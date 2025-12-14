快訊

隱身森林與海洋間的玻璃屋！日本沖繩今歸仁村「絕景咖啡廳」：CASA SOL，漂流木打造巢箱、玩得到巨型盪鞦韆

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

2024年才開幕，藏身於沖繩北部今歸仁村的 CASA SOL（カサソル）是一間結合「自然、陽光與旅人靈感」的夢幻海景咖啡廳，這裡以玻璃屋設計與無敵海景聞名。除此之外，居然在沖繩也可以盪到巨型盪鞦韆，漂流木打造的巢箱和巨型高腳椅，在這可以拍出夢幻的 沖繩絕景咖啡廳 打卡照。

【CASA SOL】

CASA SOL影片

CASA SOL 是什麼樣的地方？品牌與地點介紹

位於沖繩縣國頭郡今歸仁村的 CASA SOL，2024年才剛營運，以大自然且可以拍出沖繩絕景、最適合IG打卡照片為名，在欣賞森林及內海的景觀之於，融入了現在網美最需要的元素，讓每個人都可以享受眼前的絕景。

CASA SOL 菜單推薦

CASA SOL菜單在這，有提供甜點、飲品及輕食，低消一杯飲品。聽說這裡招牌就是以熱帶水果製作的餐點最為盛名，但因為我們肚子都還有點撐，所以都點一杯飲料和甜點而已。

CASA SOL位置與交通方式

目前無需預約（但熱門時段可能排隊），有提供停車空間，但因位於較偏北部、交通較不密集，建議自駕或租車前往較為方便。

距離人氣景點如古宇利島不遠，非常適合安排為北部沖繩一日遊的中繼站。

絕景玻璃屋與森林海景：CASA SOL 的空間設計

走進 CASA SOL，會被它的開放式空間和一望無際的海景吸引，店外是以漂流木打造的拍照區與超高吧台椅，店內則保留大量自然光線，讓每一處都能感受到「陽光灑落的美好」，這裡也是 沖繩今歸仁村最熱門的網美打卡咖啡廳之一站。

CASA SOL 值得一來的原因

巨型盪鞦韆

不用去東南亞，在沖繩也可以玩得到巨型盪鞦韆，只需要去櫃檯登記繳費，就會有店員來幫忙著裝。

費用：單純盪鞦韆為1500日圓，租借衣服2000日圓，所以要借衣服又盪鞦韆，一人為3500日圓。

過程中當然會有一些安全繩和安全裝置，讓拍照之於兼顧安全。

盪行過程中，會隨著小哥持續重力加速度，讓你會有點飛出去的感覺，這時候裙襬敞開後，就會形成漂亮的景色，這照片打卡出去一定詢問度破表。

漂流木打造的拍照巢箱

咖啡廳另外一個拍照熱點就是這個利用漂流木打造的巢箱，而對外就是內海的海景，拍照起來的景色真的很美。

咖啡廳有個展望台，從展望台拍下巢箱就又是另外一種鳥瞰的景色。

巨型高腳椅

爬上階梯到巨高的彩色吧台椅，很適合一家人或者是一群朋友合照，在太陽的照射下，不管什麼角度拍起來都很好看，也很適合打卡的元素。

CASA SOL評價： 感受沖繩的慢節奏

在 CASA SOL，一杯咖啡不只是味覺享受，更是一種生活態度。如果你正計畫前往沖繩北部旅行，這間被陽光包圍的絕景咖啡廳，一定要列入你的旅程清單。下次來今歸仁村，記得留一點時間，來這裡品嚐一杯咖啡，拍照留下美好的回憶。

CASA SOL咖啡廳

營業時間：週一～週三 10:00~16:00、週四～週日 10:00~17:00

地址：沖縄県国頭郡今帰仁村湧川661

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

