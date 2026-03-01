餅皮酥到掉渣！超人氣「草莓千層」3月快閃2城市，「新鮮草莓+爆餡奶油醬」掀朝聖潮，「這1款」還多了大人味

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／ButterSays粉專
圖／ButterSays粉專

不只南港、新竹吃得到！超人氣「草莓千層」最新快閃2城市，能一次吃到「2種口味」，草莓控、甜點控可要把握時間吃起來。

圖／ButterSays粉專
圖／ButterSays粉專

費南雪名店「ButterSays」自推出期間限定「雪藏草莓千層」後即掀朝聖人潮，酥到會掉渣的焦糖千層酥皮搭配濃厚海鹽奶油醬、新鮮草莓，一入口就能嘗到酥、香、甜三種層次。除了在南港LaLaport門市、新竹巨城門市買得到外，「ButterSays」更一次快閃兩城，分別是3/2至4/6快閃桃園大江購物中心B1，以及3/2至3/31快閃台南新光西門新天地B2。

圖／ButterSays粉專
圖／ButterSays粉專

除了「雪藏草莓千層」外，還有濃厚系「深藏草莓千層」，搭配黑可可奶油醬多了一份大人味，吃起來更清爽不甜膩，巧克力控直接閉眼點。

圖／ButterSays粉專
圖／ButterSays粉專

ButterSays 草莓千層快閃資訊

3/2～4/6 桃園大江購物中心B1（桃園市中壢區中園路二段501號）

3/2～3/31 台南新光西門新天地B2（台南市中西區西門路一段658號）

編輯推薦

相關新聞

