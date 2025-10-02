中秋連假吃烤肉！台南9家燒肉店一次看，讓你輕鬆享用美食

【文・KKday旅遊生活誌】

中秋節除了烤肉，還有什麼比和親朋好友一起吃燒肉更有節日氣氛呢？台南作為美食之都，不只牛肉湯厲害，燒肉店的選擇更是五花八門，從高級和牛、日式到平價吃到飽應有盡有，無論是一個人獨享還是多人聚餐都能輕鬆滿足。本篇精選9家台南推薦名單，不管你追求高CP值，還是找聚餐地點，這篇通通幫你整理好！

經典不敗系列：青青燒肉

位於台南東區的「青青燒肉」，一走進就能被精緻華麗的長廊給驚艷到，裝潢非常氣派。店內平日午餐有提供個人燒肉套餐，想一個人獨食燒肉也完全沒問題！

「美澳獨旅」、「伊西獨旅」、「青島獨旅」等套餐名稱是根據肉類產地命名的，實在非常有創意（笑），從台灣的豬五花、日本和牛、澳洲牛小排，甚至是西班牙和伊比利的豚肉，到美國的牛角切和牛背肩通通都有，聚集了各國的精選肉類，肉質都在水準之上，口感一絕！

另外，「青青燒肉」的套餐涵蓋肉盤與可以續的小菜、沙拉、雞湯外，還有附贈一杯飲料和甜點！肉類口感好、品質高，套餐也給的非常大方，真的CP值超高～套餐還有雙人、三人的精緻套餐，生日也有提供優惠活動，想與朋友一同歡樂聚餐、慶祝生日也非常適合！

和牛系列推薦：大股熟成燒肉專門

「大股熟成燒肉專門」目前在台北、新竹、台中、嘉義與台南都設有分店，引進日本才有的日式清酒自動販賣機，台南永華店共有20多種選擇，包含清酒、柚子酒、梅酒、茶酒等品項，想喝什麼都可以自己投幣！

此外，台南永華店採隱藏式的地下排煙設計，用餐空間也相當寬敞，以4人、6人桌位為主，還有6人小包廂可以預訂，再搭配專人服務的桌邊代烤，日本和牛、澳洲和牛、熟成牛肉與厚切的3公分牛舌等必點菜色，吃過絕對不會忘記。

平價系列推薦：咚豬咚豬韓式烤肉

位在台南東區的「咚豬咚豬韓式烤肉」，提供韓式烤肉、火鍋、韓式料理、生菜、飲料等餐點吃到飽，價格500元內還有找，無論平日或周末幾乎都會客滿，沒有事先電話訂位的話，根本就排不到。

正宗的韓式烤肉盤讓食材不易烤焦與累積廢油，並提供韓式辣椒醬、胡椒鹽與天然鹽巴，讓烤好的肉片增添自己喜歡的風味。此外，自助區還不定時提供韓式辣炒雞丁、韓式辣炒年糕、韓式海苔米飯等料理，菜色相當豐富，難怪店內總是高朋滿座。

個人用餐系列：松笠屋

還記得阿部寬在《熟男不結婚》中，一個人吃燒肉的情景嗎？位在台南好市多附近的燒肉店「松笠屋」，就只提供1至2人座位，桌前有電視與網路，再搭配半包廂的設計，就能獨自吃燒肉看影集，相當輕鬆自在。

餐點品項有單人套餐、雙人套餐與單點，單人套餐包含湯、米飯、小菜、生菜、鮮蔬沙拉、豬五花各1份，桌面附有海鹽、七味粉、味噌醬、燒肉醬、生洋蔥與生蒜片，可搭配燒肉調味。

安平燒肉推薦：焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO

圖片來源：Shutterstock

「焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO」發源自成大育樂街，店名為台語「相揪」的意思，第四家分店則選在台南燒肉的一級戰區安平開設，鄰近碳佐麻里，但店內嚴選的肉品、精心調製的烤肉醬、良好的服務，也吸引了很多忠實顧客。

餐點皆為單點，從牛肉、豬肉、海鮮、蔬菜到飲品都有豐富的品項，肉類拼盤的盤子採用台灣的形狀，相當逗趣可愛。此外，只要按讚、拍照打卡，就有機會獲得限量20碗的牛丼飯。

吃到飽系列推薦：赤客燒肉店

提到台南燒肉吃到飽，在地人都會推薦「赤客燒肉店」，雖然曾在2019年經歷火災，但隔年就在公園南路重新回歸，並打造更大更舒適的用餐環境，從建築外觀、空間內部、招牌到菜單，都以忍者風格、武俠氛圍為元素設計。

店家提供雪花豬、梅花豬、牛五花、菲力牛等各式肉品，也另外提供素食火鍋，COLDSTONE與明治冰淇淋也同樣無限量供應，也難怪用餐時間總是客滿，同樣建議大家要預先訂位。

外帶系列推薦：無邪燒肉

位在成大附近的無邪燒肉，空間裝潢相當有設計感，口感脆彈的雞松阪、鮮美的紐西蘭牛舌、超大顆的干貝是必點菜色，但價位偏中上，讓不少學生族群卻步，下不了決心前往。

不過，因為疫情的緣故，無邪燒肉從2021年開始在外送平台上推出3款燒肉便當，有豬肉、牛肉、雞肉可以選擇，還有每日精選蔬菜與醃漬物，價格不用200元，比起其他連鎖燒肉店推出的便當來得划算。

碳烤系列推薦：初燒肉Hatsu Yakiniku

在台南擁有超人氣的「肕燒肉酒肆」，以「初燒肉Hatsu Yakiniku」為新品牌名稱開設分店，同樣維持高水準，店內空間不大，以吧台式座位為主，較適合兩人用餐，座位上方有著吸菸管，身上不太會留有燒烤味。

菜單內容大致一樣，提供美澳日三國的牛肉組合，還有每日限量的A5和牛，但肉品與餐點份量相較多，日本酒種類更為豐富，而以鹽與蔥花調味的牛舌是必點菜色。

居酒屋系列推薦：Nest炭火燒肉專門

台南人對於結合泰式料理的「Nest餐廳酒吧」應該不陌生吧？2019年，在新美街上推出新品牌「Nest炭火燒肉專門」，把前身「三十八番大眾酒場」的空間重新改造，不僅保留日式居酒屋的元素，還把大阪的地標「固力果跑跑人」放到店內，成為人氣打卡地標。

店內有吧檯座位、4人至6人桌，在菜單設定上，有牛、豬、雞、海鮮可以選擇，並提供燒烤醬油與辣椒醬，讓炭火烤過的食材香氣與口味更豐富，還有主食、沙拉與甜點可以點，不怕吃不飽。

