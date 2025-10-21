放假帶小朋友去嘉義這裡就對了，有DIY教室、遊樂區，還能看可愛動物！

【文・KKday旅遊生活誌】

今天來推薦大家連假帶小朋友去放電的好選擇！嘉義三隻小豬觀光農場是適合全家大小的地方，從一開始的粉紅豬販賣舖就讓人拍到停不下來，園區裡不只有超多萌翻的動物，還有DIY、戲水區、遊樂場，整個待一整天都不會膩。真的很適合想放空、想療癒、想找親子景點的你，放假去嘉義別錯過這裡！

三隻小豬觀光農場介紹

嘉義三隻小豬觀光農場其實前身是養豬畜牧場，因為覺得現在大家與動物相處越來越有距離感，為了可以讓各位親近並且多接觸大自然，所以決定轉型成為觀光農場的型態！

門票

從停車場準備進入農場前，售票亭就在門口處！完全不用擔心不知道在哪裡買票，當然 KKday 也準備好優惠給大家了！三隻小豬農場門票價格真的是十分親民，所以大家如果有空來到嘉義民雄一定要來走走看看～不管是帶著小朋友親近大自然或是情侶來約會都超適合的啦！

交通

因為附近沒有什麼大眾運輸工具，所以小編是建議大家可以「自行開車」前往喔～除了距離民雄交流道非常近，三隻小豬農場也有提供停車場給大家喔！

▶︎▶︎路線指南：走國道一號，下民雄交流道(民雄/新港)，往新港的方向，約莫200公尺即可抵達三隻小豬農場！

停車場

開車來也不用怕沒有停車位，小編幫大家看過了！除了有離園區比較近的第一停車場之外，還有另外一個在園區後方的第二停車場，步行約五分鐘就可以抵達園區入口，而且農場也很貼心的設計了綠蔭大道供行人安全行走～

園區

粉紅豬販賣舖

一走進園區就可以看到巨無霸粉紅豬歡迎你！這也是許多網美照的產地，因為真的超吸睛、超可愛的～這隻巨大粉紅豬不但可以拍照，他還是販賣舖喔，像是可以餵食動物的牧草、一些零食冰品這邊都可以買到喔～所以拍完照大家一定要先來逛逛。

餐廳

三隻小豬觀光農場內也有餐廳可以享用美食，因為地理位置的關係，附近真的沒有什麼吃的，所以如果玩到肚子餓了、想吃點甜點的話，可以參考看看三隻小豬農場餐廳菜單喔！另外如果有機會做到窗邊的位置，外面就有可愛的狐蒙一起陪你吃飯喔～

DIY教室

炎熱的夏天，好像挺適合做些室內活動的！不用擔心在三隻小隻觀光農場走得又熱又累，這邊有DIY教室可以讓大家邊吹冷氣，邊畫著可愛的小豬撲滿，也是大朋友、小朋友發揮創意的好地方！

戲水區

在炎熱的夏天，小朋友最喜歡的活動應該非玩水莫屬了吧！居然在三隻小豬觀光農場內有戲水區可以玩，這讓所有小朋友都超興奮、開心的！而且位在戲水區旁就有盥洗室、親子廁所，所以不怕玩完水，濕噠噠的不舒服喔～

兒童遊樂區

小朋友如果喜歡跑跑跳跳，最適合帶到這個兒童遊樂區放電一下了～除了遊戲區夠大，另外設施也都算是乾淨的！所以爸爸媽媽不用擔心，只要在一旁休息等待小孩放電完畢就好了！

可愛動物區

都叫做三隻小豬農場了，怎麼能夠沒有看到本人呢！沒有錯，「三隻小豬」就在可愛動物區啦～除了有可愛的小豬之外，還有呆萌的浣熊跟天竺鼠，天氣熱的時候浣熊還會在水池裡游來游去，小編看到真的快融化了⋯⋯實在是太可愛了啦！

大型動物區

前往大型動物區前，小編提醒大家：一定要去「粉紅豬販賣舖」購買牧草喔！因為多了這個秘密武器，除了讓動物主動接近你，拍照也好拍多了～在大型動物區也有許多種類的動物：像是現在最火紅的水豚、兔豚鼠、超Q的迷你馬、迷你驢、漂亮的梅花鹿⋯⋯等等，這裡可說是親近小動物的最佳地點，也是最真實的自然教室，所以大家趕快來跟這些動物朋友零距離互動吧～

