日本「免稅伴手禮」排行榜大公開！線上免稅購物秘笈一次掌握

根據交通部觀光局的統計，2025年1月，國人出國旅遊的首選目的地是「日本」，佔比高達36.33%，總人數586,231人，無論是東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、仙台還是沖繩，人氣始終居高不下。一般安排行程時，除了會把「名勝古蹟、熱門景點、美食餐廳」列入計劃…

根據交通部觀光局的統計，2025年1月，國人出國旅遊的首選目的地是「日本」，佔比高達36.33%，總人數586,231人，無論是東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、仙台還是沖繩，人氣始終居高不下。一般安排行程時，除了會把「名勝古蹟、熱門景點、美食餐廳」列入計劃外，「伴手禮清單」也是必備項目，但專門抽時間去採購似乎不太划算，編輯推薦「線上免稅購物平台TaxFreeOnline.jp」，只需線上訂購，便能在日本各地輕鬆取貨，免去繁瑣的購物時間，重點是免稅手續費現在優惠中，完全免費，讓旅行更加輕鬆便捷！

日本第一個線上免稅購物平台











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「TaxFreeOnline.jp」是日本首個線上免稅購物平台，並且獲得日本「國稅廳」認證，為海內外旅客提供更安全、更可靠的購物體驗。無論是在「旅行前」或「旅遊中」，只需透過手機輕鬆預訂免稅伴手禮，並可在指定地點取貨。更重要的是，TFO平台上的所有商品均為「正版商品」，讓大家購物無後顧之憂，而且在訂購時不須負擔免稅手續費。這樣在旅行時就能省下寶貴的時間，盡情享受在日本的每一刻！

人氣伴手禮商品種類繁多











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「TaxFreeOnline.jp」提供種類繁多的伴手禮選擇，包括食品/調味料、無酒精飲料、醫藥品/醫藥部外品、化妝品/護膚/美容產品、玩具/嬰幼兒/親子用品、保健/健康食品，以及頭髮、身體、口腔護理等，應有盡有。除此之外，還有各式家電產品，如空氣清淨機、吸塵器、烤箱、電熱鍋、掛燙機、熱水壺等，甚至對喜愛章魚燒的人來說，更有專用的章魚燒烤盤！

明星商品必買清單，照著買準沒錯

1.生活保健











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2.感冒痠痛











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3.腸胃救星











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4.眼藥水











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5.保養彩妝











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6.食物零食











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7.吉伊卡哇











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寵物墊小型娃娃機時鐘鑰匙圈

8.迪士尼











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米奇滑板車迪士尼冰雪奇緣皇冠珠寶盒魔髮奇緣皇冠珠寶隨身收納盒

9.三麗鷗











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兒童餐盤音樂麥克風理髮美容組

10.麵包超人











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吹泡泡工具旋轉滑板公仔音樂照相機

解放雙手，節省觀光時間











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趁現在解放雙手，輕鬆旅遊！再也不必為血拼後的沉重行李而煩惱，無論是出發前還是途中，都可以避免攜帶大包小包，或是回飯店放下行李後再出發。在出發前或旅途中輕鬆下單，選擇指定的時間和地點取貨，24小時都可以購物，省時又省力，再加上免稅手續費還免費。收到商品後，還能直接整理好放進行李箱。正如俗話所說「時間就是金錢」，就是要將寶貴的旅遊時間用來欣賞景點、品嚐美食，讓每一刻都更加充實！

全日本有 53 處取貨據點











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全日本共有 53 處取貨點，涵蓋機場、飯店、旅客中心和商店等多個地點。機場方面，包括名古屋中部國際機場、福岡機場、仙台機場、羽田機場和成田機場；大城市如東京、京都、橫濱、名古屋、大分、廣島、伊豆、鹿兒島等地也設有取貨據點。此外，東京的主要車站如池袋、新宿、原宿、銀座、淺草等地，也提供便捷的取貨服務。沖繩除了觀光中心外，還有 5 間全家便利商店支援取貨服務，可以說日本全國皆可輕鬆取貨！

免稅伴手禮線上預訂超詳細介紹

1.選擇取貨地點











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首先，選擇希望取貨的「地點」和「日期」，取貨地點可以選擇日本飯店、指定商店、觀光設施、大型車站或機場港口等。在「TaxFreeOnline.jp線上免稅購物平台」頁面下方紅色按鈕的「取貨設定」可查詢自己附近是否有取貨點，再進行下單。同時，也貼心提醒「預計取貨日期的三天前，必須完成預訂」，舉例來說：5/30想要取貨，需要在5/27前下單完成。

2.選擇商品











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每間賣場滿 5,000 日圓即可下單購買，大家選擇好提貨地點和日期後，就可以開始將想要的商品和伴手禮添加到購物車，輕鬆完成選購！

3.完成預訂











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在下單之前，請先仔細確認「商品」、「日期」與「地點」是否正確，並檢查總金額。完成訂單後，取貨地點將無法更改，因此請務必確保所有資訊無誤，再進行訂單確認！

4.付款方式











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目前並不提供「現金」付款方式，僅支援「行動支付」與「信用卡」付款。行動支付方面支持「Alipay」，而信用卡則接受VISA、Mastercard萬事達卡、American Express美國運通、JCB、DISCOVER Card發現卡和Diners Club大來國際卡，大家手上至少一定有一張，即可輕鬆完成付款！

5.領取商品











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請於指定日期前往取貨地點，記得攜帶「智慧型手機」與「護照」，並出示「訂單編號」。取貨時，將會根據提供的「護照」進行身份確認，確認無誤後即可完成取貨。如果無法在現場取貨並已回國，該筆訂單將視為取消處理。

日本免稅規則











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日本免稅規則有三大注意事項：首先，「單筆消費滿 5,000 日圓（未稅）以上即可享受免稅優惠」；其次，「符合短期滯留、外交、公用及居住於海外的日本籍等簽證持有者，皆可享受免稅」；最後，「購買含有消耗性商品時，1天1人最多可購買 50 萬日圓」。目前暫不提供保有日本國籍的居住者為服務對象！

付款金額計算











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原本支付金額

支付金額＝商品金額（不含稅）＋免稅手續費＋運費免稅手續費＝消費稅x0.25（備註：消費稅會因購買的物品稅率不同而變動）1.標準稅率為10%2.減輕稅率對象商品（酒精類以外的食品）為8%

編輯來個簡單的舉例，皆以 5,000 日圓為基準的免稅手續費

消費稅為10%的家電商品：5,000 日圓x0.1×0.25=125日圓消費稅為10%的酒類商品：5,000 日圓x0.1×0.25=125日圓消費稅為8%的零食商品：5,000 日圓x0.08×0.25=100日圓

現在！期間限定：免稅手續費

支付金額＝商品金額（不含稅）＋0元免稅手續費＋運費











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「免稅，用手機一次搞定！」近期有計劃前往日本旅遊的朋友，這篇「日本免稅伴手禮線上預訂超詳細介紹文」你一定要收好！如果需要幫親朋好友代購，也可以直接將這篇文章分享給他們，讓他們自行選購，省下不少跑腿時間！

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本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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