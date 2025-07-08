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「吉伊卡哇」登陸香港麥當勞！蝦堡系列開賣 還加碼「吉伊卡哇包裝」超好拍 限量版「2款吉伊卡哇貼紙」只送不賣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／香港麥當勞提供
圖／香港麥當勞提供

吉伊卡哇登陸麥當勞！「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8/1起在香港尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱開展，香港麥當勞共襄盛舉，再推「蝦堡系列」並打造吉伊卡哇包裝，令不少台粉羨慕直呼「台灣都沒有」、「日本跟香港的麥當勞好好喔，很用心的在做行銷跟設計玩具」。

圖／香港麥當勞提供
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「CHIIKAWA DAYS」大型特展將登陸香港，香港麥當勞更同步推出「蝦堡系列」和吉伊卡哇專屬包裝，包含漢堡和甜品包裝、飲品杯及Shake Shake薯條袋等，都能看到吉伊卡哇、小八及兔兔手持討伐棒的Q萌模樣。門店部分還會掛上吉伊卡哇特展旗海裝飾與推廣紙牌，提供粉絲打卡拍照。

圖／香港麥當勞提供
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圖／香港麥當勞提供
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除吸睛包裝與門店裝飾外，麥當勞App會員可憑指定電子優惠券購買「蝦堡系列四道菜套餐」獲取CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙，共有白天及黑夜兩款，即日起至7/14發送白天款，7/15至7/21則由黑夜款接棒，數量有限、贈完為止。

圖／香港麥當勞提供
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