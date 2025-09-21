連假就去阿里山！6間質感住宿推薦給你，愜意欣賞山嵐雲海

【文・KKday旅遊生活誌】

連假總是想找個地方放鬆嗎？上山走一趟阿里山絕對不會讓你失望。白天有滿山茶園與森林步道，晚上還能期待星空、雲海或日出的驚喜。這裡不只適合健行，也很適合窩在民宿或飯店裡，喝杯熱茶、看山嵐雲霧流動。這次就整理了幾間不同風格的住宿選擇，從包棟小屋到園區飯店都有，無論是家族旅行還是三五好友相約，都能找到最合適的落腳處。

包棟民宿

阿里山 《京岄》山宿

IG爆紅的日式森林民宿「京岄山宿」，位於阿里山的石桌地區，擁有大面積落地窗，看出去是整片的茶園以及層層雲海，再搭配榻榻米的小京都禪風房型，非常療癒，宛若仙境呢！民宿僅有兩間房，所以一房難求，還因此被網友號稱為最難預訂阿里山民宿，可以使用Airbnb訂房，最多可入住十人，也可以直接包棟獨享民宿喔。

裊裊山晴 Plant House

2024年新開幕的「裊裊山晴」有一種回家的溫馨感，⺠宿裝潢採用簡約溫暖的木質調，呈現極簡的侘寂美學，但每個角落又能看到老闆的小巧思。民宿門口可停3台車左右，共有四間房，兩間雙人房、兩間四人房，包棟最多可加人至15人，而且還有KTV、麻將桌、家庭劇院等設施，廚房用具也一應俱全，是不是超適合包棟同樂！

景觀民宿

禾園觀霧民宿

「禾園觀霧民宿」位於阿里山的石棹區，民宿共有三間雙人房及兩間四人房，且每間房都能觀景，出大景時可以看到雲海、雲瀑、濃霧等不同的景觀喔。民宿距離「霞之道」也很近，這裡可是拍琉璃光的好蹲點！一到櫻花季民宿外圍都是櫻花，此時又搖身一變為賞櫻花景點，擁有多樣性的大自然之美，就是「禾園觀霧民宿」的魅力。

十方山水 Sun Sweet House

位在阿里山隙頂的民宿「十方山水 Sun Sweet House」，是由舊老茶廠改建而成，運氣好時在民宿外就能看到雲海，超夢幻！「十方山水」共有13間雙人房，造型都不一樣，房間除了有玻璃窗外還有景觀陽台能遠眺山嵐，空間寬敞可以很愜意的欣賞美景。民宿旁就有步道可以一路前往視野遼闊的「隙頂觀景台」，也很值得一去。

園區飯店

文山賓館

由於「文山賓館」位於「阿里山國家森林遊樂區」，因此進入「阿里山國家森林遊樂區」時需要遊樂區的票，門票可以先在KKday訂購喔。賓館為四層樓無電梯建築，走路幾步即抵達阿里山車站，「文山賓館」也能協助預定觀日出火車（阿里山站到祝山站），還有接駁車及morning call服務，不用擔心錯過日出時間唷！

阿里山賓館

「阿里山賓館」肯定是阿里山最知名住宿！不僅位於「阿里山森林遊樂區」裡，而且離園區內的步道或遊樂設施都很近，走路就可以看小火車、神木、姊妹潭等景點。2024年「阿里山賓館」剛全新整修完畢，且將百年檜木的「日和套房」及曾接待多位元首的「首相套房」完整保留了下來，是目前台灣最高海拔的四星級度假飯店！

