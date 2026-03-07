快訊

夢幻成真！《櫻桃小丸子》真的相遇《蠟筆小新》 還有「雙廣志」合體笑料滿點

賀中華隊奪首勝！台灣虎航「4航線優惠碼」快閃開跑 飛日韓「現享10%折扣」

賀中華隊奪首勝！台灣虎航「4航線優惠碼」快閃開跑 飛日韓「現享10%折扣」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
台灣虎航。記者黃仲明／攝影
台灣虎航。記者黃仲明／攝影

慶祝2026 WBC中華隊奪下首勝！台灣虎航祭出「10%優惠代碼」快閃同樂，指定四航線皆適用，和虎航一同挺Team Taiwan。

圖／台灣虎航粉專
圖／台灣虎航粉專

2026 WBC經典賽，中華隊今(7)日14:0完封捷克奪下首勝，台灣虎航同慶推出「10%折扣代碼」活動，3/7 15:00至3/8 11:00，訂購指定航線輸入代碼【WBCWIN1】即享優惠，適用4條航線包含台北－東京羽田、台北 / 高雄－東京成田、台北－釜山、高雄－金浦，限購來回程。

需注意的是，適用代碼之旅遊期間為即日起至2026/6/30；優惠艙等數量有限，售完為止；折扣僅適用於票價本身，行李、選位、稅金及刷卡手續費不列入折扣優惠，實際折扣情況依訂票頁面顯示為準。

圖／台灣虎航粉專
圖／台灣虎航粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

中華隊 台灣虎航 機票 東京 WBC

相關新聞

賀中華隊奪首勝！台灣虎航「4航線優惠碼」快閃開跑 飛日韓「現享10%折扣」

慶祝2026 WBC中華隊奪下首勝！台灣虎航祭出「10%優惠代碼」快閃同樂，指定四航線皆適用，...

全台最大「紫藤花園」即將開園！2026最美花期曝光 朝聖「逾千株紫藤花瀑」別跑錯園區

一年一度「夢幻紫藤花季」要來了！全台最大「紫藤花園」2026最美花期曝光，無需預約即可入園體驗紫色風暴的震撼。

一整年都有絕美花海！雲林「9公頃療癒新景點」來了 朝聖「6千棵麝香木+粉紅階梯」 特色「藝術裝置」拍爆記憶卡

賞花「新景點」抄筆記！雲林「9公頃大療癒景點」來了，現在約有「6000棵麝香木」夢幻盛開，必拍粉紅階梯、巨型高腳椅、...

日出茶太「珍奶免費喝」！應援中華隊 全台門市「每日100杯免費珍奶」連續4天 發放時間要注意

「日出茶太」挺台灣，限時4天祭出「免費喝珍奶」霸氣應援中華隊，全台門市共襄盛舉，發放時間抄筆記！

免門票「賞櫻夯點」即將休園！朝聖「夢幻櫻吹雪」倒數中 園方「不收門票」暖心原因曝光

朝聖滿山櫻花進入倒數，不收門票「賞櫻夯點」即將休園，園方「賞櫻不收門票」原因曝光，網友大讚「真佛心」。

全台最大「玫瑰森林」變美了！「這2園區」花開最滿 免費入園「加碼送哈根達斯」 台南賞花一日遊這樣排

全台最大「玫瑰森林」喜迎開花季，多品種玫瑰相繼綻放，「2園區」花況集中十分浪漫，同步祭出「哈根達斯免費送」活動，台南賞花一日遊安排起來！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。