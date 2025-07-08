「吉伊卡哇」登陸香港麥當勞！蝦堡系列開賣 還加碼「吉伊卡哇包裝」超好拍 限量版「2款吉伊卡哇貼紙」只送不賣

湖南郴州，一座藏著武俠氣息與自然奇景的城市。這趟RG小編的探訪之旅，不僅是一趟文化與地貌交織的冒險，更是走進金庸小說世界的沉浸式體驗。從雲霧繚繞的南嶽衡山，到原始壯闊的高椅嶺，以及夜晚驚豔的非遺打鐵花，再回到高CP值的五星飯店歇腳，一日內感受滿滿。

2025-06-02 14:29