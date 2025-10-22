桃園萬聖城開跑！絕不能錯過同遊「這個景點」，下雨也能輕鬆玩

【文・KKday旅遊生活誌】

「Blu Night宿海奇遇」是COZZI Blu 和逸飯店．桃園館與Xpark合作的星級夜宿體驗。入住者在可愛的宿曦小窩鯊魚床與魚共眠，獨享夜晚與開館前的Xpark。行程含一泊四食及星級盥洗室。還提供了船長歡迎、娛樂區、專屬探險包與繪本。費用包含深度導覽、生態瓶DIY、贈品，且隔日可免費再入Xpark參觀，是結合舒適住宿與海洋教育的獨特旅程，快來看看介紹吧！

Blu Night宿海奇遇

COZZI Blu 和逸飯店．桃園館與Xpark所攜手推出的「Blu Night宿海奇遇」不僅能讓入住者參加獨家的探索行程、一窺Xpark夜晚中的神秘面紗，還能夠體驗在舒適的鯊魚床上數著魚兒入睡，另外從午茶到晚餐，再從宵夜到隔日早餐，整趟行程下來不但視覺上能夠感到滿足，也可以睡得好、吃得滿意！

住宿及Check in

宿曦小窩鯊魚床：福爾摩沙

福爾摩沙是許多人參觀Xpark時必拍的區域，但是假日常常會面臨人山人海的狀況，入住宿海奇遇的一大特色便是能夠在夜晚及白天開館前獨自享有！整面落地的大水缸中有著豐富的生態，鯊魚、魟魚等各種魚類全部齊聚一堂。

晚上要睡的就是這有著可愛造型的宿曦小窩鯊魚床，床墊使用了飯店寢具，床位的屋頂設計為鯊魚的造型，同時也兼顧了隱私及安全感，裡頭有內袋可以暫時收納手機等小物品，每一張床也都配有置物籃，讓冒險家在夜晚能舒適、自在的享受與魚兒面對面的專屬時光。

到了夜晚，少了光源的影響更能夠觀察魚兒們的生態，整晚看著魚兒游來游去特別有趣，也不禁讓人讚嘆這海底世界的美麗。白天與晚上的福爾摩沙非常不一樣，晚上視線雖然較暗，但也是別有一番風味，可以難得的欣賞到Xpark的另一個面貌！

宿曦小窩鯊魚床：癒見水母

能夠入住的另一個區域便是超人氣的「癒見水母」，可愛的鯊魚床被一柱柱的水母圍繞著，隨著水母輕飄飄的游動，優雅的姿態讓人感到身心療癒～

癒見水母區三面皆是鏡子設計，整體視覺感受又更加強烈，讓人沈浸於夢幻感中，放鬆地逐漸入睡。

而癒見水母區中還有一個特別的床位，可以直接睡在超人氣的水母牆前，一人獨自享有這個空間，會不會有點太美啦～

乾濕分離盥洗室

擁有睡在海生館的經驗當然是非常特別的，但是住宿品質還是要維持好對吧！COZZI Blu 和逸飯店．桃園館堅持打造了星級的住宿環境，就連盥洗室也不容馬虎。盥洗室與廁所是分開的，由廁所進入後需使用手環感應才能來到盥洗室，一踏進去不禁讓人驚呼：也太漂亮了吧！整面的鏡子、華麗精緻的洗手台，當然整潔度也是保持在水準之上的～

除了盥洗環境良好外，入住宿海奇遇會獲得防潑水袋、環保袋及夾角拖，飯店也有提供基本的備品，例如化妝棉、浴帽、棉花棒等，桌上還有好幾面小鏡子供客人使用，沐浴用品也是使用了知名品牌呢～盥洗室中也有置物櫃，若有需求的話可以向櫃檯借取卡片解鎖喔！

了解完「Blu Night宿海奇遇」的住宿環境後，是不是已經心動了！接下來讓我們看看行程內容有哪些吧！

Xpark夜宿Check in

入住日來到和逸飯店後搭乘電梯至3樓，就可以看到這趟行程的船長已經在Cabin Zone入口處迎接冒險家們囉～船長身穿全白，熱情的和來到Cabin Zone的冒險家們打招呼，讓人感到十分親切，也營造了真的要登船的感覺！

宿海奇遇的Check in時間為15：00，向櫃檯辦理入住後，每人會獲得一個藍色手環，除了方便辨識住客外，也是出入盥洗室、開關行李櫃的感應鑰匙，另外在入住各自的床位前，可以將行李寄放於櫃檯，方便大家能夠輕便的在Xpark自由參觀，開啟一趟輕鬆的旅程～工作人員事後則會將行李分別鎖在各自的行李櫃中，一且都幫大家打理好～所以就放心在Cabin Zone休息片刻吧！

船艙導覽

Cabin Zone的大廳十分寬敞，以深海藍及木頭色為主要色系，讓人感受置身在船艙內，且牆面上更裝飾了船舵，若小朋友看到想必會感到很興奮～

大廳一旁便是娛樂區域，有飛鏢機以及賽車，宿海奇遇的冒險家們都是可以免費使用的喔！很適合Check in完畢後帶著孩子體驗或是三五好友在這開啟一場射飛鏢的小比賽！娛樂區域會一直開放至晚上11點，所以也可以在晚上行程結束後，向一旁的酒吧點個調酒，在這度過超Chill的睡前時光！

另外，在行程啟航前，每一位冒險家都會獲得這2日的專屬探險包以及繪本！背著探險包就像是一個帶著迷你的行李箱在身上，無論是大人還是小孩背著都超可愛，包包中除了行程表、筆、耳塞以及燈泡，還可以將手機、行動電源放在裡頭，非常方便。

繪本五彩繽紛的繪圖十分吸睛，裡頭畫滿了各種生動的海底生物故事，還有可以做冒險家筆記的內頁，相信一定會深受小朋友喜歡！

迎賓小點

在娛樂區玩樂的同時，別忘記還可以享用午茶～午茶享用的地點在Blu Bar，會依成團人數分別全／半包場，落地窗的設計除了景觀好，陽光灑落進來時也很漂亮，很適合拍拍美照。

若同行的朋友人數較多，走到底還有一處較為私人的空間可以使用，可以坐的位子也更多喔！享用下午茶的地方非常舒適，那麼餐點有哪些呢？

下午茶的餐點走精緻路線，像是瑪德蓮、鮪魚可頌、水果等，幾乎每一種都小巧好入口，很適合作為小點心，其中引起小編們興趣的是藍色小方塊點心，在一番詢問後才知道原來是使用藍甘菊糖漿製成的，下方深褐色的部分嚐起來就像是羊羹的口感，使用藍甘菊的小巧思讓人聯想到海的顏色，讓人又感覺到了用心！

除了點心外，當然還有不可少的飲品，除了有基本的蘋果汁、奶茶等，也能向服務員點一杯冰涼的無糖茶來搭配，飲品中甚至還有紅、白酒可以飲用，讓大人能夠享受片刻的微醺時光！

交通方式

自行開車

內壢交流道：下交流道後，往大園方向行駛，經110甲線道（中園路二段）後在青昇路口左轉、直行道領航北路三段，並於領航北路三段、春德路交叉路口左迴轉後，由「城市車旅」進出，即可抵達COZZI Blu和逸飯店．桃園館囉！

大竹交流道 ：由國一或國三接機場系統交流道，再轉國二到大竹交流道出口往青埔方向，沿台31線往高鐵北路二段至青昇路口右轉後，沿著青昇路至領航北路交叉口左轉，再在領航北路三段、春德路交叉路口左迴轉，由「城市車旅」進出，就會到COZZI Blu和逸飯店．桃園館了！

高鐵

搭乘高鐵於桃園高鐵出站後，由B1出口往桃園機場捷運的方向搭乘手扶梯上樓，再經過空橋進入華泰名品城廣場，右轉到二期空橋並依飯店指標前往即可抵達，路程約800公尺，步行時間約10到15分鐘。另外若預計搭乘高鐵的入住者建議在購買行程時直接選擇高鐵假期方案，可以享有高鐵嘉夠75折的優惠喔！

機場捷運

由桃園機場捷運高鐵桃園站(A18)出站後，右轉往華泰名品城方向，穿過華泰名品廣場到名品城大道後右轉，往春德路向左直行約110 公尺，即可抵達國泰置地廣場 COZZI Blu和逸飯店．桃園館，路程約800公尺，步行時間約10到15分鐘。

行程費用

透過KKday下訂可以享有獨家優惠！行程費用除了能夠在Xpark度過神奇浪漫的夜晚外，還包含導覽、體驗行程，以及下午茶、晚餐、宵夜、早餐，娛樂區域免費使用、Blu Bar酒類暢飲，另還會獲得探險包、繪本、防潑水袋、環保袋、夾角拖及香氛木片，也能將體驗行程中的生態瓶帶回，在整趟行程結束後，當日還能免費再進入Xpark參觀，回味這趟充滿回憶的海生館之旅喔！

