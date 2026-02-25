快訊

髒醜浪貓吃辣椒魚刺剩菜活6年…靠「見人就不屑翻白眼」得到終身飯票

拖吊2公里索價5.1萬元 桃園市府聯手台中追業者登記地卻撲空

跨國悲劇！二二八事件竟讓沖繩人家庭分崩離析

聽新聞
0:00 / 0:00

首爾最紅可頌快閃台北一個月！晶華引進人氣「杜拜巧克力可頌」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Teddy Beurre House快閃晶華將帶來多款人氣熱銷品項。圖/晶華酒店提供
Teddy Beurre House快閃晶華將帶來多款人氣熱銷品項。圖/晶華酒店提供

搶攻韓流美食熱潮，台北晶華酒店宣布開春首場餐飲快閃活動，邀請被譽為「首爾三大可頌名店」之一的Teddy Beurre House首度登台，自3月11日至4月12日限時進駐，帶來多款招牌可頌與甜點。業者表示，此次所有品項將由韓方團隊依原配方製作，強調不必飛出國，也能與韓國同步品嘗當地風味。

Teddy Beurre House以泰迪熊品牌形象及濃郁奶油可頌迅速竄紅，成為社群平台熱門打卡甜點店，門市經常出現排隊人潮。品牌由曾任職米其林三星餐廳體系、並參與料理節目《黑白大廚》第二季的主廚金勳創立，主打以法式傳統工藝為基礎，並依亞洲市場口味進行細節調整，打造兼具層次與平衡風味的可頌產品。

品牌指出，奶油是可頌風味的關鍵核心，團隊在創立初期即針對多款奶油進行測試，最終選用法國Lescure奶油作為主要原料，透過精準摺疊與溫控烘焙，使可頌呈現外層酥脆、內層柔軟且具蜂巢孔洞的結構，入口可感受層層堆疊的奶油香氣。

此次來台共推出4大系列商品，包括經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥以及可頌蛋塔。其中最受矚目的「杜拜巧克力可頌」，以濃厚巧克力與堅果內餡打造豐富口感，加上吸睛外型，在韓國社群擁有極高討論度；「開心果法式焦糖奶油酥」則以焦糖酥脆外層結合滑順堅果奶油，展現多層次風味。

另外，「炙烤玉米可頌蛋塔」則是結合鹹甜元素，於蛋塔上鋪滿炙燒玉米，呈現不同於傳統蛋塔的創意吃法；而被暱稱為「可頌鍋巴」的扁可頌，則以極致酥脆口感成為近年韓國人氣新品。

晶華酒店表示，近年持續透過快閃形式引進日韓話題美食，不僅讓消費者體驗國際餐飲趨勢，也促進餐飲團隊交流。此次活動全品項採每日限量製作，並以組合形式販售，售價自980元至1,480元，需於取貨前3日完成預訂。

詳情及預訂可洽「晶華美食到你家」：https://shop.silkshotelgroup.com/products/cid/1092，或電洽： 02-2523-8000轉Regent Gift Shop、上庭酒廊。

Teddy Beurre House的杏仁可頌，入口可感受豐富堆疊的奶油香氣。圖/晶華酒店提供
Teddy Beurre House的杏仁可頌，入口可感受豐富堆疊的奶油香氣。圖/晶華酒店提供
Teddy Beurre House在首爾以療癒系泰迪熊意象與極致奶油風味美食掀起排隊熱潮，且是社群平台上備受矚目的美食地標。圖/晶華酒店提供
Teddy Beurre House在首爾以療癒系泰迪熊意象與極致奶油風味美食掀起排隊熱潮，且是社群平台上備受矚目的美食地標。圖/晶華酒店提供

延伸閱讀

把早餐抹吐司的奶油換成一物更養生 香氣升級又能兼顧健康

男偶像被抓包戀愛ing！愛上超正人氣網紅　高調放閃曬「同款」小物　

迷客夏、CoCo限時「買1送1」！還有人氣飲品2杯88、LINE禮物買1送1

俄烏戰明日滿4年！首爾俄國使館突掛巨大布條寫1句話 韓國抗議被無視

相關新聞

瀚寓酒店「弈夢紅樓」餐廳推「紅樓狂饗」開春優惠！4人以上「不分平假日」85折

位於信義核心地段的瀚寓酒店，館內中餐廳弈夢紅樓開春推出「紅樓狂饗」餐飲專案，主打不分平日、假日全面適用的聚餐優惠。即日起至4月30日止，只要4人（含）以上同行用餐，即可享85折禮遇，且折扣金額無上限，無論平日晚餐、週末聚會或連假餐敘都能同享優惠，打破坊間僅限平日使用的限制，為信義商圈帶來更彈性的聚餐選擇。

經典賽骰到6！達美樂「骰到6披薩盒、應援旗」力挺台灣　免費送馬芬

還記得去年「骰到6」的達美樂嗎？隨著棒球賽事即將起跑，達美樂推出「骰到 6 全民挺台灣」活動，不僅更換社群頭像logo，...

最難訂Buffet「島語」再+1！南台灣新店址曝光 漢來旗下「4品牌」全在這

全台「最難訂Buffet」繼續展店！漢來美食旗下「島語」新據點店址曝光，引發南部網友期待「不用去高雄了啦」、「能就近登島啦」。

首爾最紅可頌快閃台北一個月！晶華引進人氣「杜拜巧克力可頌」

搶攻韓流美食熱潮，台北晶華酒店宣布開春首場餐飲快閃活動，邀請被譽為「首爾三大可頌名店」之一的Teddy Beurre H...

UG「哈瓜系列」回歸開賣！TEATOP指定飲品「限時買1送1」

連鎖手搖品牌「UG」自2月25日起，重新回歸推出「哈瓜系列」。其中「哈瓜奶茶」以招牌「三窨十五茉UG奶茶」為基底，融入清...

亞尼克竟推出「香菜花生生乳捲」！17款「京都一番茶甜點」清新登場

「亞尼克」本季攜手日本百年老茶舖「堀井七茗園」，推出2026「京都宇治茶季」，一次推出17款宇治抹茶、宇治焙茶甜點，其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。