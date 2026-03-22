櫻花季來臨！東京夢公園「100%哆啦A夢&FRIENDS」特展多款限定商品必搶

位於東京有明的新設施景點「TOKYO DREAM PARK」（東京夢公園），將在今年3/27開幕，館內首波活動帶來「100%哆啦A夢&FRIENDS」特展，遇上即將到來的櫻花季，粉藍哆啦A夢也換上期間限定的粉紅新裝、推出多款造型的限量周邊，粉絲們已摩拳擦掌準備入手！

圖／doraemon100_tour IG

在台場附近的「TOKYO DREAM PARK」為朝日電視台的新娛樂展館，剛開幕就迎來哆啦A夢的兩個展覽，分為館內需買票及館外不需買票就能觀看的兩個區域，戶外有12米高的哆啦A夢，與拿著各式各樣道具的等身哆啦A夢，讓粉們拍得很過癮！這次特展特別推出櫻花季造型的粉紅哆啦A夢，換上粉嫩新裝的造型不只變成鑰匙圈可以帶著走，還飄著春天的櫻花香，加上其他限定造型的周邊，已引爆代購詢問的熱潮，有到場別錯過這些限定、限量的小物。

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提醒想要朝聖的粉絲和旅客先行購買門票（有電子票與紙本票），特展展期一直到今年的9/30，橫跨清明連假、端午節及暑假等多個假期，有計劃到東京旅遊的遊客們，剛好可以安排進接下來的行程中囉！

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「TOKYO DREAM PARK」

地址：東京都江東区有明3丁目3番8号

交通方式：百合海鷗線「東京國際展覽場站」或臨海線「國際展場站」

2026年3/27〜9/30，10：00〜18：00（17：30最後入場）

3/27這天為11：00～18：00（17：30最後入場）

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