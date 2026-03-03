日出茶太「珍奶免費喝」！應援中華隊 全台門市「每日100杯免費珍奶」連續4天 發放時間要注意

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
日出茶太應援中華隊，限時推出「應援免費換珍奶」活動。飲品示意圖。圖／日出茶太粉專
日出茶太」挺台灣，限時4天祭出「免費喝珍奶」霸氣應援中華隊，全台門市共襄盛舉，發放時間抄筆記！

飲品示意圖。圖／日出茶太粉專
力挺2026 WBC經典賽！連鎖手搖飲「日出茶太」限時推出應援活動，3/5至3/8，凡按讚活動貼文並以公開帳號留言「中華隊加油！」，即可於活動期間至實體門市免費兌換「太極3號」乙杯（甜度、冰量固定），每店每日限量100杯、發完為止，依現場排隊順序發放，每人每日限領1杯。

其中，台中烏內中友店兌換飲品為「青．烏龍+麝香葡萄Q角」或「焙．烏龍+麝香葡萄Q角」（甜度、冰量固定）。而發放時間要注意，3/5、3/7、3/8為全門市11:00起（淡水門市12:00起），3/6全門市均為17:00起。

飲品示意圖。圖／日出茶太粉專
日出茶太 「應援免費換珍奶」活動資訊

活動日期：2026/3/5～2026/3/8

活動內容：按讚活動貼文並以公開帳號留言「中華隊加油！」即可於活動期間至門市免費兌換「太極3號」乙杯

發放時間：3/5、3/7、3/8全門市11:00起（淡水門市12:00起）；3/6全門市17:00起

注意事項：台中烏內中友店兌換品項不同；每人每日限領乙杯；每店每日限量100杯、發完為止

