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走進森林與深海世界 日本橫濱新沉浸式設施「Wonderia」正式開幕

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圖：DeNA／提供
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【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】隨著日本沉浸式體驗設施持續進化，橫濱也將迎來全新話題景點。由 DeNA 打造的沉浸式數位體驗設施「Wonderia 橫濱」已正式開幕，地點位於 JR關內站前大型複合設施「BASEGATE 橫濱關內」，成為今年春季最受矚目的新開幕亮點之一。

 沉浸式空間以魚群旋轉光影打造宛如深海漩渦的視覺效果，讓遊客彷彿置身海洋中心。　圖：DeNA／提供
 沉浸式空間以魚群旋轉光影打造宛如深海漩渦的視覺效果，讓遊客彷彿置身海洋中心。　圖：DeNA／提供

「Wonderia」主打「走進自然世界」的沉浸式體驗，整體空間約4,200平方公尺，館內規劃六大主題區域，從深海、高原到原生森林，透過高解析度影像、聲光效果與空間設計，打造出宛如置身自然場景的感官體驗。

其中最受矚目的亮點之一，是被稱為「Dive to Blue」的深海區域，設置日本最大級常設 LED 沉浸式隧道（寬約5公尺、深8公尺、高4公尺），透過360度包覆式影像，呈現魚群旋轉、海洋生物漂浮等畫面，營造出彷彿潛入深海的震撼感受。

此外，「擬態之森」則以原生森林為舞台，結合蝴蝶群飛與生物隱身等元素，呈現自然界中「擬態」的奇妙現象。透過空間影像與動態演出，讓遊客在探索中發現隱藏其中的生命細節。 

 ▲「擬態之森」以原生森林為舞台，透過光影呈現蝴蝶群飛與生物擬態景象，營造沉浸式自然體驗。　圖：DeNA／提供
 ▲「擬態之森」以原生森林為舞台，透過光影呈現蝴蝶群飛與生物擬態景象，營造沉浸式自然體驗。　圖：DeNA／提供

另一大特色在於專屬「Wonderia App」的互動設計，遊客可透過手機掃描場景中的生物，解鎖相關資訊或觸發任務，讓整體體驗不僅止於視覺觀賞，更進一步結合探索與遊戲感，提升參與度與學習性。票價方面，成人票約2,900日圓起，中高生2,200日圓、小學生1,500日圓、4歲以上幼兒1,000日圓，3歲以下免費。官方網站已開放預約購票，並推出會員折扣優惠。

近年來，以 teamLab 為代表的沉浸式展演在日本迅速發展，逐漸成為旅遊市場新趨勢。「Wonderia」則以「自然ｘ科技ｘ互動」為核心，進一步強化故事性與探索感，預料將吸引親子族群與自由行旅客造訪，也為橫濱增添一處全天候、雨天也適合安排的新型觀光亮點。

▲館內結合互動 APP，透過手機掃描即可與場景連動，提升探索與學習的體驗感。　圖：DeNA／提供
▲館內結合互動 APP，透過手機掃描即可與場景連動，提升探索與學習的體驗感。　圖：DeNA／提供

DATA／Wonderia横浜 Supported by Umios 

・地點：神奈川縣橫濱市中區港町1-1（BASEGATE 橫濱關內）

・交通：JR 關內站步行即達

・營業時間：平日 10:00～19:00、週末及連假 10:00～21:00

・票價：成人 2,900日圓起、中高生 2,200日圓、小學生 1,500日圓、幼兒 1,000日圓（4歲以上）

 

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