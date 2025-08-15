暑假出國去哪裡玩？6大人氣「親子旅遊國家」推薦

【文・KKday旅遊生活誌】

暑假已經悄悄過一半了，帶小孩出去玩了嗎？趁著假期全家一起出發，創造難忘的回憶吧！幫大家整理了一份超實用的親子旅遊懶人包，如果還在煩惱要去哪個國家玩、想知道有哪些必訪的親子景點，KKday通通幫你整理好！不只出國自由行資訊一次打包，還加碼推薦國內人氣親子旅遊景點。

親子出國推薦國家

新加坡

新加坡真的是親子出國旅遊天堂！這裡有超多適合全家一起玩的親子景點，像是新加坡夜間動物園，可以帶孩子在夜晚中觀察動物們的自然生活，就連大人都覺得酷！而且新加坡生態保育也做得相當好，像是濱海灣花園裡的花卉植栽不僅美麗也是世界第一等級，是非常寓教於樂的地方～

新加坡飯店大部分都有提供親子房型和兒童設施，再加上便利的交通，無論去哪裡都可以輕鬆方便，完全不怕帶著小孩跑來跑去會太累。而且新加坡這座城市的安全、乾淨以及親子友善程度都讓人放心。

小編還要再推薦聖淘沙環球影城與水上樂園，不僅適合小朋友，大人也能一起開心玩，絕對是親子出國旅遊必去親子景點之一！

美國

美國對親子出國旅遊來說也是一極棒的選擇，特別是加州環球影城！除了能玩各種刺激冒險設施，還能進入電影世界一探究竟，甚至是與最喜愛的電影卡通明星近距離互動，像是辛普森家庭、哈利波特、侏羅紀公園、好萊塢製片等，大人小孩都可以玩得盡興，雖然腹地不大但小編個人就玩了整整兩天還不夠呢～

美國除了各種必玩遊樂園，黃石公園、大峽谷、優勝美地等自然奇觀也是親子出國旅遊的好選擇喔，可以讓小孩們盡情接觸最真實的大自然，既有趣又富教育意義！

日本

日本親子旅遊推薦地點除了常見的東京、大阪，其實沖繩也是非常多親子組合會選擇的寶藏地點！比起繁忙都市，沖繩生活節奏悠閒且自然景觀豐富，很適合帶孩子慢慢玩，同時也有許多高人氣的親子景點，像是沖繩美麗海水族館，可以帶著小朋友親眼欣賞巨大鯨鯊悠游，滿足對海洋生態的好奇心。

另外沖繩也非常適合親子自駕，因為路況單純、指標清楚，不會像是在都市開車那樣壓力山大，沿途孩可以自由彈性安排行程，沙灘玩水、餵羊吃草、走訪玻璃工坊或是水果樂園都很推薦，再來就是景點之間的車程短，輕鬆解決小朋友坐不住的問題啊～

香港

香港也是一個非常適合親子出國旅遊的地方！首先，海洋世界可以說是必去景點首選，可以在這裡見識到各種海洋生物，也能與動物明星近距離接觸，甚至還有非常仔細熱忱的保育說明導覽，是個很有教育意義的親子景點。

另外香港迪士尼樂園也是另一個必訪的香港親子景點，雖然佔地不大，但每個角落都充滿著親子共遊設施以及卡通造景，除了高人氣的幾個親子景點外，香港交通也很方便，地鐵、巴士都不會太複雜且飯店選擇多，從高級奢華的親子飯店到經濟實惠的家庭旅館都有喔！

韓國

韓國也是非常適合親子出國旅遊的地方，尤其是大人小孩都愛的樂天樂園！這裡的遊樂設備超適合親子組合，從旋轉木馬到大型設施，孩子可以盡情玩樂，大人也能一起享受家庭歡樂時光！如果想要回味童年的話還有校服可以租借。

小編真的要強調韓國親子景點非常多，像是有著可愛貓熊家族的愛寶樂園，結合遊樂設施與動物園，孩子們可以邊玩邊認識動物，一整天也玩不膩！另外在首爾近郊——江原道還有療癒的羊駝世界、全球第十座樂高樂園等，都是既放電又放鬆的親子出國推薦景點喔！

泰國

如果想來趟東南亞親子出國旅遊，那麼泰國曼谷會是小編最推薦的地點！不僅消費便宜、親子景點多，還有許多專為家庭設計的親子Villa與飯店，光是待在裡頭就可以盡情放電，有些親子友善飯店除了提供親子泳池、兒童遊戲室外，部分還有托嬰接送、親子課程、兒童免費等專屬服務呢！

不過因為泰國天氣炎熱，一定要記得幫孩子準備好隨身水壺、防曬措施，才不會玩到中暑！飲食方面如果擔心口味太重不適合小朋友，建議可以往百貨公司覓食，比較容易調整辣度。

親子旅遊台灣玩法

澎湖跳島

澎湖可不只有湛藍海景，走在老街吃個仙人掌冰、看海吹風、慢慢散步，整個心情都被療癒了。不管是跟朋友來放鬆、情侶來約會，還是全家一起出遊，澎湖都是超棒的選擇，光待在本島都能玩上一整天。

如果還有時間不妨安排跳島行程，像是到吉貝沙尾玩沙戲水、搭船去七美看雙心石滬，不用搭很久的飛機就可以來趟親子冒險之旅，且大多數跳島行程都能選擇包船或半日遊，時間彈性好規劃，體力負擔也不大，很適合學齡前到國小的孩童喔！

龜山島登島與鯨豚共遊

每年 3月到11月 開放登島的龜山島，宛如一座神祕寶藏島，非常適合安排成一趟親子探險之旅，沿途還有機會看到海豚、鯨魚，大人小孩都超興奮！登島後還能沿著環島步道一邊走一邊親眼學習地質與海洋知識，比課本有趣太多啦。

如果不想登島的話，也可以選擇龜山島繞島＆牛奶海體驗行程，欣賞獨特島型與牛奶海夢幻景色，還能順便體驗釣魚等活動，小朋友也能輕鬆參與，回家甚至還能寫成作文當作旅遊心得，完全就是寓教於樂的親子旅遊範本呢！

