傳統風情，如此穿越時空的體驗與蔚藍海岸相映成趣，令人難忘。老城區旁有個「城堡山丘」是眺望尼斯城市景最美的觀景平台，可慢步緩坡而上也能搭電梯直達登頂，放眼望去尼斯老城與港口，群山環繞，整片海灣盡收眼底，美不勝收。

▲市集上有名的國民小吃，尼斯特色煎餅Socca。
山頂花園俯瞰湛藍海岸

「埃茲村」位於尼斯與摩納哥之間的蔚藍海岸，這座在中世紀因為防禦而建的小山城村落，其獨特的景觀與保存良好的歷史民宅，吸引了大批的觀光客，無論是平日、假日整個山城都是滿滿的人潮。在蜿蜒的石階上，隨時與人擦身而過的擁擠沖淡了我對山城的期待，還好拾級而上到最高點的植物園，俯瞰波光粼粼的湛藍海景，一解沿路擁擠的煩悶，甚好。

▲俯瞰埃茲村及地中海，風景極為秀麗。
▲循著狹窄小徑蜿蜒往上走，不會迷路。
▲石階上的特色商店，很有文藝氣息。
