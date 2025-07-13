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「Chiikawa主題拉麵店」確定8月登港！豚肉拉麵搭角色貼紙可愛爆棚

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自ちいかわラーメン 豚 網站
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拉麵控注意！日本超人氣角色Chiikawa拉麵店「ちいかわラーメン豚」即將於8月中旬首度登陸香港！這家以動畫中「郎拉麵店」為靈感打造的主題餐廳，主打濃郁湯頭與厚切豚肉的拉麵，讓粉絲們彷彿走進漫畫世界。此次開幕正值Chiikawa夏日展覽期間，將於尖沙咀海濱展區同步登場，預料將掀起一波可愛旋風。

圖／取自ちいかわラーメン 豚 網站
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圖／取自ちいかわラーメン 豚 網站
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其中店內拉麵提供三種尺寸：迷你、小盛與大盛，分別對應Chiikawa、八成與兔兔三位人氣角色，滿足不同食量需求。拉麵上特製角色魚板超吸睛，還附贈限量角色貼紙。飲料部分也有驚喜，購買指定飲品將隨機贈送透明小卡，吸引不少粉絲為了集卡而多點一杯。搭配角色設計的瓶身與碗具，打造出「吃拉麵也要萌萌噠」的用餐體驗。

圖／取自ちいかわラーメン 豚 網站
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圖／取自ちいかわラーメン 豚 網站https://cafe.parco.jp/event/chiikawaramenbuta_ikebukuro?area=029688
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除了美食，現場也販售一系列限定周邊商品，包含餐具、毛巾、杯子等，通通印有Chiikawa可愛圖樣。此次開店同步支援展覽活動，預計將成為今年暑假最受矚目的打卡熱點。首波展覽門票開賣即秒殺，也讓拉麵店備受關注，粉絲們不妨提前規劃行程，準備朝聖這場結合角色、餐飲與收藏的夏日盛事吧！

圖／取自ちいかわラーメン 豚 網站
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香港 美食 暑假 拉麵 展覽 吉伊卡哇

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