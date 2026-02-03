不用飛韓國！首爾現象級甜點「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」登台 朝聖「焦糖脆餅+厚實鹹奶油」快閃資訊一次看

不用飛韓國！韓國神級甜點「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」即將登台快閃，它不僅是首爾聖水洞最熱門的「現象級甜點」，更被譽為是「甜點界愛馬仕」。

圖／豆府餐飲集團提供

首爾最夯伴手禮「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」由豆府餐飲集團獨家引進，將於2/6起接力在新光三越信義A11、新竹巨城快閃，可愛的法式花邊造型餅乾是它的經典標誌，酥香口乾與外層焦糖令人一口接一口，經典內餡則吃得到不膩口鹹奶油，鹹甜交織格外耐吃。

價格方面，每盒8入售價880元，每日限量300盒，每人每天限購5盒；購買一盒再加碼贈價值810元的「姜滿堂」料理兌換券，內含秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花、韓式烤糖餅。2/6至2/10快閃新光三越信義A11，2/13至2/15則到新竹巨城限時販售，朝聖前先抄筆記！

