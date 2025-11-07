日本高CP值親子景點推薦！可以玩雪還有牧場和溫泉，一站玩樂超滿足

【文・KKday旅遊生活誌】

如果想到日本中部旅行，不妨安排去位在岐阜縣的可愛園區，也就是「牧歌之里」！園內不僅有繽紛花田，還能餵動物、體驗手作、甚至泡溫泉，季節不同還有雪地活動超級療癒。整個園區結合大自然與療癒行程，無論親子旅遊、朋友相揪旅行都非常適合喔，一定可以留下滿滿的回憶！

牧歌之里在哪？

牧歌之里位於日本岐阜縣，是一處花卉結合牧場的主題式園區，依據季結花卉不同呈現不同的樣貌，春天有鬱金香，夏天有薰衣草，秋天則可以賞楓。此外，牧場內還有羊駝、綿羊、馬等動物互動體驗，或是麵包、披薩等手作行程，甚至還有溫泉設施可以使用。

牧歌之里怎麼去？

從名古屋去

從名古屋名鐵巴士中心可以搭乘高速名古屋郡上ひるがの線直達巴士到達牧歌之里，另也可以搭乘「名古屋白川鄉縣」坐到「高速ひるがの高原」下車，打電話通知牧歌之里搭乘接送巴士前往。

參加KKday行程

牧歌之里冰雪樂園＋泡溫泉是冬天最經典的行程之一，甜甜圈滑行、雪地泛舟、拉雪橇好玩卻也相當耗體力，因此許多遊客會選擇加入溫泉的行程，暖和身體、放鬆身心，並藉由泉水舒緩酸痛，甚至不少遊客也會住上一晚好好在飯店內休息，尤其冰雪樂園一年僅開放不到四個月，因此也成為許多日本人前往玩樂放鬆的冬季旅遊勝地。

想要去牧歌之里但又不想自由行的人有福啦！KKday 推出了北陸岐阜一日遊、合掌村點燈二日遊等行程，讓你不用煩惱交通方式，也不用擔心行程安排，就可以一次遊玩牧歌之里和多個豐富景點唷！

牧歌之里特色

花田

圖片來源：Shutterstock

牧歌之里花田面積約莫4.5公頃，大致分為四個花卉區，依照季節景色有所不同，五月上旬有鬱金香、五月下旬到六月中旬有冰島罌粟花、六月下旬到七月下旬有薰衣草、九月中旬到十月中旬有萬壽菊、鬱金香、鼠尾草、十月上旬到下旬則是楓葉，牧歌之里官網也會即時更新花卉資訊，甚至還有花卉擺設的區域資訊提供遊客參考。不只如此，現場也提供手做花環、壓花及插花的體驗，根本就是花卉天堂。

玩雪

圖片來源：Shutterstock

牧歌之里冬天雖然沒有花卉觀賞，但冬天會化身一座雪場遊樂園，可以滑雪橇、堆雪人、丟雪球、甜甜圈滑雪、雪上泛舟等，大人孩童皆宜，園區內甚至附有溫泉設施，盡情玩雪一天後直接到溫暖的泉水裡面舒緩緊繃的肌肉及放鬆身心。

牧舍

圖片來源：Shutterstock

牧歌之里一共有七種動物體驗，可以擠牛奶、騎馬、餵綿羊、山羊吃零食、帶牛或羊駝散步，也可以餵兔子或豚鼠吃草，不過奶牛數量有限，所以也有人數上的限制，平日五十人，假日開放六十人，想要體驗的人建議儘早報名！

手作體驗工坊

手作體驗不止上述提到的花環跟壓花體驗，甚至還有各式各樣有趣的活動，比如用新鮮蔬果做手工麵包，也可以自己做披薩當午餐，還能製作蠟燭、雪球和音樂盒，最酷的是還能編草帽、做掃把！大部分的手作體驗都有人數限制，建議先上牧歌之里官網查詢，選擇好喜歡的項目儘速報名！

飛驒牛烤肉餐廳

圖片來源：Shutterstock

飛驒牛是日本歧阜縣飛驒地區的優質和牛，油花分佈細膩，肉質軟嫩、口感滑順，是日本高水準的頂級和牛，為了讓遊客也能享受到岐阜名產，牧哥之里烤肉餐廳提供飛驒牛套餐，邊烤肉的同時，還能遙望翠綠高山及五彩繽紛的花卉美景，更是大大提升遊客的用餐體驗。不吃和牛的也有其他肉類的烤肉套餐可以選擇。

牧華

溫泉牧華也是牧歌之里的一大特色，開放時間僅有四個月，約莫在每年十二月到隔年三月，每週二固定休館，其營業時間也會因為積雪原因而暫停。

溫泉牧華為38℃ 鹼性泉，主要功效為神經痛、肌肉痛、關節痛、五十肩、運動麻痺、關節僵硬、瘀傷、扭傷等，有露天浴池、室內森林浴場等。此外，生薑、柚子精油的草藥浴、蒸氣霧室跟芬蘭桑拿等放鬆身心的設施。

