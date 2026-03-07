賀中華隊奪首勝！台灣虎航「4航線優惠碼」快閃開跑 飛日韓「現享10%折扣」

慶祝2026 WBC中華隊奪下首勝！台灣虎航祭出「10%優惠代碼」快閃同樂，指定四航線皆適用，和虎航一同挺Team Taiwan。

圖／台灣虎航粉專

2026 WBC經典賽，中華隊今(7)日14:0完封捷克奪下首勝，台灣虎航同慶推出「10%折扣代碼」活動，3/7 15:00至3/8 11:00，訂購指定航線輸入代碼【WBCWIN1】即享優惠，適用4條航線包含台北－東京羽田、台北 / 高雄－東京成田、台北－釜山、高雄－金浦，限購來回程。

需注意的是，適用代碼之旅遊期間為即日起至2026/6/30；優惠艙等數量有限，售完為止；折扣僅適用於票價本身，行李、選位、稅金及刷卡手續費不列入折扣優惠，實際折扣情況依訂票頁面顯示為準。

圖／台灣虎航粉專

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」