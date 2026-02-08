快訊

星級飯店「561元起吃到飽」！台糖80周年慶 Buffet「甜心餐廳」揪吃專屬價 老饕全衝「神級豬腳」而來

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台糖台北會館官網
圖／台糖台北會館官網及粉專

星級飯店「561元起吃到飽」！台糖80周年慶，旗下飯店同慶推「自助午餐」只要561元起優惠，四人同行即享超值價，暢吃中西式創意料理、無國界美食。

圖／台糖台北會館官網
圖／台糖台北會館官網

鄰近西門鬧區的「台糖台北會館」歡慶台糖80周年，即日起至4/30，2F「甜心餐廳」自助午餐4人(含)以上同行，即享平日每人581元、假日668元專屬價；8人(含)以上同行更優惠，平日每人只要561元、假日則為645元。

圖／台糖台北會館官網
圖／台糖台北會館官網

圖／台糖台北會館官網
圖／台糖台北會館官網

「甜心餐廳」採Buffet形式，吃得到中西式創意料理、無國界美食等多樣菜色，免千元即可享用飯店吃到飽，在台北市實屬佛心價格。許多網友都是為了極具盛名的「豬腳」而來，吃過的人分享「豬腳是好吃的傳統口味」、「來甜心餐廳 就是衝著豬腳來的」；此外，還有放滿整個冰櫃的「台糖冰棒」任你吃，當作這一餐的甜蜜收尾。

圖／台糖台北會館粉專
圖／台糖台北會館粉專

圖／台糖台北會館官網
圖／台糖台北會館官網

台糖台北會館

地址：台北市中正區中華路一段39號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/taipeihotel.tsc

