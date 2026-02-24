別只知道跑麥當勞！超濃「摩斯奶昔」全台單店獨賣 不只經典原味「2款新風味」比日本更獨家
不只麥當勞有奶昔！台灣摩斯漢堡「奶昔」限店開賣，除了經典原味奶昔外，又再多了2款新風味，網友敲碗「拜託全部的分店都要有」。
日本摩斯曾推出「新生獺祭奶昔」吸引不少人訪日嘗鮮，但其實在台灣也能喝到「摩斯奶昔」。原味摩斯奶昔喝得到濃醇乳香，口感絲滑，單杯售價79元；最新再推出「橙香風味」和「咖啡風味」兩款新品奶昔，「橙香風味奶昔」選用台東晚崙西亞橙果漿，果香與乳香交織十分爽口；而「咖啡風味奶昔」則結合了醇厚咖啡香氣，入口後微苦會回甘，大人系奶昔非它莫屬。
但需注意的是，摩斯奶昔目前僅在「摩斯漢堡羅斯福路店」單店供應，想喝可要抄筆記，以免撲空囉。
摩斯奶昔 販售資訊
價格：原味摩斯奶昔$79、橙香風味摩斯奶昔$99、摩斯咖啡風味奶昔$109
單店販售：摩斯漢堡羅斯福路店（台北市大安區羅斯福路三段233號）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。