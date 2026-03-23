來去沖繩玩！叢林樂園推陳出新預告「山原龍捲風」新設施引爆國際旅客潮

【FunTime小編群】從台灣飛去沖繩只要約一個半小時，擁有琉球、日本、美國文化混合的沖繩，有許多特色景點及讓人歎為觀止的海景，也難怪不論夏天還是冬天都有許多人願意一再地到沖繩度假遊玩～文化歷史如此豐富的沖繩當然也擁有很多各式各樣的在地美食，今天小編不藏私分享每次去沖繩必吃的美食名單，從沖繩飯糰、蝦蝦飯、石垣牛到阿古豬，好評不踩雷的店家美食推薦一次整理給你！

2025-12-24 09:00