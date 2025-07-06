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粉絲瘋掉！「Hello Kitty 黑天使系列」即將9月夢幻登場，全新造型提早曝光1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Kiddy LandInstagram粉專
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三麗鷗旗下超人氣角色 Hello Kitty 再度引爆收藏熱潮，全新「Black Angel 黑天使系列」預計將於2025年9月起在日本 Kiddy Land 指定門市搶先開賣。此次商品主打以黑色系為主調的時尚造型，包括經典長腿款的曬黑 Kitty、罕見的黑皮白衣造型，甚至還有全黑設計版本，收藏價值大幅提升。同步登場的還有閃亮手提袋、絎縫相冊、合皮吊飾等高質感雜貨品項，質感媲美精品，勢必再掀搶購旋風。

圖／取自Kiddy LandInstagram粉專
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網路社群中已有不少粉絲紛紛稱讚「全黑 Kitty 實在太吸睛，實品比照片還美」，更有人直言「這系列根本是收藏界的天花板」。雖然有網友表示目前疑似商品僅限日本販售，深怕代購價格偏高，但即使如此仍難掩大家的熱情，還有網友表示「想必貴還是非買不可」，可見黑天使系列已成粉絲心目中的夢幻收藏品。

圖／取自Kiddy LandInstagram粉專
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限量發售引關注，預購通路與贈品資訊陸續公開

目前已知部分預購通路已於6月中旬陸續開放，商品將於10月正式出貨。Kiddy Land 也預告將同步推出限定贈品活動，詳情將關注粉絲專頁，此系列商品因設計獨特、數量稀少，預計9月發售時將迅速完售，建議有興趣的粉絲密切關注品牌社群及預購消息，把握第一波搶購機會。

圖／取自Kiddy LandInstagram粉專
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HelloKitty 三麗鷗

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