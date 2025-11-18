在想要去哪裡賞楓嗎？南投這個景點楓葉紅了！滿山紅葉搭上清澈溪水超唯美

【文・KKday旅遊生活誌】

最近天氣轉涼，漸漸到了台灣賞楓的季節。還在想要去哪裡賞楓嗎？超推薦你去南投的杉林溪～比起熱門觀光區，這裡多了一種寧靜的節奏，無論是走在牽手小路、躺在花卉中心前發呆，還是在淞瀧部落喝杯茶，都讓人好像真的有放到假。重點是園區又大又舒服，走起來完全不會壓力山大，真心推薦想逃離都市、好好喘口氣的人來這裡晃晃！

杉林溪園區

圖片來源：Shutterstock

淞瀧部落

杉林溪的「淞瀧部落」位於「松瀧岩瀑布」附近，是園區中極具特色的原木山林聚落，這裡的一切是以杉木與石材打造，融合自然與人文的氛圍，宛如隱身山林的秘境小村。走進部落，可以感受潺潺水聲與清新空氣，沿途還有可愛的木雕、花卉與茶香點綴，無論是喝杯咖啡小歇，或在綠意間散步放空，淞瀧部落都是杉林溪裡最能讓人慢下來的療癒角落。

九九吊橋

杉林溪園區的「九九吊橋」全長約200公尺，就這麼橫跨在幽谷溪流與綠林之間，春夏季節，橋周圍綠意盎然、溪水清澈；秋冬時則被滿山紅楓與雲霧環繞，彷彿走進仙境。

這裡也是親子探險的打卡熱點，走在吊橋上不僅能俯瞰山谷美景與壯觀的奔騰溪水，踩著吊橋有些搖晃又有些刺激，也可以脫掉鞋子到橋下踏踏沁涼的溪水，總能引得孩童們興奮大叫呢！

花卉中心展示館

一座四季都繽紛絢麗的夢幻花園—杉林溪「花卉中心展示館」。（自114/5/5起，花卉中心室內展覽館將進行空間優化，目前暫停對外開放。）

展示館內規劃有溫室區與花卉展覽區，還能近距離欣賞珍稀植物與造景藝術，館內會依季節更換主題，春有鬱金香、夏賞繡球花、秋觀菊、冬看蝴蝶蘭，無論何時來都能被花海包圍～這裡就是園區內賞花的最好選擇，在芬芳花香中讓人徹底放鬆、獲得大好心情呀！

牽手小路

園區內充滿浪漫氣息的森林步道「牽手小路」，全長約一公里，步道平緩好走，沿途被高聳杉木與翠綠蕨類包圍，空氣裡瀰漫著淡淡木香，走在其中，陽光透過樹梢灑落，微風吹拂葉片沙沙作響，彷彿走進會呼吸的森林隧道。因此也有謠傳，只要在這條路上牽著手走完，就能收穫幸福與好運，非常適合情侶攜手漫步、親子散步或與長輩悠閒同遊，快來踩點這個浪漫小徑吧～

紅樓

「紅樓」距離「杉林溪大飯店」步行約五分鐘，附近有一片櫻花林，以仿造紅磚屋的建築作為藝文商店街，外觀典雅又帶點復古氣息。設有木藝館、茶藝館及杉林溪烘焙坊，提供伴手禮、紀念品、台灣知名的高山茶、檜木大型屏風、傢俱等木工藝精品。

附近景點

圖片來源：Shutterstock

妖怪村

位在溪頭森林遊樂區入口處一旁的小商圈，是這幾年新成立的一區充滿日式風格的商店街，相當用心有趣，在時常有霧氣的溪頭，真的彷彿走入了另一個妖怪世界！推薦直接參加溪頭、杉林溪一日遊，省去交通煩惱，輕鬆出遊。

溪頭自然教育園區

「溪頭自然教育園區」又稱「溪頭森林遊樂區」，其中最大賣點就是離地 22 公尺高的空中走廊，與清境的天空步道、日月潭環湖腳踏車道，號稱南投三大必訪之道！園區內的大學池、銀杏橋、森林城堡也都是看點唷。

忘憂森林

「忘憂森林」一眼望去便是筆直黝黑的杉木佇立或傾倒在沼澤中，平靜的水面反射出杉木與天空的倒影， 森林裡靜謐的氣氛讓人忘卻平日的煩惱；陰天時伴隨著霧氣，為忘憂森林加上了神秘的面紗，更顯深幽與朦朧。

