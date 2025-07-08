聽新聞
0:00 / 0:00
「吉伊卡哇」登陸香港麥當勞！蝦堡系列開賣 還加碼「吉伊卡哇包裝」超好拍 限量版「2款吉伊卡哇貼紙」只送不賣
吉伊卡哇登陸麥當勞！「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8/1起在香港尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱開展，香港麥當勞共襄盛舉，再推「蝦堡系列」並打造吉伊卡哇包裝，令不少台粉羨慕直呼「台灣都沒有」、「日本跟香港的麥當勞好好喔，很用心的在做行銷跟設計玩具」。
「CHIIKAWA DAYS」大型特展將登陸香港，香港麥當勞更同步推出「蝦堡系列」和吉伊卡哇專屬包裝，包含漢堡和甜品包裝、飲品杯及Shake Shake薯條袋等，都能看到吉伊卡哇、小八及兔兔手持討伐棒的Q萌模樣。門店部分還會掛上吉伊卡哇特展旗海裝飾與推廣紙牌，提供粉絲打卡拍照。
除吸睛包裝與門店裝飾外，麥當勞App會員可憑指定電子優惠券購買「蝦堡系列四道菜套餐」獲取CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙，共有白天及黑夜兩款，即日起至7/14發送白天款，7/15至7/21則由黑夜款接棒，數量有限、贈完為止。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言