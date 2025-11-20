來新北耶誕城肚子餓怎麼辦？幫你精選12間周邊必吃，絕對不能錯過！

【文・KKday旅遊生活誌】

每次來板橋，不管是約朋友、下班吃飯還是逛街補貨，總覺得這裡怎麼美食這麼多可以選！從車站周邊的火鍋、燒肉，到新埔站的小吃、居酒屋，甚至江子翠、府中商圈也都藏了不少厲害餐廳。不管你是想聚餐吃好料，還是想找平價小吃解嘴饞，這篇懶人包都幫你整理好了，肚子餓的時候就照著吃準沒錯！

板橋站美食

齊味麻辣鴛鴦火鍋

齊味麻辣鴛鴦火鍋生意好到賣起宅配，不只是可以到店用餐，也有許多人選擇線上訂購、宅配到府，在家就能吃到美味！小編常常經過齊味麻辣鴛鴦火鍋，也總是看到店門外等候入店的顧客。

齊味麻辣鴛鴦火鍋是單點式的消費方式，店內有分大、中、小、鍋，可根據人數點適合份量的鍋，鍋底有基本的鴨血跟豆腐，尤其是鴨血真的是很多人推薦，總是會吃到不夠吃需要續點。想要聚會吃鍋，這間飄香名店怎能錯過呢？

鹿兒島燒肉專賣店

很多板橋朋友的小編，這家鹿兒島燒肉專賣店常常出現在日常談及美食的話題裡。主打日式燒肉與從日本鹿兒島進口的頂級豬肉，都是在板橋燒肉店佔有一席之地的原因。店內提供多人套餐，也可以單點，可依照自己的喜好點餐，而店內環境與裝潢也很有獨特的風格，用餐起來舒適、味蕾也同時能被滿足，難怪每每提及燒肉店，板橋的朋友們總是會推薦這家一位難求的燒肉店！

典藏33觀景餐廳

想要找間燈光美、氣氛佳的餐廳，隱身在新北市政府高樓層的典藏33觀景餐廳是很棒的選擇，不管是約會、慶生、聚會等等，都非常適合，絕佳的高空視野，可以看到漂亮的市景，晚上的夜景更是浪漫！

餐廳以西式餐點為主，有炸物、義大利麵、牛排、酒精飲品等，也有精緻套餐的選擇，整體用餐環境有點微微奢華感又有點Chill，想要同時滿足視覺與味覺的享受，別忘記這間典藏33觀景餐廳囉！

新埔站美食

三角點熱炒（臨洋港生猛活海鮮原址）

說到板橋熱炒店，怎麼可能漏掉臨洋港？不管平假日，只要開店就是塞滿了人！連小編都是吃過好幾次，即使台北市也有分店，但板橋這家還是小編最愛！不過由於租約到期，現在臨洋港已經歇業，改為「三角點」，雖然老闆不同，但每到晚上人潮仍然是絡繹不絕！

後樂園町

板橋上班族請趕快收藏！便利的位置，從新埔捷運站4號出口出來步行不用一分鐘就可以抵達的小店家，是許多上班族下班後聚集吃串燒、小酌一杯的聚集好所在！帶有日式風格的濃厚氣氛，更像是日劇中會出現的場景，增添許多用餐氣氛。

店內明太子風味的料理受到許多人愛戴，喜愛明太子的朋友千萬別錯過！而居酒屋的靈魂當然少不了烤物，後樂園町的烤物也是人人稱讚，香氣與美味程度不在話下。

鴉片粉圓新埔店

在Google Map上這間店名是「鴉片粉圓創始店」，原本經營快50多年的創始店在幾年前已結束營業，現在這間鴉片粉圓新埔店則是創始店老闆的大女兒自立門戶後，加盟店在原址開店，大致菜單、味道都跟以往相差不大，對於附近住戶來說仍舊是「失而復得」的美味。

小編也是從小吃到大，一碗簡單的鴉片粉圓或是Q度滿分的三圓豆花，就如同「鴉片」品名一樣會有上癮的感覺，冬天也有燒仙草與溫熱的綜合紅豆湯可以選擇喔！

江子翠美食

鮨跡日本料理

江子翠周邊大受好評的日式料理店，一定要提到這家鮨跡日本料理，店內以丼飯、日式定食與壽司為主，最有名也最值得嘗試的就是他們家豪華澎湃的生魚片丼飯，價位從自一百多元至四百多元都有。

除了海鮮丼飯之外，鮨跡日本料理的定食料理也有許多饕客愛點，像是鰻魚定食、壽喜燒定食等等都是熱門選擇，據說鮨跡日本料理的炸物也是相當厲害，總之到鮨跡日本料理有頗多選擇，且都有很不錯的評價，想吃日本料理不妨列入考慮吧！

豐華小館

老牌店家豐華小館是一間中式餐廳，主要以浙江菜和廣東菜為主，算是頗有名氣卻很低調的一家合菜餐廳，店內用餐氣氛很不錯，也有半開放式的包廂，十分適合多人聚會、家庭聚餐。豐華小館的招牌脆皮雞幾乎是每桌必點，如果想品嚐的話需要先預訂，當天要點的話是吃不到的喔。

另外還有幾道人氣料理像是蟹黃竹笙豆腐煲、百花釀油條、橙香焗排骨等，都是很值得品嚐看看的料理！

吉哆火鍋百匯

吉哆火鍋百匯是錢都體系的吃到飽火鍋品牌，相信大家對錢都並不陌生，是想吃火鍋時候的鄰家好選擇，而吉哆火鍋百匯也是以親民與高CP值的價位為主，各種肉品、蔬菜、海鮮、火鍋料通通都可以吃到飽，還有熟食自助bar、各類飲料隨便你喝，不只吃火鍋，還能吃到各式各樣的料理，超級豐富完全不怕大家吃，五百元上下的價位就能這樣各種東西吃到撐，真的是超划算，要說是俗擱大碗也不為過呢！

府中站美食

傳品牛排板橋店

位於府中的傳品牛排絕對在板橋牛排店上榜上有名，而大家給予它最大的評價便是：CP值超高！一客最便宜只要280元，就能夠享用到豐盛的自助吧，也是大家來這的重點之一，雖然自助吧區的空間不大，但是會一直輪替不同的品項，補菜的速度也非常快，熱門菜色上菜時甚至還會廣播通知大家呢～

CP值破表的評價在板橋人之間流傳，因此每到餐期時間也是高朋滿座，而且店家僅接受現場候位，建議大家提早前往，否則會需要等待一陣子喔！

文岩文岩燒蜀辣鴛鴦鍋

如果來到板橋府中商圈想吃火鍋，文岩文岩燒蜀辣鴛鴦鍋就座落在府中商圈巷弄中的2樓，可以大口吃肉吃到飽！

最大特色在於湯底的選擇有少見的黑蒜頭湯，小編推薦敢吃黑蒜頭的人一定要點這個口味，濃郁醇香又養身，再搭個麻辣湯底，這樣的鴛鴦鍋組合讓人很滿足！各類食材的品質也都很有水準，不管是肉品、海鮮、蔬菜等等都吃得出新鮮美味，難怪能在這一級美食戰區屹立不搖許久。

久天日式炭燒

久天日式炭燒是在府中商圈已開店許久的人氣燒肉店家。久天日式炭燒分作599與799兩個價位（需加收一成服務費），兩個價位都是吃到飽，而799的價位可以享用更多食材，像是頂級黑牛、牛小排、牛舌、天使紅蝦、大干貝等等。

而小編推薦一定要點店招牌韓式牛小排和韓式豬小排，醃製過所以烤起來帶點甜帶點鹹，不用沾醬也好吃，而他們家的味噌沾醬味道很有驚豔感，沾肉吃十分提味，又香又解膩，一定要試試！

