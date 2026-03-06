快訊

應援WBC「買一送一」！哈根達斯X小熊維尼100週年限定聯名 獨家「維尼聖代、凍飲」再送超萌吊飾

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／哈根達斯
圖／哈根達斯

太萌了！哈根達斯（Häagen-Dazs）大玩療癒風，為慶祝「小熊維尼100週年」一口氣推出多款超Q限定甜點，不僅有立體維尼蛋糕、繽紛聖代，還加碼送「維尼毛絨吊飾、飲料提袋」。更熱血的是，正好趕上WBC棒球經典賽，限時祭出「冰淇淋買一送一」！

圖／哈根達斯
圖／哈根達斯

此次聯名最受矚目的絕對是「小熊維尼氣球盛宴．冰淇淋蛋糕」，特別設計成4格立體方塊造型，共有「維尼小豬同樂款」與「跳跳虎屹耳歡聚款」兩種超萌外觀。口味集結了草莓、香草、藍莓等大人氣組合。現在只要購買5吋以上蛋糕，不僅能享「第2顆現折250元」，綁定會員還直接送「小熊維尼100週年毛絨吊飾」乙只。

圖／哈根達斯
圖／哈根達斯

哈根達斯也推出多款適合午後享用的甜點，「小熊維尼百年慶典．瓦夫聖代」以酥脆瓦夫餅乾結合芒果與覆盆子雪酪，還附贈「限量100週年貼紙」；「冰淇淋凍飲」以芒果與覆盆子的亮眼配色光看就沁涼無比，購買還直接加碼送「維尼&跳跳虎雙面飲料提袋」，提著走在路上回頭率超高！

圖／哈根達斯
圖／哈根達斯

內用限定的「維尼與好友的繽紛饗宴」盤餐，一次集結5種經典冰淇淋口味，搭配白巧克力甘納許檸檬蛋糕與蜂巢焦糖脆餅，盤中還能看到維尼、跳跳虎、小豬與屹耳在玩耍的俏皮模樣。這款餐點同樣也有贈送「毛絨吊飾」，維尼粉絲們絕對要收一波！

棒球迷快看過來！為了幫2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊加油，哈根達斯特別祭出超狂快閃優惠。自即日起至3月8日中華隊賽事期間，全台門市限定享有「外帶3球冰淇淋買一送一」，想吃經典草莓還是夏威夷果仁都可以，讓粉絲邊吃冰邊幫中華隊加油！

圖／哈根達斯臉書粉專
圖／哈根達斯臉書粉專

