大阪阿倍野展望台攻略｜絕景拍照、夕陽美景與可愛吉祥物一次看

登上大阪地標「阿倍野海闊天空大廈」頂端的「阿倍野展望台」，一覽大阪屈指可數的絕景吧。這裡不只有令人心跳加速的玻璃地板，還能在天空庭園悠閒欣賞夕陽，或參加屋頂直升機停機坪導覽行程，體驗從高空俯瞰大阪的獨特魅力。再加上從天王寺出發就能輕鬆抵達的便利交通，行程安排起來也更省心。

阿倍野展望台：大阪最高展望台值得造訪的理由

大阪以街頭美食、購物與搞笑文化聞名。無論是在難波、道頓堀的人潮之中穿梭，還是在梅田錯綜複雜的購物商場裡逛上一整天，都是體驗大阪的好選擇。不過，其實在大阪還藏著一個許多人不知道也未曾看過的絕景。那就是在關西最高的展望台「阿倍野展望台」上，從距離地面約300公尺的高空中，鳥瞰大阪這座城市。

阿倍野展望台坐落於曾是日本最高大樓的「阿倍野海闊天空大廈」頂端。這座複合式商業設施共有60層，其中1到57樓涵蓋了購物、美食、藝術畫廊、辦公空間與飯店等設施，而阿倍野展望台則在58到60樓。從這樣的高樓上俯瞰，能見到與平地截然不同的大阪。展望空間以360度從地板延伸到天花板的大面落地窗聞名。從地板延伸到天花板的大面落地窗，透過宛如水晶般通透的窗面，整座城市彷彿在眼前展開；天氣晴朗、大氣能見度高時，甚至還有機會遠望到整個關西地區。

不僅如此，由於阿倍野展望台位於大阪的城市中心軸線上，既能將市區最熱鬧的地帶盡收眼底，前往各大景點也相當方便。無論是想去梅田逛上一整天、到難波與道頓堀和固力果跑跑人招牌合影，還是去新世界品嚐各式大阪美食，從這裡出發都十分順路。即使行程緊湊，也能輕鬆把阿倍野展望台安排進去。

此外，展望台與天王寺站／大阪阿部野橋站地下直通，即使是在炎熱的夏日午後或寒冷的冬日傍晚，也幾乎不需要走到戶外。無論是什麼樣的行程，阿倍野展望台都很容易加入其中，是相當經典的景觀景點。

接下來，就來為大家整理幾種在阿倍野展望台的推薦玩法。

阿倍野展望台 (ハルカス300 展望台)

地址： 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 阿倍野海闊天空大廈58～60樓 （入口在16樓）

營業時間：9:00〜22:00｜最後入場 21:30

大眾交通：

天王寺站（JR大阪環状線・阪和線・大和路線／大阪メトロ御堂筋線・谷町線）直通

大阪阿部野橋站（近鉄南大線）直通

（距離難波站約7分鐘、梅田站約15分鐘、新大阪約21分鐘、京都約43分鐘！）

官方網站（繁體中文）

阿倍野展望台的玩法：拍照打卡

▎「浮」在大阪城市上空

阿倍野展望台宛如一座玻璃宮殿，鋪著低至地板、高至天花板的大面玻璃窗，讓人彷彿將整座大阪一覽無遺。更有趣的是，有些地方的落地窗玻璃還延伸到天花板和腳下——站在上面時，會有一種宛若懸浮在街道高空之上的感覺，甚至有種自己好像下一秒就要輕輕離地飛向大阪天空的錯覺。

▎各個打卡拍照點集好集滿

靜下心來欣賞壯闊景色，若想拍一些紀念照，這裡也有不少有趣的拍照選擇。在58樓有可以任大家自由發揮的愛心造型拍照裝置，而在60樓也有拍照處。不僅如此，在指定拍照點還可以請專業攝影師幫忙拍照（附精美照片印刷，費用1,500日圓），留下值得收藏的紀念照喔。

如果想拍攝鳥瞰大阪的城市景色，不妨鎖定展望台周邊幾個知名地標來拍。例如就在新世界一帶的通天閣，從展望台上很容易就可以辨識出來；而在晴朗、大氣能見度高時，或搭配雙筒望遠鏡的話，還有機會找到大阪城、關西國際機場、神戶的明石海峽大橋，甚至遠方的京都塔。

▎直升機停機坪導覽行程 展望台頂樓特別體驗

若喜歡一些非日常的體驗，不妨參加導覽行程，前往阿倍野展望台頂樓的直升機停機坪走走吧。

在這距離腳下街道整整300公尺高的戶外空間，感受全然開闊的大阪城市景色，彷彿自己踏上了世界屋脊。這直升機停機坪導覽每50分鐘舉行一次，需要事先預約（※），推薦給喜歡高空景觀或特別體驗的朋友。

※ 預約費用為1,500日圓，可於60樓的服務櫃檯辦理。

阿倍野展望台的玩法：放鬆一下

▎眺望大阪灣落日

其實，在阿倍野展望台上純粹欣賞景色，就已是一件彌足享受的事。在58樓的半露天空間「天空庭園（Sky Garden）」中設有不少座位，找個自己喜歡的座位坐下，靜靜看著窗外的景色和光影變化，非常適合放空。傍晚時分，從這裡的夕陽景色亦十分壯觀。看著夕陽緩緩沉入大阪灣海面，感受晝夜交替時整個城市色調的變幻，獨享這大阪的黃金時刻。

▎展望台咖啡店Sky Garden 300小食光

如果想一邊吃點或喝點東西，一邊悠閒放鬆，位於58樓的展望台咖啡廳「Sky Garden 300」也是不錯的選擇。這裡提供各式飲品與輕食，可以在天空庭園的戶外空間享用，也可以可避開酷暑或寒冷的室內享用，搭配窗外的城市精緻。

咖啡店中的人氣品項包括「阿倍野霜淇淋」、「阿倍野鬆餅」等甜點，以及像Sky-Blue與Sunset Latte（分別為彈珠汽水優格風味與草莓風味）這樣的特色飲料。當然，這裡也提供紅茶、咖啡等基本飲料；如果想吃點正餐，店內也有提供像是義大利麵、日式炸豬排咖哩等餐點。偶爾，店內還會推出有趣的期間限定餐點，來訪時不妨多留意看看。

▎半露天空間中感受四季

天空庭園是一個與自然空氣相連的半露天空間，非常適合呼吸新鮮空氣、享受晴朗天氣帶來的舒適氛圍。阿倍野展望台也經常以此為場地舉辦各式季節活動。到了夏天，可以預約座位，體驗帶有日式氛圍的BBQ活動；而在寒冷的季節裡，則能享受日本引以為傲的發明之一——暖桌（こたつ）所帶來的溫暖與愜意。

暖桌是一種內建暖爐、搭配厚被子的桌子，坐進去能暖整個下半身，讓人在寒冷的冬天保暖。阿倍野展望台冬天會特別為訪客設置一整排暖桌座位，如果事先預約好關東煮或涮涮鍋等餐點，到達後就可以鑽進暖桌裡，一邊享用傳統鍋物料理，一邊度過溫暖的冬日夜晚，享受被環繞自己的壯闊景色。

其他玩樂小提示：讓這次造訪更加盡興

▎超酷的「高空」洗手間別錯過

說到日本的洗手間，乾淨程度令人驚嘆，坐墊上還配備各種貼心功能，早已是眾所皆知。如果你對各地有趣的洗手間特別感興趣，那麼阿倍野海闊天空大廈59樓的洗手間或許也值得列入清單。

洗練的設備、從地板延伸到天花板的大面窗景灑進充足光線，再加上無可比擬的高空背景——一切條件都已經準備就緒，或許正適合拍下一張人生最難忘的「洗手間自拍」。

▎紀念品店中發現可愛的ABENOBEA

前面我們把介紹重點放在阿倍野展望台設施內的各種體驗。不過說真的，這次採訪，讓JAPANKURU團隊最印象深刻的，其實是遇見了展望台原創的熊形吉祥物「ABENOBEA」。

或許你已經從上面的照片中注意到了。略顯慵懶的眼神、挺立的小耳朵，以及帶著夢幻天空圖案的身體花紋——當ABENOBEA出現在我們眼前時，真的會一直牽走我們的目光。

能不能見到ABENOBEA本「熊」，其實要看運氣（當然也可以事先查詢 活動時間表 ）。不過，在59樓的紀念品店「SHOP HARUKAS 300」裡，隨時都能找到各式各樣的相關商品。店內除了販售印有建築與壯麗景色照片的一般紀念品外，幾乎被ABENOBEA主題商品佔滿。

從柔軟的絨毛玩偶、小巧的熊形收納包，到徽章、磁鐵、原子筆、貼紙、馬克杯、碗盤，甚至還有以ABENOBEA為主題的零食（在日本也是相當常見的地方特色伴手禮）。此外，還有附上可愛吊飾的ABENOBEA御神籤，以及ABENOBEA主題的拍貼機。

無論是剛剛被圈粉的新ABENOBEA粉絲，還是單純想為這趟關西最高摩天大樓之旅留下紀念的朋友，都能在這裡找到值得帶回家的紀念品。

▎順道到16樓的庭園看點燈

離開前，也別忘了順道到16樓的免費庭園走走！這片半露天的綠意空間，在冬天入夜後會被燈飾點亮，看起來十分夢幻。在展望台看完日落後再來到這裡，時間差不多剛好，也為阿倍野展望台之旅畫下完美句點。

大阪放鬆新景點 享關西城市絕景

如果你曾經想像過能像飛鳥一樣，在大阪城市上空高高飛翔，那麼造訪阿倍野展望台大概就是最接近這個願望的體驗了。除了令人屏息的景色外，展望台還提供像VR高空彈跳這樣的獨特體驗，更經常舉辦與人氣動畫作品或日本知名人物合作的活動。因此無論什麼時候來訪，都有機會遇見不同的新亮點。

若你的大阪之旅行程緊湊忙碌，那到阿倍野展望台會是個暫時放慢腳步、調節回血的好地方。360度環繞的城市景觀、天空庭園的半露天座位、各種季節性活動，以及回程途中還能順道造訪的16樓庭園——這些小小的驚喜，都讓人即便不花上一整天時間，也能好好放鬆。

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