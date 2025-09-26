雙十連假家庭旅遊首選！大人小孩都愛的玩具總動員、小美人魚、冰雪奇緣、海洋奇緣都在這裡

【文・KKday旅遊生活誌】

雙十連假還沒決定要去哪裡嗎？不妨安排一趟到福隆，感受沙雕藝術與大海交織的魅力！今年的福隆沙雕藝術季再次以迪士尼為主題，將經典角色透過沙雕師的巧手化為壯觀作品，從《玩具總動員》到《小美人魚》，都讓人驚喜連連。除了看展覽，還能順便享受海水浴場、在地美食與周邊景點，一趟旅程結合藝術、親子同樂與度假氛圍，保證留下滿滿回憶！

福隆沙雕藝術季

僅示意用 圖片來源：Shutterstock

2025福隆沙雕展即將登場啦！繼前年以「迪士尼百年慶典」為主題，今年又再攜手迪士尼推出「迪士尼仲夏歡樂祭」，邀請沙雕師共同打造精彩的主題沙雕，5/24起在福隆海水浴場盛大展出！

其中迪士尼經典角色將被沙雕師們的巧手塑造成美麗的巨型沙雕， 還有《小美人魚》的烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉等多座的作品，主雕更是配合《玩具總動員》的30週年紀念，復刻《玩具總動員》的經典海報，絕對會讓迪士尼粉絲們忍不住拍照拍不停！

KKday也有推出超貼心的獨家親子套票，讓你帶著全家大小輕鬆玩福隆！不僅一次買齊大人和小朋友的入園門票，還貼心附上塑沙玩具組，免去自己準備的麻煩，讓孩子一到現場就能開心堆沙、發揮創意。

最棒的是，這個套票直接包含清潔費與保險費，讓爸媽玩得安心、小朋友玩得盡興，一站式準備全搞定～趕快把握今年的福隆國際沙雕藝術季，跟著KKday的腳步一起來去福隆沙雕藝術季吧！

延長展期至10/12

號外號外！福隆沙雕藝術節主辦單位公布2025年的福隆沙雕活動結束日期從原本的9/30延長至10/12，想要在雙十連假、中秋連假前往一睹絕美沙雕也不是問題！

交通規劃

圖片來源：Shutterstock

火車

搭乘台鐵至福隆站下車，步行約五分鐘即可抵達！

公車

隆線856」（瑞芳火車站-福隆遊客中心）至福隆遊客中心下車，再依指示步行即可抵達

搭乘基隆客運791（國家新城-福隆）至福隆站下車，再依指示步行即可抵達

接駁車

接駁點：鹽寮海濱公園－龍門(運動公園)－龍門露營區停車場－福隆遊客中心

行駛時間：10:00～18:00

班次：約1小時一班（實際班距依當日路況而定）

自行開車

自國道1號或3號→台2線（濱海公路）→抵達福隆或周邊停車場

自國道5號→頭城交流道→台9線往頭城→台2線（濱海公路）→抵達福隆或周邊停車場

附近住宿推薦

不管到福隆是為了欣賞福隆沙雕季，還是想要沿著海邊騎腳踏車，來到福隆福容大飯店絕對是你最佳的選擇。飯店地點超方便，就在福隆火車站附近，離海水浴場更是只有幾步之遙，玩完水馬上回房間沖澡、休息超方便！

不只交通便利，入住福容大飯店還能坐擁福隆海水浴場的無敵海景，早晨拉開窗簾就是一整片湛藍，心情馬上被療癒。而且房客還能免費使用飯店內的海洋溫泉設施，玩了一整天之後來泡個湯，放鬆身心超級剛好。

附近推薦美食

圖片來源：Shutterstock

尤記福隆商義月台便當

來到福隆肯定是要來朝聖正統的「福隆便當」！那麼多的福隆便當到底哪個才是好吃的呢？不過滿街的福隆便當店到底哪家才是真正的美味代表？小編私心推薦 「尤記福隆商議月台便當」！這家便當店藏身在火車站通往草嶺步道的巷弄中，位置低調，但人氣超高！

一個便當只要 80元，而且都是現點現做，份量實在、配菜豐富，CP值超高。不過要特別注意的是，這家只有假日才營業，想吃記得先查好時間，才不會白跑一趟唷！

福隆尚青冰品

玩完福隆海水浴場，最適合來一碗在地特產 「石花凍」消暑解渴啦！這時候就不能錯過 「福隆尚青冰品」，這間可是現在少見的傳統冰店！

點一碗涼爽的刨冰，選上四種你喜歡的古早味配料，像是果醬、仙草、紅豆、綠豆通通都有，冰涼又Q彈，每一口都吃得到滿滿的誠意。料多實在、價格親民，一碗吃完超滿足！

附近景點推薦

圖片來源：Shutterstock

福隆海水浴場

福隆海水浴場是從日據時期就很知名的海水浴場，具有相當的歷史，尤其弧形的美麗海灘與細軟的金黃色砂質是它最迷人之處。每到夏日福隆海水浴場總是能看見滿滿的水上活動，像是游泳、風帆、衝浪、獨木舟或拖曳傘等等，十分熱鬧！除此之外，每年夏天舉辦的「福隆國際沙雕藝術季」及「貢寮國際海洋音樂祭」都吸引大批觀光客前來共襄盛舉。

三貂角燈塔

說到海就不能少了燈塔！三貂角燈塔位於貢寮區三貂角岬角處，是臺灣最東的燈塔，同時也是臺灣的極東點，是每天第一道曙光照耀的地方唷！以白色為主色調的三貂角燈塔被稱作「台灣的眼睛」，過去一直為太平洋上的航海者們指引正確的方向。除了燈塔內部的展示館外，燈塔外的小教堂及歐風涼亭也是熱門的打卡與婚紗拍攝地點呢！

