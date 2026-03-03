日出茶太「珍奶免費喝」！應援中華隊 全台門市「每日100杯免費珍奶」連續4天 發放時間要注意
「日出茶太」挺台灣，限時4天祭出「免費喝珍奶」霸氣應援中華隊，全台門市共襄盛舉，發放時間抄筆記！
力挺2026 WBC經典賽！連鎖手搖飲「日出茶太」限時推出應援活動，3/5至3/8，凡按讚活動貼文並以公開帳號留言「中華隊加油！」，即可於活動期間至實體門市免費兌換「太極3號」乙杯（甜度、冰量固定），每店每日限量100杯、發完為止，依現場排隊順序發放，每人每日限領1杯。
其中，台中烏內中友店兌換飲品為「青．烏龍+麝香葡萄Q角」或「焙．烏龍+麝香葡萄Q角」（甜度、冰量固定）。而發放時間要注意，3/5、3/7、3/8為全門市11:00起（淡水門市12:00起），3/6全門市均為17:00起。
日出茶太 「應援免費換珍奶」活動資訊
活動日期：2026/3/5～2026/3/8
活動內容：按讚活動貼文並以公開帳號留言「中華隊加油！」即可於活動期間至門市免費兌換「太極3號」乙杯
發放時間：3/5、3/7、3/8全門市11:00起（淡水門市12:00起）；3/6全門市17:00起
注意事項：台中烏內中友店兌換品項不同；每人每日限領乙杯；每店每日限量100杯、發完為止
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。