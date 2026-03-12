快訊

每週4天限定「早午餐Buffet」！這家「福容大飯店」吃得到 680元暢吃「小籠湯包、鮑魚海鮮粥」 還能實現雞蛋糕自由

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福容大飯店 桃園機場捷運A8粉專
圖／福容大飯店 桃園機場捷運A8粉專

四星級飯店「早午餐Buffet」新登場！每週4天限定，從牛肉湯、冷盤日料到小籠湯包統統吃得到，每位680元暢享豐盛自助餐檯吃到飽

圖／<a href='/search/tagging/1013/福容大飯店' rel='福容大飯店' data-rel='/1013/185812' class='tag'><strong>福容大飯店</strong></a>提供
圖／福容大飯店提供

圖／福容大飯店提供
圖／福容大飯店提供

位於福容大飯店桃園機場捷運A8店5F的「田園西餐廳」自3月起推出「自助早午餐」，不僅有酥皮濃湯、小籠湯包、燉飯、當季熟食等暖胃熱菜，港式燉奶、紅豆手撕包等手作美味及雞肉派、早餐優格，也品嘗得到「在地苦茶油麵線」、「鮑魚海鮮粥 / 綜合海鮮麵」，以及大小朋友都愛的「現烤脆皮雞蛋糕」，直接實現雞蛋糕自由。

* 菜色因應時令供應、每日輪替變化，實際內容以現場提供為準

圖／福容大飯店 桃園機場捷運A8粉專
圖／福容大飯店 桃園機場捷運A8粉專

圖／摘自福容大飯店 桃園機場捷運A8粉專
圖／摘自福容大飯店 桃園機場捷運A8粉專

圖／摘自福容大飯店 桃園機場捷運A8粉專
圖／摘自福容大飯店 桃園機場捷運A8粉專

「自助早午餐」供應時間為週一至四10:30-14:00，成人每位680+10%元、兒童每位480+10%元。此外，5月底前，福容家會員用餐還能再享現折100元優惠，建議提早訂位。

福容大飯店桃園機場捷運A8店5F「田園西餐廳」。圖／福容大飯店提供
福容大飯店桃園機場捷運A8店5F「田園西餐廳」。圖／福容大飯店提供

