五星飯店新亮點！台北六福萬怡「新藝文空間」登場 不只招待「烈日鬆餅」還加碼免費續杯 Buffet「雙人優惠」75折起

南港車站5星飯店新亮點！新型藝文空間「秀證件或發票」即享點飲料招待免費鬆餅，直接升級成精緻下午茶，還再加碼請你多喝一杯。

台北六福萬怡酒店「FUNLAB 咖啡藝文空間」。圖／台北六福萬怡酒店粉專

五星級「台北六福萬怡酒店」設置全新咖啡藝文空間「FUNLAB」，即日起至6/30的每日10:00-20:00，只要出示南港區居民身分證、南港商辦大樓員工證，或CITYLINK 南港店/Global Mall 南港店/台北六福萬怡酒店「當日消費發票」以上3擇1，即享點任一飲品免費招待一份「烈日鬆餅」優惠。

除了幫你自動升級為下午茶組外，再推加碼福利，享有咖啡/熱茶免費續杯1次，享受優雅的午茶時刻。

​ 圖／台北六福萬怡酒店粉專

敘日餐廳當期主題「和洋旬味饗宴」。圖／摘自台北六福萬怡酒店官網

而台北六福萬怡超人氣Buffet「敘日餐廳」同時還有「雙人優惠」活動，即日起至2/12，分享按讚指定貼文即享雙人優惠，午/晚餐期75折起，下午茶週日最低兩人只要1666元（另需酌收原價10%服務費）；當月壽星出示證件則享平假日午/晚餐「四人同行壽星免費」，下午茶「雙人同行壽星半價」，更多毛孩、樂齡優惠請見官網。

