岐阜縣小京都「郡上八幡」這樣玩！享受古城與高原花海

從郡上八幡城天守閣可以眺望整片山景。 圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】如果你喜歡平靜的日本小城，觀賞屋瓦與溪流交錯，那麼岐阜郡上市會是讓你一眼著迷的地方。從名古屋出發可搭乘 JR高山本線至美濃太田站（約1小時），再轉乘長良川鐵道前往郡上八幡站（約1.5小時）。車站設有觀光案內所，可步行或搭接駁巴士前往郡上八幡城及周邊景點，也有高速巴士直達，單程約1.5～2小時，交通便利，是串連白川鄉、高山後延伸中部山間小鎮的好選擇。

▲秋季的郡上八幡城被紅葉環繞。 圖：Photo AC／來源

郡上市最具代表性的地標就是郡上八幡城，這座建於山巔的傳統木造山城，每當雲霧繚繞時便顯現如畫般的景色，四季景緻各異。城下的老街區保留著清流潺潺與町家屋舍的風貌，走在石板路與木造橋間，彷彿能感受到過去與現在交錯的節奏。如果想在此地好好停留一晚，不妨選擇八幡山腳下步行15分鐘的老字號溫泉旅館「積翠園」作為落腳地。旅館僅設21間客房，2019年全館翻修，空間寬敞舒適，餐點採用當地食材如飛驒牛與香魚，是沉靜悠閒的山城旅宿體驗。

▲積翠園可以享用當地的美食如烤香魚等。 圖：向日遊／提供

若造訪時間恰逢夏秋之際，距離郡上八幡城搭乘巴士約1小時的「蛭野 Picnic Garden」也非常值得一遊。這座位於標高1,000公尺高原上的花園，自每年7月中旬至10月中旬期間盛開著各式花卉，最著名的是由約4萬株秋海棠鋪成的「桃色吐息之丘」，夢幻粉紅景色吸引無數攝影與打卡旅人。到了10月下旬，轉紅的6000株掃帚草則接棒演出秋之浪漫，園內還設有纜椅、山頂咖啡廳、烤肉區與飛索等休閒設施，是一處兼具景觀與活動的自然體驗地點。

▲蛭野 Picnic Garden 是日本著名的秋海棠花園。 圖：向日遊／提供

此外，距離「蛭野 Picnic Garden」約10分鐘車程的「牧歌之里」融合農場、手作與溫泉的高原園區自每年4月至11月底開放。春夏季可與可愛動物互動，體驗農村生活；秋季則可漫步於金黃色草原與轉紅楓葉之間；天氣晴朗時還能遠望白山連峰。園區內設有足湯與地方料理咖啡廳，是親子旅人與喜歡慢旅行者的好選擇。

▲牧歌之里是當地特色的綜合牧場主題公園。 圖：Photo AC／來源

