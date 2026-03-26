2026日本青森自由行｜12大旅遊景點與5大必買伴手禮零食，天天直飛

想去日本卻怕人擠人？那本州最北端的「青森」就是你的最佳解答！隨著長榮航空在旺季開啟「天天直飛」模式，這座擁有世界級櫻花、震撼睡魔祭與夢幻雪景的城市，變得比想像中更近。無論你是想大口品嚐產地直送的黑鑽石鮪魚與極致蘋果，還是想在暖呼呼的酸湯溫泉裡徹底放空，青森都能以最純粹的大自然與豐富美食，給予你滿滿的感動。不需要繁雜的攻略，只要帶著一顆想放鬆的心，就能輕鬆啟程，以下特別整理「2026年12大旅遊景點」，外加5大必買伴手禮零食！

為什麼要推薦青森旅遊的理由？

1.遠離人擠人！最舒壓的治癒旅行

圖片來源：Google Map/後製

說到去日本，大家直覺都是東京、大阪，但如果你想找個地方好好放鬆，「青森」絕對是首選。它就在本州最北邊，隔著海就能看到北海道。比起大城市的急促和擁擠，青森走的是「療癒系」路線，這裡空氣好、風景美，生活步調慢慢的。對台灣人來說，青森就像是日本的世外桃源，雖然感覺很遠，但那種親近自然的舒適感，會讓你的心情瞬間放鬆下來。如果你已經厭倦了到處排隊的行程，來青森「深呼吸」絕對會讓你愛上！

2.長榮航空天天直飛，說走就走超方便

以前去青森可能要轉車轉到頭暈，但現在超簡單！長榮航空特別針對2026年夏季航班加開班次。除了4月27日~5月31日以外從台灣出發改為「天天直飛」。去程 BR122 早上 09:55 出發，回程 BR121 下午 15:30 回國，飛航時間4.5小時，這種「早去午回」的時段最完美，不用熬夜趕飛機，下機就能直接開始玩。省去轉機和拉車的時間，把體力留給美景和美食，讓去日本北端旅遊變得跟去巷口一樣輕鬆！

3.有美景、有美食，還有溫泉

圖片提供：Amazing Aomori 燈之宿青荷溫泉

青森最厲害的就是「四季分明」，不管什麼時候去都有驚喜。春天可以看世界級的櫻花，夏天有熱血的睡魔祭，秋天滿山滿谷的楓葉，冬天則是夢幻的白雪世界。當然，這裡的「蘋果」是全日本第一，隨便買都超甜超好喝！重點是這裡觀光客相對少，不用人擠人，你可以用最舒服的節奏逛景點、泡溫泉。如果你想體驗那種「慢一點的日本」，青森就是一個不需要想太多、隨便走都能帶回滿滿感動的好地方！

青森適合什麼樣的旅人？

1.喜歡拍照的人：隨手一拍都是明信片

圖片提供：Amazing Aomori 弘前公園城壕櫻花

如果你是那種「相機記憶體永遠不夠」的人，青森一定會讓你拍到手軟。這裡最厲害的地方在於四季色彩鮮明到不行：春天有像地毯一樣的櫻花粉，夏天有鮮豔奪目的睡魔祭彩繪，秋天是層次感豐富的奧入瀨溪流紅葉，冬天則是那種安靜又純淨的銀白雪景。在青森拍照不需要高超技術，因為大自然就是最好的濾鏡。不管是在古色古香的街道，還是現代感的藝術館，隨便按快門都能拍出很有質感的照片！

2.喜歡大自然的人：不用爬山也能享受的極致綠意

圖片提供：Amazing Aomori 奧入瀨溪流

很多大自然美景都要跋山涉水，但青森的自然非常「體貼」旅人。像是著名的「十和田湖」或「奧入瀨溪流」，你只需要輕鬆散步，就能置身在森林與流水之間。這裡的空氣乾淨到會讓你忍不住想多吸幾口，而且觀光人潮比大城市少很多，你能真正安靜地聽聽蟲鳴鳥叫。這裡沒有過多的人為開發，保留了最原始、最純粹的日本原鄉風貌，非常適合想要遠離塵囂、想找個地方好好放鬆充電的自然愛好者！

3.喜歡大啖美食的人：真材實料的產地美味

圖片提供：Amazing Aomori 海膽丼

在青森吃飯，只有「過癮」兩個字！這裡靠山又靠海，所有食材都是直接從產地送上桌。大家都知道青森蘋果日本第一，但這裡的海鮮更是新鮮，像是油脂豐厚的黑鮪魚、甜到心坎裡的海膽，還有超肥美的帆立貝。就連看似簡單的白米飯跟在地釀造的日本酒，都是頂級水準。在這邊吃東西不用追求名店，因為在地的小食堂就非常真材實料。如果你是個追求「吃得精、吃得鮮」的吃貨，青森絕對會滿足你的味蕾！

4.喜歡泡溫泉的人：雪景溫泉不再只是想像

圖片提供：Amazing Aomori 星野集團青森屋 冬季

很多台灣人對日本旅遊的終極夢想，就是「一邊看著雪、一邊泡溫泉」。在青森，這不是電影畫面，而是你的旅遊日常。這裡有非常多歷史悠久的秘湯，有些木造建築充滿了懷舊的氛圍，泡進去的那一刻，全身的疲勞都會瞬間消失。特別是冬天下雪時，看著窗外的白雪紛飛，身體卻被暖呼呼的溫泉包圍，那種冰火交融的幸福感真的會讓人上癮。如果你想找一個能徹底舒壓、體驗正宗日本泡湯文化的地方，青森一定要排進清單！

日本青森必去景點推薦

1.弘前公園

圖片提供：Amazing Aomori 弘前城

圖片提供：Amazing Aomori 弘前公園城壕櫻花

圖片提供：Amazing Aomori 弘前公園

想看日本最美的櫻花，來「弘前公園」就對了！這裡保留了珍貴的江戶時代弘前城，是日本少數的文化寶藏。春天時，兩千棵櫻花盛開形成粉色隧道，最熱門的「花筏」奇景，讓護城河瞬間變成粉紅地毯。最近因為《鬼滅之刃》熱潮，動漫迷也愛來找讀音與「彌豆子」相同的 500 年古樹朝聖。別忘了尋找兩棵櫻花交織出的「隱藏版愛心天空」，這可是社群軟體上超夯的打卡點。無論是夜櫻還是冬天的雪燈籠祭，這裡四季都美得像畫，散步起來非常舒心！

弘前公園地址：青森縣弘前市大字下白銀町一番地營業時間：開園日、公休日，因地區和季節而異，請見 官網 入園費用：入園費用，因地區和季節而異，請見 官網 交通指南：從 JR 弘前站步行約 30 分鐘、搭乘巴士約 15 分鐘官網： 一般社団法人弘前市みどりの協会

2.青森縣立美術館

圖片提供：Amazing Aomori 青森縣立美術館

如果你喜歡藝術，「青森縣立美術館」絕對讓你驚豔！它的設計靈感來自旁邊的世界遺產「三內丸山遺址」，整座純白建築就像一件現代藝術品。館內最著名的地標就是奈良美智創作的巨大「青森犬」，那種靜謐又可愛的氛圍，不管晴天還是下雪都很有味道。除此之外，這裡還展示了許多青森在地藝術家的精彩作品。在這裡，你不必趕行程，只要靜靜感受空間與藝術的對話。這是一處全天候都適合造訪的文藝基地，能讓你在旅程中獲得心靈的平靜！

青森縣立美術館地址：青森縣青森市安田字近野185開放時間：因活動而異，請見 官網 入場費用：根據特展的不同而有所差異，請見 官網 以了解詳情交通指南：從 JR 新青森站開車或乘坐巴士約 10 分鐘從 JR 輕森站開車或乘坐巴士約 20 分鐘官網： 青森縣立美術館

3.青森睡魔祭

圖片提供：Amazing Aomori 青森睡魔祭

圖片提供：Amazing Aomori 青森睡魔祭

圖片提供：Amazing Aomori 睡魔之家 Wa Rasse

提到青森的夏天，絕對不能錯過「火之祭典」睡魔祭！每年8月初，整座城市會為了巨大壯觀的燈籠而瘋狂。這些燈籠以神話或歷史英雄為題材，手工精緻且色彩鮮豔，夜晚在街道遊行時震撼力十足。最棒的是，你可以跟著身穿五彩服裝的「HANETO」舞者一起跳動，感受那種血液沸騰的熱力。祭典最後一天還有海上巡行與煙火大會，火光倒映在海面上美不勝收。這是一場結合力與美的傳統盛宴，現場的太鼓聲保證讓你感動到起雞皮疙瘩！

4.奧入瀨溪流

圖片提供：Amazing Aomori 奧入瀨溪流 秋季

圖片提供：Amazing Aomori 奧入瀨溪流 夏季單車旅行

圖片提供：Amazing Aomori 奧入瀨溪流 冬季

想要親近大自然又不想爬山爬得滿頭大汗？「奧入瀨溪流」是你的完美首選。這條全長14公里的溪流沿線平緩好走，沿途佈滿各種瀑布與奇岩，隨處可見翠綠的苔癬與清澈的溪水。秋天是這裡最美的時候，10月底開始，整片森林會染上燦爛的紅黃色，美得讓人窒息。如果體力有限，推薦在入口處租台腳踏車，吹著涼風穿梭在林間，累了就在「奧入瀨溪流館」喝杯咖啡、買個紀念品。這裡就是大自然送給旅人最好的療癒禮物，適合慢下腳步細細品味！

奧入瀨溪流地址：青森縣十和田市奥瀬交通指南：JR青森車站 JR巴士 湖號約120分鐘車程 燒山停靠站 下車備註：11月中至4月中湖號冬季停駛期間官網： 十和田湖國立公園協會 奧入瀨溪流館地址：青森縣十和田市奧瀨字櫪久保183時間：9:00-17:30（冬季到16:30）腳踏車出租基本費用：腳踏車¥1,000、電動腳踏車¥2.000/4小時時間：09:00-16:30（4月初~11月初）出租/歸還地點：奧速瀨溪流館、石戶休憩所、JR巴士子之口腳踏車出租： 奥入瀬渓流租腳踏車

5.八甲田山

圖片提供：Amazing Aomori 八甲田山 樹冰

圖片提供：Amazing Aomori 八甲田山 樹冰

圖片提供：Amazing Aomori 八甲田山賞楓

「八甲田山」是青森的高山代表，美景多到數不完。秋天來臨時，整座山頭從山頂開始被楓紅與歐亞花楸染成一片火紅。最推薦搭乘空中纜車，隨著海拔上升，你可以 360 度無死角地俯瞰滿山楓葉，天氣好時還能遠眺北海道。到了冬天，這裡則變身成奇幻的世界，整片的「樹冰」超級壯觀。春夏兩季則非常適合健行，呼吸海拔 1320 公尺的新鮮空氣。這是一座四季分明、充滿驚喜的山脈，每一次造訪都能讓你對大自然的鬼斧神工感到心動！

6.十和田湖

圖片提供：Amazing Aomori 十和田湖 冬季

圖片提供：Amazing Aomori 十和田湖 賞楓

圖片提供：Amazing Aomori 十和田湖 冬季

「十和田湖」是東北最具代表性的火口湖，湖水清澈深邃，平靜得像一面鏡子。這裡最迷人的就是那份安靜的氣息，推薦搭乘遊覽船從湖心欣賞四周的絕壁，特別是 10 月中下旬的紅葉季，金黃色的櫸木與赤紅的楓葉倒映在湛藍湖面上，美得非常不真實。無論是湖畔散步，還是找個角落靜靜坐著看夕陽，都能讓你徹底忘卻煩惱。冬天的十和田湖在白雪覆蓋下更顯神祕，是一處可以讓你遠離喧囂、找回心靈平靜的療癒聖地！

7.白神山地

圖片提供：Amazing Aomori 白神山地 青池 夏天

圖片提供：Amazing Aomori 健行白神山地 夏季

身為世界自然遺產的「白神山地」，擁有全球最大的原生櫸木林。這裡最知名的就是神祕的「青池」，湖水呈現出一種令人難以置信的清透深藍，彷彿有精靈住在裡面，是攝影愛好者的天堂。你不需要高強度的登山裝備，只要走簡單的步道，就能看到暗門瀑布或是黑熊瀑布等奇景。在這裡，你可以呼吸到最原始森林的味道，運氣好還能見到珍貴的黑啄木鳥。這是一處充滿靈氣的地方，能讓你真實感受到大自然幾千年來不受干擾的原始力量！

8.高山稲荷神社

圖片提供：Amazing Aomori 高山稲荷神社 秋季

圖片提供：Amazing Aomori 高山稲荷神社 秋季

這座「高山稲荷神社」絕對是「傑作」等級！這裡最出名的就是沿著山坡、順著庭園曲線蜿蜒而上的「千本鳥居」。朱紅色的鳥居在翠綠的日本庭園中穿行，從高處往下看，就像一條伏在地上的巨龍，氣勢驚人又充滿美感。冬天下雪時，鮮紅的鳥居與純白積雪形成強烈對比，隨便拍都是大片。除了好拍之外，這裡也以祈求生意興隆與交通安全聞名。環境清幽且充滿神祕色彩，是許多台灣旅人口耳相傳的隱藏版名所，來青森一定要安排到這裡走走！

9.黃金崎不老不死溫泉

圖片提供：Amazing Aomori 黃金崎不老不死溫泉夕陽

圖片提供：Amazing Aomori 黃金崎不老不死溫泉

聽名字就覺得很厲害！「黃金崎不老不死溫泉」緊鄰著海岸，最著名的就是那個與大海連成一線的露天浴池。泉水因為富含鐵質呈现獨特的深褐色，據說泡完之後身體會非常溫暖，不易著涼。在這裡泡湯最浪漫的時刻就是傍晚，看著火紅的夕陽慢慢沉入海平線，整個人彷彿融入了大海之中，這種「海天一色」的震撼感絕對是一輩子的回憶。另外叫美肌之湯讓肌膚變得更加光滑細緻的效果，雖然位置稍偏遠，但為了那片絕美夕照與開闊的海景，絕對值得你專程跑一趟！

10.淺蟲溫泉

圖片提供：Amazing Aomori 淺蟲溫泉

圖片提供：Amazing Aomori 淺蟲溫泉 冬季

「淺蟲溫泉站」是一個充滿魅力的海濱溫泉鎮，從車站出來就有免費足湯可以泡！車站東側是懷舊的溫泉街，西側則是充滿渡假風情的濱海公園。你可以去「溫泉煮蛋場」體驗DIY溫泉蛋，或去「飲泉所」嚐嚐溫泉的味道。傍晚時分，推薦到西側的日落海灘看晚霞。這裡的泉質無色透明，泡完後皮膚會滑溜溜的，保濕效果超好。如果你想要找個能看海、能逛老街，又能享受高品質森林浴的溫泉地，淺蟲溫泉絕對能滿足你的度假心情！

11.酸湯溫泉

圖片提供：Amazing Aomori 酸湯溫泉外觀 冬季

圖片提供：Amazing Aomori 酸湯溫泉 泡湯

「酸湯溫泉」是有著 300 年歷史的八甲田最古老溫泉，也是日本第一個被登錄為「國民保養溫泉地」的名湯。這裡最震撼的就是全檜木打造的「千人浴池」，大約 75 坪的超廣空間充滿古樸氛圍。雖然是男女混浴，但也有專門的女性時段，讓大家都能安心體驗。泉質是強酸性的硫磺泉，對於肌肉痠痛或各種宿疾非常有幫助。泡完澡後，一定要去館內的餐廳吃一碗酸湯蕎麥麵，這就是最道地的青森式享受。在古老的木造建築中感受暖意，是冬季旅行最棒的行程！

酸湯溫泉地址：青森縣青森市荒川南荒川山国有林酸湯沢50時間：當日泡湯千人檜木浴池：（混湯）07:00-18:00（受理到17:30）、8:00～9:00為女性專用時間玉之湯：（男、女湯）09:00-17:00（受理到16:30）公休：不定期入場費用：當日泡湯：成人 ¥ 1,000 小學生 ¥500休息區：千人檜木浴池，玉之湯不限次數使用，提供毛巾交通指南：JR青森車站或JR新青森車站搭JR巴士（湖號,八甲田號）大約70~80分鐘車程（酸湯溫泉巴士停靠站下車）官網： 酸湯溫泉

12.館鼻岸壁朝市

圖片提供：Amazing Aomori 館鼻岸壁朝市

如果你是早起的人，一定要衝星期天的八戶「館鼻岸壁朝市」。這個原本平凡的碼頭，每到週日清晨就會變身成日本規模最大的市集！幾百個攤位賣的東西五花八門，除了現撈海鮮、新鮮山菜，還有超多在地小吃。絕對不能錯過傳說中的「鹽酥雞翅」和造型奇特的「幼蟲軟糖」。這裡不只賣東西，更充滿了熱鬧的生活感。看著旭日升起，邊走邊吃著現烤帆立貝，這種充滿生命力的早晨絕對會讓你印象深刻。記得空著肚子來，因為這裡的美食多到吃不完！

日本青森必買伴手禮美食

1.蘋果之鄉：從水果到甜點的極致饗宴

圖片提供：Amazing Aomori 青森蘋果

圖片提供：Amazing Aomori 青森蘋果派

說到青森，大家腦中第一個浮現的一定是「蘋果」！這裡不只是日本產量第一，產出的品質更是世界頂尖，甚至被譽為全球最美味的蘋果。除了新鮮果實，青森更把蘋果玩到了極致，像是香濃的蘋果派、純度 100% 的果汁，還有充滿大人味的蘋果氣泡酒，每一款都是必買的伴手禮。特別推薦去市區的「A-FACTORY」或「青森縣觀光物產館ASPAM」，那裡簡直是蘋果控的天堂，不管是送給親友還是自己留著解饞，都能感受到青森滿滿的誠意!

A-FACTORY地址：青森縣青森市柳川1-4-2時間：購物：10:00-19:00、1 樓餐廳：11:00-18:00（部分店鋪營業時間而異）公休：不定期交通：JR 青森站東出口步行 1 分鐘青森縣觀光物產館ASPAM地址：青森縣青森市安方1-1-40時間：9:00～18:00 ※館內營業時間因店鋪和季節而異公休：12月31日（為了維修會休館）交通：JR青森站步行約8分鐘

2.夢幻黑鑽石：大間與深浦的極品鮪魚

圖片提供：Amazing Aomori 黑鮪魚蓋飯

除了蘋果，青森最出名的就是被稱為「黑鑽石」的鮪魚。特別是「大間鮪魚」，這可是日本最高等級的名牌，在東京築地市場常拍出天價，但在產地青森，你卻能用更親民的價格吃到入口即化的極品。如果你喜歡油脂豐厚的口感，建議 10 月到 12 月來，這時的鮪魚最肥美。一次享用「大間、深浦、三廄」三種不同產地的鮪魚，絕對是老饕來青森最奢華的味覺挑戰，一生一定要體驗一次這種極致的美味！

3.海鮮丼：DIY 一碗專屬於你的豪華丼飯

圖片提供：Amazing Aomori 青森魚菜中心（古川市場）

圖片提供：Amazing Aomori 自助海鮮丼

來到被稱為青森市民廚房的「青森魚菜中心（古川市場）」，你一定要玩玩看這裡最有名的「自助海鮮丼」。玩法非常有趣：先去買一份餐券，然後拿著一碗白飯在市場裡「尋寶」。只要看到掛著藍旗子的攤位，就能用餐券換取你想吃的配料，不管是鮮甜的帆立貝、濃郁的海膽，還是厚切生魚片，通通可以自由搭配。這種「想吃什麼就加什麼」的客製化體驗，不僅能吃到最鮮的海味，還能感受市場大叔大嬸的熱情，成就感跟美味度都是滿分！

青森魚菜中心（古川市場） 自助海鮮丼地址：青森縣青森市古川1-11-16時間：7:00～16:00 ※以店家各自營業時間為主(自助海鮮丼販售時間)公休：每週二、黃金周、8月睡魔祭、盂蘭盆節、年末年始會公休日異動交通：JR青森站東口步行約5分鐘

4.八戶銀鯖魚：連獲大獎的名人堂級美味

圖片提供：Amazing Aomori 八戶前的銀鯖魚生魚片

圖片提供：Amazing Aomori 八戶前的烤銀鯖魚

喜歡吃鯖魚的人，絕對不能錯過八戶的「銀鯖」。因為八戶的海水溫度低，這裡的鯖魚油脂特別豐富，味道鮮美得不像話！最推薦品嚐曾連續兩年獲得日本全國丼飯冠軍的「八戶油漬銀鯖丼」。這道料理有多種吃法：先吃原味感受魚肉的鮮甜，再沾點特製醬汁配飯，最後淋上熱騰騰的高湯做成茶泡飯，味道層次感瞬間爆棚，完全顛覆你對鯖魚的想像。這種在地人也瘋狂的日常美味，是來到八戶絕對要排進清單的必吃清單！

5.青森地酒：好水與好米釀出的日本之寶

圖片提供：Amazing Aomori 八戶酒造

圖片提供：Amazing Aomori 八戶酒造外觀

好吃的料理一定要配好酒！青森擁有絕佳的水源與高品質的酒米，造就了許多享譽國際的日本酒。像是被稱為「日本之寶」、一瓶難求的「田酒」，還有果香濃郁、深受年輕人喜愛的「陸奧八仙」，以及風味細緻的「鳩正宗」等，通通產自青森。這些美酒口感清爽細膩，搭配在地海鮮一起享用簡直是絕配。無論是你是清酒愛好者，還是想帶份有質感的伴手禮回台灣，選一瓶青森地酒絕對能體現出你的好品味！

青森絕對是你的不二之選

圖片提供：Amazing Aomori 弘前公園城壕夜櫻花

如果您已經探訪過東京的摩登、感受過大阪的熱情，卻仍渴望尋找一個能讓心靈真正安靜、與大自然深度連結的地方，那麼2026年的青森絕對是你的不二之選。這裡不需要複雜的攻略，只需帶著一顆放鬆的心，隨著直飛航班落地，在溫泉與美食中重新找回生活的頻率！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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