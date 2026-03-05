最強應援！爭鮮x李多慧「8款女神卡」限量開搶 兩波粉絲收藏攻略、再抽「同樂慧門票」合照機會

「超鮮應援女神」來了，粉絲快衝！連鎖迴轉壽司「爭鮮」出大招，這回特別邀請啦啦隊女神李多慧應援，即日起不僅推出12款超吸睛的期間限定「甜心應援壽司」，更祭出超狂福利，只要消費滿額就有機會抽中粉絲見面會門票，與女神近距離互動！

將熱血棒球元素融入餐盤，爭鮮推出一系列「甜心應援」新品，其中「韓辣和牛燒」和牛油脂香氣濃郁，微辣層次感滿分；「甜心馬卡龍炙鮭」炙燒鮭魚做成圓潤馬卡龍造型，想拍照打卡的則別錯過。此外，還有「紅粉夾心蝦」、「韓風海味享」等，單盤售價40元起，小資族也能輕鬆入手，點購指定品項還會附贈限量女神插卡，瞬間變身應援小物！

8款限量「真鮮女神卡」粉絲最關心，分為兩階段釋出：第一波為即日起至3月31日，第二波則接力在4月1日至4月27日登場。 每波段皆包含3款一般透卡與1款「隱藏版閃卡」，隱藏版更是隨機送出，開獎瞬間驚喜感滿滿。若想要快速集卡，建議直接鎖定爭鮮gogo的「飯裡藏鮮・女神主場秀」九宮格餐盒，一次大方送你2張卡！

最令人尖叫的福利也來了！即日起至3月31日止，凡於全台爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo門市單筆消費滿600元，憑發票序號上網登錄，就有機會抽中「爭鮮同樂慧」粉絲活動門票。

30名幸運兒不僅能親眼目睹多慧跳應援舞開場，還能參與粉絲互動遊戲，甚至獲得珍貴的「拍立得獨照與大合照機會」，既能吃又能近距離見女神的好康，粉絲快來一起強力應援！

