別只知道跑麥當勞！超濃「摩斯奶昔」全台單店獨賣 不只經典原味「2款新風味」比日本更獨家

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自Threads@mosburger_taiwan和日本摩斯漢堡官網
圖／摘自Threads@mosburger_taiwan和日本摩斯漢堡官網

不只麥當勞奶昔！台灣摩斯漢堡「奶昔」限店開賣，除了經典原味奶昔外，又再多了2款新風味，網友敲碗「拜託全部的分店都要有」。

示意圖，圖為日本摩斯季節限定「栃愛香草莓奶昔」。圖／摘自日本摩斯漢堡官網
示意圖，圖為日本摩斯季節限定「栃愛香草莓奶昔」。圖／摘自日本摩斯漢堡官網

日本摩斯曾推出「新生獺祭奶昔」吸引不少人訪日嘗鮮，但其實在台灣也能喝到「摩斯奶昔」。原味摩斯奶昔喝得到濃醇乳香，口感絲滑，單杯售價79元；最新再推出「橙香風味」和「咖啡風味」兩款新品奶昔，「橙香風味奶昔」選用台東晚崙西亞橙果漿，果香與乳香交織十分爽口；而「咖啡風味奶昔」則結合了醇厚咖啡香氣，入口後微苦會回甘，大人系奶昔非它莫屬。

圖／摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書
圖／摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書

但需注意的是，摩斯奶昔目前僅在「摩斯漢堡羅斯福路店」單店供應，想喝可要抄筆記，以免撲空囉。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

摩斯奶昔 販售資訊

價格：原味摩斯奶昔$79、橙香風味摩斯奶昔$99、摩斯咖啡風味奶昔$109

單店販售：摩斯漢堡羅斯福路店（台北市大安區羅斯福路三段233號）

