九州最美景點｜動漫鈴芽之旅場景 「大分2日遊」很好玩！

跟著 ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨ 於 2025-09-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 亀の井ホテル 阿蘇、原尻の滝、天神丸福。

大分其實很好玩耶！這些點自然又好拍🤍

第 1 天

亀の井ホテル 阿蘇 | 幾秒

推薦這家超美的飯店🌟龜之井酒店 阿蘇🌟

每個房間都能看到阿蘇山❗️有熊本熊房、和室房、最新改裝的露天浴池房，親子家庭或情侶都能好好享受～

♨️大浴場的露天浴池也能眺望阿蘇五岳～

附有桑拿室和天然溫泉泥敷！

早晚餐都超豐盛！在這裡就能吃到阿蘇當地特色料理～最愛阿蘇赤牛、馬肉、爐端燒、生魚片和阿蘇牛奶🥛

晚餐還可以小酌一杯🤩有酒類喝到飽方案可以追加！

✔️超大草原（飯店免費提供各式遊樂器材）

✔️伴手禮店

✔️飯店内的專屬活動，留下了更多旅遊回憶✨

✔️免費接駁車-車站（需事先預約）

原尻の滝 | 30 分鐘

被稱作「大分的小日光瀑布」，就在馬路旁完全不用跋山涉水馬上抵達！親眼看到水流從馬蹄形斷崖傾瀉下來真的震撼～周邊有步道可以從不同角度拍照，再加上一旁水稻田中的鳥居，多種美景一次滿足。

天神丸福 | 1 小時

來到大分當然要吃「天婦羅雞」啦！這裡還吃得到大分宮崎特產「南蠻炸雞」！在馬路與停車場旁的天神丸福看似只是家提供過路客與貨運司機的小餐館，但炸雞吃起來多汁水嫩又酥脆！再擠上南蠻炸雞招牌的粉紅沾醬，哇！這就是大分的味道。

黒川温泉 | 2 小時

依傍著河流建成的溫泉小鎮是當地著名溫泉勝地～面積與谷關溫泉差不多，感覺也挺相似，但好吃的小店多了不少！來此泡湯逛逛溫泉商店街或是住宿一晚都很有渡假的感覺～

1.どら焼き家 どらどら

2.パティスリー麓（泡芙店）

3.湯音（牛奶霜淇淋・咖啡）

4.後藤酒店

5.いろり家（居酒屋）

九重夢大吊り橋 | 1 小時

走在日本最高、最長的人行吊橋上，真的是高的嚇人！而微風從山谷間吹來超療癒～從橋上俯瞰瀑布好壯觀，走一趟吊橋刺激又讓人心曠神怡。

豊後森機関庫公園 | 20 分鐘

一整排半圓形車庫超有復古味，像走進昭和時代的鐵道世界，且當然不能錯過「鈴芽之旅」打卡景點———穿梭時空的門與閉門師草太！而一旁還有小博物館和咖啡館，鐵道迷一定會很愛。

由布院駅 | 18 小時

由布院可安排一整天

由布院釜飯 心

金泉堂 炸饅頭

湯布院花卉村、貓頭鷹之森林

湯之坪商店街

📍milch 布丁

📍金賞可麗餅

📍snoopy茶屋

📍橡實之森

📍居酒屋 福藏

這裡是溫泉之鄉一定要住一晚溫泉飯店

📍由布院別邸樹

金鱗湖、天祖神社

手打蕎麥麵 泉

天井棧敷

在日本最愛的咖啡廳目前是這間 氣氛真的好好

第 2 天

お食事処 だるま | 1 小時

由布院好吃的和牛丼

和牛壽司真的超好吃！

可以自己淋上特製醬汁～

由布岳 | 30 分鐘

湯布院的象徵山景，天氣好時從山頂看別府灣超遼闊。春天有杜鵑、秋天楓紅，難怪是登山迷的口袋名單，從一旁的小路往山上走，會抵達秘密的展望所2，道路非常狹窄！但風景壯麗迷人～

城島高原パーク | 3 小時

位在別府和湯布院中間，是一座完全不用排隊的遊樂園！！只要購買包票就能一直不停地玩直到關門為止！！木製雲霄飛車很刺激，其他遊樂設施再不排隊的情況下真的大加分，像極了包下遊樂園的感覺！！無論家庭或情侶都適合～

韓国料理居酒屋ポチャリ 포장마차리 | 1 小時

整間店氣氛很像韓國小酒館，燈光暖黃、座位緊湊又熱鬧。點了幾道招牌下酒菜，像是辣炒年糕、韓式炸雞，每一口都很下飯／下酒，味道鹹香帶辣，非常有韓式街頭小吃感。

最喜歡的是店員的熱情服務，邊吃邊聊的感覺很自在，好像置身首爾夜晚的巷弄裡。小菜無限續加，配上冰涼啤酒或韓國燒酒，整個用餐氛圍超放鬆。雖然店不大，但熱鬧又溫馨，適合朋友聚餐或小酌，吃完整個心情都變好。

御宿 野乃別府 | 1 小時

竟然是一整棟都是榻榻米的飯店，整個很日式的感覺～～

房間小巧但很精緻可愛 最愛和室榻榻米房了！

最期待的是13樓的大浴場。從露天湯池望出去，那種「在日本溫泉裡靜下來」的感覺，很舒服真心推薦。另外這裡還能泡到別府特有的溫泉有8個貸切風呂，每天都泡不一樣的好有趣～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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