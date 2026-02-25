首爾最紅可頌快閃台北一個月！晶華引進人氣「杜拜巧克力可頌」

搶攻韓流美食熱潮，台北晶華酒店宣布開春首場餐飲快閃活動，邀請被譽為「首爾三大可頌名店」之一的Teddy Beurre House首度登台，自3月11日至4月12日限時進駐，帶來多款招牌可頌與甜點。業者表示，此次所有品項將由韓方團隊依原配方製作，強調不必飛出國，也能與韓國同步品嘗當地風味。

Teddy Beurre House以泰迪熊品牌形象及濃郁奶油可頌迅速竄紅，成為社群平台熱門打卡甜點店，門市經常出現排隊人潮。品牌由曾任職米其林三星餐廳體系、並參與料理節目《黑白大廚》第二季的主廚金勳創立，主打以法式傳統工藝為基礎，並依亞洲市場口味進行細節調整，打造兼具層次與平衡風味的可頌產品。

品牌指出，奶油是可頌風味的關鍵核心，團隊在創立初期即針對多款奶油進行測試，最終選用法國Lescure奶油作為主要原料，透過精準摺疊與溫控烘焙，使可頌呈現外層酥脆、內層柔軟且具蜂巢孔洞的結構，入口可感受層層堆疊的奶油香氣。

此次來台共推出4大系列商品，包括經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥以及可頌蛋塔。其中最受矚目的「杜拜巧克力可頌」，以濃厚巧克力與堅果內餡打造豐富口感，加上吸睛外型，在韓國社群擁有極高討論度；「開心果法式焦糖奶油酥」則以焦糖酥脆外層結合滑順堅果奶油，展現多層次風味。

另外，「炙烤玉米可頌蛋塔」則是結合鹹甜元素，於蛋塔上鋪滿炙燒玉米，呈現不同於傳統蛋塔的創意吃法；而被暱稱為「可頌鍋巴」的扁可頌，則以極致酥脆口感成為近年韓國人氣新品。

晶華酒店表示，近年持續透過快閃形式引進日韓話題美食，不僅讓消費者體驗國際餐飲趨勢，也促進餐飲團隊交流。此次活動全品項採每日限量製作，並以組合形式販售，售價自980元至1,480元，需於取貨前3日完成預訂。