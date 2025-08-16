迎接今秋浪漫座標！從印度洋到阿爾卑斯山 精選五大「奢華蜜月勝地」

Heavens Portfolio精選蜜月旅行地點。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋天蜜月旺季即將到來，Heavens Portfolio 精選自印度洋碧波萬頃的塞席爾群島，到巴黎塞納河畔的藝術與浪漫、走進托斯卡尼鄉村與酒莊的漫遊時光；沿阿爾卑斯山麓探索雪峰、溫泉與療癒靜謐，或於北義科莫湖畔靜賞夕陽與湖面星光。五大蜜月旅行推薦地點，集結了世界頂級度假飯店、專屬體驗與極致美饌，以奢華浪漫為兩人下一段攜手人生開啟新篇章。

塞席爾｜Cheval Blanc Seychelles

▲塞席爾白馬莊園的遼闊泳池。 圖：Heavens Portfolio／提供

近年提起全球蜜月度假地點，塞席爾一直穩坐熱門首選之列，更有旅遊媒體稱其為「印度洋的浪漫首都」、「此生必去的伊甸園海島、蜜月天堂」。2024年末，白馬莊園全新度假據點選址於此，為這座夢幻島嶼增添一抹頂級奢華的風景。

塞席爾白馬莊園（Cheval Blanc Seychelles）坐落在最大島嶼馬埃島（Mahé Island）上，鄰近風景如畫的 Anse Intendance 海灘，共有 52 棟獨立別墅，皆坐擁印度洋壯麗海景，其中24棟臨海、28棟隱身於翠綠山坡間。在建築師 Jean-Michel Gathy 巧思設計下，完美融合建築與自然環境，並以現代藝術巧妙點綴，使整座莊園展現出寧靜且氣質獨具。

自然海景與設計美學為假期鋪陳浪漫基調，而莊園精心規劃的多樣體驗，更為兩人世界添上動人回憶：包括預約客製化私人浪漫晚餐、黃昏快艇巡航、直升機跳島賞鳥、近距離生態探訪等皆可量身打造。旅途中，也別錯過與嬌蘭合作的 Spa、每日瑜珈與冥想課程，讓身心在遼闊海天與大地之間達到平衡。

義大利｜Passalacqua

▲科莫湖畔帕薩拉夸湖畔莊園兼具自然美景與奢華體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供

18世紀，盧西尼·帕薩拉夸伯爵攜手當代建築師，攜手實現了在科莫湖畔打造最大別墅的願景，帕薩拉夸（Passalarqua）自此問世。跨越兩世紀後，帕薩拉夸由 De Santis 家族接手，保留了原建築經典瑰麗的裝飾和建築，重塑成為一處擁有美麗鈷藍色湖水、2萬多平方公尺的花園的浪漫湖畔莊園。莊園的自然美景與溫馨恬靜的度假氣氛，正適合兩人度過浪漫湖濱蜜月假期。

精緻又帶著古典風格的24間套房分別錯過在花園，舒適挑高的空間足以供兩人獲得充足休息。在帕薩拉夸無須費心另外安排旅程，清晨隨興漫步花園、早起參加一場瑜珈伸展，亦或讓咖啡與麵包香氣喚醒一日的精氣神；接續跟著飯店導覽探索神秘的地下通道，或每週四和廚師學做義大利冰淇淋，享受有趣又美味的午後活動。

熱愛戶外活動的新人，可跳進花園泳池享受沁涼、預約一場紅土網球場對打；搭乘飯店準備的復古快艇遊覽湖畔周邊古蹟，亦或安排黃昏香檳巡遊。晚間享用精緻義大利料理後，並肩在星光與晚風輕拂下欣賞戶外電影，攜手沉浸在老派的浪漫情懷。

義大利｜Castelfalfi

▲義大利 Castelfalfi 莊園宛如電影般浪漫。 圖：Heavens Portfolio／提供

對於傾心於慢遊的新人來說，義大利托斯卡尼的鄉間悠閒將是蜜月旅行的最佳目的地。Castelfalfi 坐落於托斯卡尼一處緩坡高處的村莊裡，磚造傳統莊園屋舍建築如同電影場景。莊園擁有146間設計優雅的客房，以及24間套房，新人們若想享受更私密的空間，擁有私人管家與泳池的獨棟別墅更能保有兩人天地。

領略慢活時光之餘，想探索當地風土文化，莊園規劃有葡萄酒品飲、義大利料理教室、依季節安排的尋找松露之旅等活動。想放鬆身心，與曼谷知名綜合健康品牌共同開發的 RAKxa Wellness Spa 巧妙地將托斯卡納風景與泰國智慧創新技術相結合，室內外恆溫無邊際泳池是午後降溫的休閒之選。

此外，莊園於2025/10/01-11/20期間，推出三天兩夜「Autumn’s Magic」秋季旅遊套裝行程，包含住宿、早餐、一次晚餐、Spa 設施以及品酒、料理教室體驗等，兩人同行每晚約1,989歐元起。預訂詳情，請至「Castelfalfi」官網查詢。

法國｜Cheval Blanc Paris

▲巴黎白馬莊園是浪漫假期首選。 圖：Heavens Portfolio／提供

無論是追逐影視作品中的浪漫餘暉，或鍾情於歷史文化、美食與咖啡香的迷人之處，巴黎一直都是國人視為歐洲浪漫蜜月的熱門目的地。

位於塞納河畔，巴黎白馬莊園（Cheval Blanc Paris）容身於巴黎傳奇建築之中，可眺望巴黎聖母院到艾菲爾鐵塔，再到遠處聖心大教堂的輪廓。飯店內部從高雅簡潔的客房設計，結合馬賽克藝術與現代科技投影的弧形無邊際泳池，到米其林三星餐廳「Plénitude」、夏季限定的花園餐廳「Le Jardin」和頂樓酒吧「Céleste」等，這些可說是集藝術文化、歷史、美食印象的巴黎縮影，提供戀人或新人們最飽滿的巴黎風情。

此外，如期待更獨特的親密之旅，同享璀璨晚霞與夜景的塞納河巡遊、搭乘直升機前往香檳酒莊品飲並於回程在飯店酒窖享用主廚精緻的雙人晚餐，都可交由飯店安排，為巴黎蜜月行留下難忘的回憶。

瑞士｜格勞賓登 Graubunden

▲格勞賓登是戶外活動的好去處。 圖：Heavens Portfolio／提供

格勞賓登州（Graubunden）是瑞士最東也是最大州，地理位置完全延伸到巨大的阿爾卑斯山屏障的兩側，擁有連綿起伏的雄偉山峰、壯麗峽谷風景，已標記的步道總長約11,000公里，若喜歡兩人攜手登高望遠，感受大自然環抱的旅程，那麼格勞賓登將提供多樣探索山林與尋覓高山湖秘境的樂趣。

傾心火車漫遊，貫穿格勞賓登州的雷蒂亞鐵路（Rhaetian Railway），提供了多種列車和路線，無論是夏秋運行的復古列車（Historical train），或搭乘從聖莫里茨（St. Moritz）出發的冰河列車（Glacier Express）行經世界遺產高架橋、欣賞沿途瑞士阿爾卑斯山，壯麗山景盡收眼底，獲得截然不同的列車搭乘體驗。

若單純想要享受山林美景，同時結合舒適休憩環境、美食與溫泉桑拿療癒的奢華旅宿，由知名建築師擘劃的7132飯店，隸屬於全球頂級飯店聯盟且擁有多家米其林星等餐廳的格拉斯大飯店（Grand Resort Bad Ragaz），曾獲瑞士 GaultMillau 評比為年度飯店的聖莫里茨庫爾姆飯店（Kulm Hotel St. Moritz），都能為新人們提供完美的山居假期。

