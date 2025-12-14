鶯歌小巷隱藏美食！大盆清香薑母鴨 配料統統50元

大鋼盆鍋物不少，薑母鴨更是競爭激烈，但這家《曾家薑母鴨》很不一樣！湯頭以純中藥熬煮，隨便一撈都是老薑、枸杞、人蔘，清爽不燥熱，越喝越順口，配料通通只要50元，佛心價格不漲價，地點位在鶯歌、八德、大溪三地的交界，小小一間幾乎只有在地人才知道，完全是「吃好逗相報」的隱藏版美味。

曾家薑母鴨｜藏於鶯歌鐵皮屋透天厝

《曾家薑母鴨》位在鶯歌中正三路的小巷內，馬路上與巷子裡都有指示招牌，不怕找不到，這剛好位於鶯歌、八德、大溪三地的接界點，距離八德埤塘公園、鶯歌老街都約 10 分鐘車程，離大溪中庄景觀土丘（地景風箏場）也只要 6 分鐘，店家還附設停車場，開車來完全不用煩惱停車問題。

新北市鶯歌區中正三路472號之1號 營業時間：12:00~22:00

開進巷子裡再轉個彎就到了！雖然沒有想像中偏遠，但很難想像這竟然藏著一間《曾家薑母鴨》。

從小巷一進來真的會讓人驚訝！

沒想到這戶人家地那麼大，一棟透天、鐵皮屋、空地停車場，旁邊還有一座大魚池，這地方平常根本不會路過，不是特地來吃薑母鴨，就是來這裡釣魚，聽說店內的魚料理，也是直接來自這池子？超級在地味～

以鐵皮屋環境來說《曾家薑母鴨》！算寬敞又乾淨，現場大概有 8 張大圓桌，旁邊還有附設包廂，平日中午剛好沒客人，我們提前打電話訂位就直接被升級成包廂，重點是還沒有低消！也太開心了吧～

曾家薑母鴨｜菜單

菜單主餐有半隻 800 元、全隻 1400 元，半隻就是一大鍋，約可 4～5 人享用。

鍋物配料通通一律 50 元，外面都漲到 60 元了，這還是堅持佛心價 50 元！另外也有熱炒料理可點，包含時令蔬菜、芹菜鴨腸、滷味、鹹豬肉蒜等，還有四款魚料理，每道都是 350 元，價格透明、份量又實在。

每桌都沒在客氣50 元配料直接瘋狂開點！剛好遇到隔壁客人訂位，人多到像開同學會，一口氣把整台推車點到見底。

曾家薑母鴨｜半隻薑母鴨

《曾家薑母鴨》一大鍋裡有半隻薑母鴨（約2.5斤），份量足夠4～5人享用。再加上其他配料，還有白飯吃到飽，整鍋吃下來超滿足！

薑母鴨用中藥熬煮，鍋底隨便一撈都是人蔘、枸杞和薑片，湯色看起來深沉，但靠近聞卻帶著清淡香氣，只要把表面油稍微撥開，底下就是一鍋清澈的薑母鴨湯底，喝起來暖心又不油膩。

半隻約兩斤半的鴨肉份量十足，每塊都厚實飽滿，咬下去既有彈性又軟嫩，完全不柴，我一連吃了好幾塊，還一直撈到薑片，光這點就知道用料有多實在！

鴨腸可依自己喜好燙煮，咀嚼起來相當Q彈，鴨腸清洗得很乾淨，本身味道清淡，適合沾點豆乳醬味道更上一層！

曾家薑母鴨｜一盤配料50元

半隻薑母鴨＋7 盤配料就塞滿一桌！

50 元配料真的超危險，會讓人瞬間失心瘋，筷子還沒動就先把菜單點到快破洞，一直給它點下去。

「這盤鴨腸份量超大方，才50元就能吃得飽，真的很划算！」

曾家薑母鴨｜麵線

吃薑母鴨一定要配麵線！這盤麵線口感有彈性，不像一般軟爛的麵線，只簡單拌上油蔥和蔥花就很香，建議淋點薑母鴨湯，吃起來不乾口，再搭配豆腐乳醬更夠味～

曾家薑母鴨｜ 鹹豬肉蒜

肥瘦相間的鹹豬肉搭配青蒜，整體調味偏重，非常下飯下酒。三層肥肉咀嚼起來Q彈不膩，單吃兩片略鹹，但搭配其他食材或白飯就剛剛好，店內白飯無限供應，配著吃超滿足！

原以為這間薑母鴨店位置偏僻，中午應該只有我們一桌包廂，沒想到客人陸陸續續上門，一下子就坐滿五大桌。

剛好經過，居然看到一鍋超大份的鴨湯，真是壯觀到讓人忍不住多看幾眼。

《曾家薑母鴨》四人點了半隻薑母鴨、配料與麵線熱炒，再加兩杯飲料，不到1500元！內用白飯無限吃，飯都還沒裝一碗就已經飽了，這家薑母鴨走清淡路線，比一般薑母鴨清爽許多，多喝也不油膩，可是我的口腔餘味，從早上一直延續到晚上，整個嘴巴都是薑母鴨加白開水的味道⋯⋯雖然是清香口味，這殘留味也太強了吧～

電話：02-26703045

地址：新北市鶯歌區中正三路472號之1號

營業時間：12:00~22:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：有

服務費：無

停車場：有（門口）

