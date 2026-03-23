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來去沖繩玩！叢林樂園推陳出新預告「山原龍捲風」新設施引爆國際旅客潮

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自官網
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沖繩再添刺激新亮點！位於日本南方度假勝地JUNGLIA OKINAWA，宣布將於2026年4月29日推出全新大型遊樂設施「山原龍捲風」，結合極限翻轉與壯闊山林景觀，搶攻冒險型旅遊市場，預料將成為造訪沖繩的新話題地標。

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「山原龍捲風」主打視覺與體感雙重震撼，設施運轉時會先以平穩節奏旋轉，隨後逐步傾斜攀升，最終達到約20公尺高空。當運行至頂點，乘客將完全倒立，腳下不再是地面，而是遼闊天際與綠意山谷，帶來前所未有的臨空視角與強烈刺激感。

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設施所在的山原地區，以原始亞熱帶森林與峽谷景觀聞名，層層綠意與自然地貌交織出壯麗風景。遊客在高速旋轉之際，彷彿化身飛鳥穿梭山林，不僅是單純的遊樂設施體驗，更是一場融合自然景觀的沉浸式冒險旅程。

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沖繩叢林樂園占地約60公頃，園區內規劃多元，包括遊樂設施、水療空間、餐飲與購物等機能，致力打造結合娛樂與度假的複合型樂園。隨著「山原龍捲風」登場，園區內容再升級，預期將吸引更多國際旅客前往，為沖繩北部觀光注入新動能。

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沖繩 遊樂園

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