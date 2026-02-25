「紅帽子禮盒」下殺3.7折！萊爾富最狂 「3款紅帽子」折扣開殺 最夯「紅禮盒」現省551元

撿漏的時候到了！各大超商年節禮盒開始大促銷，最受消費者關注的「紅帽子」同樣列在優惠裡。其中，萊爾富打折不手軟，最低直接下殺3.7折！

紅帽子紅禮盒。圖／萊爾富提供

年後撿便宜！日本知名「紅帽子」禮盒依舊是撿漏首選，萊爾富最霸氣「3款紅帽子禮盒」最低3.7折起。「紅帽子法蘭酥禮盒(20入)」特價119元（原價320元），折扣最高；「紅帽子藍禮盒」原價680元，折扣後只要399元，而「紅帽子紅禮盒」則特價599元（原價1150元），幾乎接近半價。

圖／萊爾富提供

圖／萊爾富提供

圖／萊爾富提供

雖然這波禮盒優惠時間至3/31，但已有許多網友回報戰績，只要一看到架上有就直接帶走，因此可能會提早售完。此外，全家便利商店和7-ELEVEN同樣有販售紅帽子禮盒，全家約打69折，而7-ELEVEN優惠時間與折扣則依各門市公告為準。

