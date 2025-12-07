谷關美肌之湯 品秋日饗宴，沉浸暖泉時光
【文：Cecilia，攝影：林民宜】
車子緩緩駛入谷關山區的蜿蜒公路，當竹林小徑出現在眼前的那一刻，我知道，這趟旅程正式展開。緩慢穿過那片靜謐的竹林，就像踏入與世隔絕的秘境。
「虹夕諾雅 谷關」隱身於山霧與林間，溪水聲、風聲、鳥鳴交織成一首自然的序曲。辦理入住後，往外漫步至「水之庭園」，腳邊的石板路蜿蜒在潺潺水流之間，四周是蒼翠山巒與風輕拂。剎那間，我彷彿漂浮在大甲溪與森林之間，焦躁的心也慢慢沉澱下來。
這裡的溫泉不是單純的泡湯，而是一場與山共呼吸的儀式。我總會讓自己一定要至少泡三次湯。第一次選在入住散步後、用餐前，進入大浴場裡，熱氣氤氳，泉水包覆著身體的每一寸肌膚，我喜歡如水流設計般的戶外湯，看著窗外山嵐流動，整日的疲憊在此消融，我個人的小秘密是，選定大石頭的角落順勢歇下，這是湯泉設計師選定的秘密泡湯角度，得以欣賞山林最棒的風景。
第二次則是晚餐後回到房間，打開向飯店預約的藍芽音響讓柔和的音樂流瀉而出，再次緩緩浸入每間房都設有的獨立湯池，屋外蟲鳴陣陣、微風輕拂，專屬於自己的時間被延長成永恆。隔天清晨甦醒是第三次泡湯，我推開窗門泡進溫泉，陽光穿過峽谷，映照在眼前，蒼翠山谷、下方是大甲溪的溪水翻滾，身體被美人湯泉質從內而外好好地滋潤，四肢百骸都無比放鬆。
秋日饗宴帶來舌尖上的驚喜
除了泡湯，午後的時光我還體驗飯店秋天推出的林岸茶席，林蔭之間微風帶著山林氣息撲面而來，面前擺著木碗與研杵，現場工作人員緩緩研磨芝麻與花生，擂茶的香氣逐漸瀰漫開來，手心的溫度與穀物的香味交融成一種療癒。夜幕降臨的晚餐時刻，由川西和人料理長精心設計的「秋冬會席料理」上桌，每一道菜都像是一場台日文化的對話。料理長以極致細膩的日式手法，將台灣的風味融入其中—烏魚子的鹹香、破布子的酸韻、藥膳湯的溫潤，都被巧妙地融合在細膩的料理中。食器選用信樂燒與織部燒等日式食器，山霧在窗外飄散，餐桌上的燈光柔和，我靜靜感覺著這份從土地延伸至味蕾的感動。
時光散策聽故事、八仙山森呼吸
隔天早上，與友人一起參加了「谷關時光散策」活動。跟著導覽員出發，她帶著我們穿梭於谷關溫泉老街與隱密巷弄間，說著谷關的歷史與往昔。走過吊橋，經過寺廟與老店，耳邊傳來大甲溪轟隆隆的溪水聲，伴隨著自己悠閒的腳步⋯⋯山巒、溪谷、溫泉與人情交織，彷彿正在走讀一齣流動的音樂劇。
趁著空檔驅車至鄰近的八仙山國家森林遊樂區，帶著悠哉的心走入舊時繁華的林場，感受如今被十文溪、櫻花林、油桐林與竹林包圍的散步時光，深吸一口氣，森林的氣息滲入心底，喧囂全都被洗淨，只剩下平靜與呼吸。回到飯店Check out離開時，我回頭望向那片竹林入口，霧氣依舊、山風依舊，但心境早已不同。虹夕諾雅 谷關不只是溫泉旅宿，更像是一段深刻的山林對話，讓人學會與自然共呼吸，與自己焦躁的心和解。
景點資訊
虹夕諾雅 谷關
地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷16號
電話：04-2595-0008
網址：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/hoshinoyaguguan/
備註：1.谷關時光散策為住客限定之活動，需事先預約。2.公共浴池禁止拍照，本篇取材已事前與飯店申請核准，並由工作人員陪同拍攝。
地址：台中市和平區東關路一段200之8號
電話：04-2595-1214
票價：成人150元、優待票100元、小型車100元
