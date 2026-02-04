快訊

年味最濃「紅燈籠海」拍好拍滿！2026「台北信義年貨大街」來了 體驗最正港「百年傳統祈福文化」沾喜氣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
春節前沾喜氣！2026「台北信義年貨大街」好熱鬧，喜迎媽祖駐駕，體驗原汁原味的百年傳統祈福文化，還有「滿滿紅燈籠」讓你拍到最有年味的美照。

即日起至2/8，2026「台北信義年貨大街」暨西螺太平媽祖走春賜福活動熱鬧登場，不僅有媽祖駐駕賜福，能沉浸式體驗傳統祈福，興雅路「紅燈籠」裝置更把過年氛圍拉到最滿，現場還有雲林在地好物、南北乾貨、現做小吃零食可以逛好逛滿。

興雅路「紅燈籠」裝置不只白天拍好看，夜晚燈籠點亮後形成的喜氣燈海同樣殺底片，免費拍到飽！

2026台北信義年貨大街 暨 西螺太平媽祖走春賜福

活動日期與時間：即日起～2/8 每日12:00-21:00　

地點：台北市信義區興雅路（統一時代百貨與DREAM PLAZA之間）

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

