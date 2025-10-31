天氣轉涼泡溫泉！來場礁溪小旅行，10個超讚泡湯地任你選

【文・KKday旅遊生活誌】

走進礁溪的那一刻，空氣裡就飄著淡淡的硫磺香，天氣涼涼的，最適合來一場溫泉小旅行啦！不管你是想找便宜又舒適的森林風呂，還是有溫泉魚陪你咬腳皮的湯圍溝公園，甚至是想住一晚高級溫泉飯店，好好耍廢一整天，這裡通通有。礁溪真的超適合說走就走，不用排太多行程，泡個湯、吃個蔥油餅，就是最棒的療癒日常！

礁溪溫泉公園泡湯

礁溪溫泉公園森林風呂

礁溪溫泉公園緊鄰在礁溪轉運站旁，前身為礁溪圓山公園，其中森林風呂是男女分開的裸湯，目前由政府經營，且價格非常便宜，現場販售的一般票只要150元！

風呂還有提供一次性的至物櫃可以使用，裸湯溫泉中有分為冷泉及溫泉，雖然不像其他溫泉飯店般精緻，但是也是個小資的選擇之一～若是在週日前往，泡完湯後還可以到附近的礁溪溫泉夜市逛逛喔！

湯圍溝溫泉公園

說到礁溪溫泉，想必沒有人不知道礁溪湯圍溝溫泉公園吧！湯圍溝溫泉公園是礁溪各個溫泉飯店、旅館分佈的中心，除了有免費的戶外泡腳池外，還有男女公共浴池、檜木湯屋，而多數遊客來到這最想體驗的幾乎都是「溫泉魚咬腳」～看著小小的魚群瘋狂的幫大家的腳去角質，真是格外可愛的景象～也很適合親子一起來體驗喔！

湯圍溝溫泉公園除了溫泉以外，也集中了許多知名宜蘭美食，像是柯氏蔥油餅、正常小籠包等等～如果想知道礁溪還有哪些必吃美食，推薦可以參考礁溪美食推薦喔！

飯店住宿推薦

中冠礁溪大飯店

泡湯設施：戶外大眾風呂、雙泉湯屋、溫泉套房、SPA、其他設施

礁溪中冠飯店有獨特的雙池設計，以陶瓷、大理石浴缸裝載著特有的冷熱雙泉，並用東方的養身智慧為底，結合礁溪溫泉富含礦物質、潤澤肌膚的特性，讓你一次感受溫泉與冷泉帶來的舒暢。在洗去一身疲憊後，還可以享用在地的蘭陽午餐。

中天溫泉渡假飯店

泡湯設施：溫泉套房、SPA、泳池、其他設施

於2018年新開張的中天溫泉度假飯店，在試營運的期間就得到眾多好評，頂樓有 14 間湯屋，不但以少見的大坪數與歐風空間呈現，更同時擁有專屬的室內與戶外湯池，讓人在泡湯舒緩的節奏中，遠眺山嵐間的氤氳詩意。

除了湯屋套房以外，位在飯店一樓的SPA池也是許多遊客的選擇，各式各樣的SPA設施以及兒童戲水區都是吸引人的一大賣點！而La Terra 樂沛西餐廳旨在找尋在地最美好的原味價值，各式菜色皆現點現做。最後，在交通方面，飯店也有往來礁溪火車站的接駁車，可以不用擔心！

川湯春天溫泉飯店

圖片來源：KKday

泡湯設施：露天風呂、溫泉套房、SPA、其他設施

川湯春天溫泉飯店以各國情境風格打造不同之溫泉湯屋，除了獨立湯屋外，亦設置各項溫泉SPA、烤箱、蒸氣室等。

其中戶外大眾溫泉池以能量五行及精油溫泉作為主題，以各種不同的天然配方搭配不同溫度的六福溫泉養生池是一大亮點，讓疲憊的身心能夠獲得最好的釋放。除不同種類及風格的溫泉池外，小孩最喜歡的淺水戲水區、溫泉魚區以及足底氣泡按摩池等也應有盡有，提供給各式需求的旅客。

川湯春天旗艦館

圖片來源：KKday

泡湯設施：露天風呂、溫泉套房、SPA、其他設施

川湯春天除有以情境湯屋為主打的川湯春天溫泉飯店外，在距離礁溪火車站走路只需5分鐘的川湯春天旗艦館是於2019年新開幕的溫泉飯店。

旗艦館佔地約千坪的戶外溫泉泡湯區，除承襲原本川湯春天溫泉飯店不同顏色之精油溫泉的特色外，亦有牛奶浴、石板床、SPA、蒸氣室、烤箱等，想得到的溫泉設施在川湯春天旗艦館都可以享受得到。

而川湯春天旗艦館的雙人湯屋分為圓の湯與方の湯兩種溫泉浴池，每個湯屋裡皆有冷熱雙湯可交替使用，更有大片落地窗可以邊泡湯邊欣賞窗外景致。除提供一般客房房型外，更有以親子為主題的客房可供選擇，若是帶小孩一起到礁溪泡溫泉，不妨選擇充滿童趣的童樂房型，在充滿海洋或森林幻想的空間裡泡湯，舒緩一下因工作或許多雜事而緊繃的神經吧！

葛瑪蘭溫泉飯店

圖片來源：KKday

泡湯設施：露天風呂、溫泉套房、SPA、其他設施

葛瑪蘭溫泉飯店位在礁溪火車站周邊，整體以灰黑白色調營造出簡約時尚風格，溫泉湯房內採光相當充足，還有寬敞的空間可以大肆展開行李箱。除房間內配備的溫泉浴池外，也另外設置戶外露天溫泉，能享受在戶外泡湯的樂趣，再加上檜木桶溫泉、烤箱等設施給予旅人們極致放鬆地享受。

泡溫泉之外，葛瑪蘭溫泉飯店內亦有健身房、KTV等空間，小編覺得最吸睛的是有大片落地窗的玻璃餐廳，泡完湯後到餐廳享用海陸火鍋大餐，溫泉加上火鍋的神組合，直接列入小編推薦清單裡的前三名。

山形閣溫泉飯店

山形閣溫泉飯店以山嶽地形及峭壁作為設計理念，展現出了在地的原住民民俗風情，更在裝潢上下了功夫、融入了傳統歷史。飯店房間內乾淨明亮，空間非常足夠，浴池也相當寬敞，若是入住到豪華雙人房，還能坐擁窗外的一片美景。飯店設施中還有溫泉裸湯，男女分開，另有三溫暖烤箱，設備非常齊全，裸湯內的盥洗設備也很乾淨，另還有寬敞明亮的梳化間可以使用。

山泉飯店

泡湯設施：溫泉套房、SPA、泳池、其他設施

在山泉展開最美麗的身影層層spa溫泉，傳說中蘭陽夜景的大視窗，讓侷限已久的視野獲得瞬間解放，田野湯屋以復古田野基調的裝潢設計，推開門就可以看到超大的浴池及寬敞舒適的空間，全家大小一同泡湯都不會太擁擠。

另可現場升級為星辰湯屋，湯屋挑高讓空間感受更為寬敞，都附有毛巾、吹風機、礦泉水以及沐浴用品，備受使用過的遊客真心推薦！

湯屋休息推薦

蔥藻

圖片來源：KKday

取自「沖澡」諧音的蔥澡位在礁溪大街上，是近年來廣受年輕一輩喜愛的溫泉湯屋。每間獨立湯屋以饒富童趣及意象等不同的繪畫風格，跳脫一般溫泉飯店雙人湯屋的雅緻印象，創造出僅屬於蔥澡的藝術湯屋。

蔥澡以雙人湯屋形式營運，每間湯屋皆與不同的藝術家合作，白瓷磚牆上用繪畫結合泡澡意象創作出與眾不同的礁溪溫泉湯屋。除了提供沐浴備品外也有租借給孩童們玩耍用的泡澡玩具，更可以向櫃檯點茶飲在湯屋內飲用。

一樓也設有咖啡廳和休息區提供給客人在泡完溫泉後用餐小憩。如果只是單純到礁溪泡溫泉不住宿的話，建議可以到蔥澡體驗一下非常不一樣的泡湯樂趣喔！

