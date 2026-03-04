中華隊加油「WBC應援美食優惠」30家up 速食披薩「買1送1」 超商咖啡「第2杯1元」餐廳看球補給「滿贈禮、全壘打續杯」

2026 年世界棒球經典賽(WBC)熱血開打！全民挺中華隊（Team Taiwan）強力助陣，各大餐飲品牌、連鎖超商與速食業者紛紛祭出「應援折扣戰」。從買一送一、滿額贈禮到全壘打加碼續杯，邊看球邊補給戰力超有感，整理全台最夯超狂的應援美食美食優惠懶人包，絕對要收好！

|超商與超市應援|

推出系列應援好禮，包含專屬聯名杯套及指定飲品任選2件79折、4件75折，3/8前有四大支付工具滿222元現折20元優惠。即日起至3/17，熱食區關東煮4入享88折、大亨堡任2件88折，讓球迷半夜看球也不怕餓肚子。

鎖定收藏控！即日起至3/17，單筆消費滿299元就送限量WBC雙面金屬鑰匙圈或寶特瓶束口袋；另外單筆消費滿199元還能加碼獲得中華隊應援海報，送完為止。

祭出超強咖啡折扣，指定飲品如拿鐵、咖啡、奶茶同品項享「第2杯1元」！至3/31前更有「辻利減糖抹茶歐蕾」中杯買1送1，且雙北10間指定門市還提供實況轉播服務與免費小零食，陪你熱血觀賽。

3/31前，推出「啤酒卡99元」，持卡並單筆消費啤酒任選9瓶，其中1瓶免費(以最低價計算)

．全聯福利中心：

創意推出「對戰主題折價」，3/5對澳洲推澳牛滿299折50、3/6對日本推泡麵滿200折40、3/7對捷克推啤酒滿299折50、3/8對韓國則有泡菜滿200折40，每款限量20萬張。

4間Nakery裸焙坊(淡新、天母、新店、西屯店) 獨家販售棒球造型烘焙新品：滿貫砲披薩 /299元、轟不讓球棒麵包 /45元、好球麵包/50元。

|速食、手搖與披薩應援|

推出「一起挺優惠券」，包含經典大薯、可樂通通買一送一。更推出期間限定「戰勝套餐」，若中華隊敲出全壘打，還會加碼透過 APP 發送指定主餐折扣券。

．肯德基：

即日起至3/9祭出專屬代碼優惠！只要輸入50483」即享7塊咔啦脆雞299元，「50484」能以199元帶走6入原味蛋撻禮盒。

創意研發「吃爆四強披薩」，融合日、韓、澳、捷風味，3/8前外帶大披薩買一送一再送大瓶可樂，另有799元外送應援套餐可選擇。

．必勝客：

推出外帶大送大、外送大送小活動，除免費送大瓶可樂外，還隨餐贈送超有梗的限量「必勝宮帽」，祝中華隊場場必勝。

．頂呱呱：

推出超霸氣「台味一金雞」，包含一斤雞與地瓜薯條，原價418元現在特價只要249元，直接下殺6折。

．繼光香香雞：

至3/17前，推出「Team Taiwan 應援餐」，全品項任選3樣送甜心地瓜球，任選4樣再加碼送可樂，酥脆炸雞配球賽最過癮。

．摩斯漢堡：

則有哈密瓜蘇打與蒟蒻冰茶「2杯99元」，應援米漢堡雙人餐特價399元，購買指定套餐還能獲得限量棒球造型貼紙。

．漢堡王：

至3/17前推出「無麵包小肉霸餐」系列，雙層套餐139元、四層套餐189元；3/15前加碼3款「小華堡、BBQ培根牛肉堡、花生培根牛肉堡」套餐110元。

．bb.q CHICKEN：

推出299元「棒球打氣餐」，活動期間還享指定餐點「+1元多一件」，讓韓式炸雞迷也能在經典賽期間嗨翻。

．BHC炸雞：

推出「醉愛復古分享盒」，300元就能吃到復古炸雞配辣炒年糕，異國美味助攻現場氣氛。

．日出茶太：

會員享指定飲品買一送一，賽程期間（3/5-3/8）只要在社群留言並出示畫面，就能免費領取「太極3號」一杯，每日限量開換。

．特．好喝：

3/12前，穿著 Team Taiwan / Chinese Taipei周邊上衣並打卡@特好喝，至全台特．好喝門市免費兌換「極電解柚沁蘇打(不含卡曼橘凍)(M)」一杯。

|飯店與連鎖餐廳應援|

．台北六福萬怡酒店：

六福萬怡酒店的「敘日全日餐廳」Buffet 推出憑棒球賽票根享優惠，3/1至4/30止，平日午晚餐第二位直接半價。

．王座國際：

旗下包含銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將、橋村炸雞與雞三和等6 大品牌聯合應援，兩人同行享9折，3/11後加碼祭出3人以上同行85折的超殺折扣。

．勝勢大巨蛋店：

賽事期間推超大炸豬排的「勝．巨蛋漢堡」(特價250元），於攤位購買指定商品，並與現場台啤女孩互動同樂，即可免費獲得「台灣啤酒金牌 one(330ml)」1罐。

．兩餐年糕火鍋：

鼓勵球迷「穿搭應援」，3/20以前，只要身上有棒球元素，全桌即享95折，還能參加抽獎，有機會抽中免費用餐券。

．GUMGUM Beer & Wings：

驚喜聯名推出「和牛抱蛋」料理，特意取其諧音，就是要詛咒中華隊的對手「掛蛋（0 分）」。

．森本家拉麵：

活動期間消費指定拉麵套餐，就免費贈送價值208元的叉燒丼飯套餐，大份量美食補足你的應援體力。

．金色三麥：

誠意最足！3/5至3/8賽事期間，只要中華隊「轟出全壘打」，現場直接免費為全場顧客的啤酒杯加滿，要和球迷一起嗨到最高點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

|百貨與樂園應援|

．六福村：

至3/31前推入園優惠，只要身穿中華隊正版上衣、或出示2025、2026年台灣棒球賽事票根(不分國內外)，即享入園優惠599元。

．宏匯廣場：

3/6晚上6點在一樓咖啡廊道，會透過500吋超大螢幕LIVE直播台日大戰；同步推出「勝負預測抽獎」，可現場參與比賽結果抽獎，有機會抽中1g紀念黃金(價值4,680元)，共6名。

