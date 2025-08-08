2025年最新版愛知・名古屋周遊觀光 PASS 來囉~暢遊愛知縣內觀光設施只要4,500日圓！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年推出的「あいち・なごや周遊観光パスポート（愛知・名古屋周遊觀光 PASS）」是平日限定的觀光 PASS，與2024相比雖然小漲1000日圓，但體驗設施增加至35個！而且有效期限長達90天喔~

票券內容：愛知縣內精選35個觀光設施之1次入場卷，涵蓋美術館、博物館、動植物園等景點

票價：4500日圓（大人小孩同價）

販售期間：2025年5月26日~2026年1月31日

使用期間：2025年5月26日~2026年3月13日

有效使用期間：自首個設施使用日起算，90天內有效（限定平日）

販售地點：

1.電子票卷：於Webket網站購入，出示電子QRcode即可入園參觀設施

2.實體票卷：可在愛知縣觀光協會、名古屋市金山觀光案內所、綠州21i中心、愛知藝術文仙中心、中部國際空港旅客中心（第一航廈2樓到達大廳）、岡崎市觀光協會、道之駅豐橋購買，入園需刷紙本票卷上的QRcode

3.也可以透過JR東海「Smart EX」、名古屋鐵道官方APP「CentX」與ANA旅行者活動平台購買，再到愛知縣觀光協會窗口兌換紙本票券

2025 愛知・名古屋周遊觀光 PASS 35 項設施一覽

今年推出的觀光PASS可使用的設施大幅擴增，一口氣增加到35個~可使用的設施請見下圖

愛知・名古屋周遊觀光 PASS 精選3個設施介紹

名古屋港水族館

名古屋港水族館是「名古屋港花園碼頭」的重要設施之一，也是日本規模最大、人氣最旺的水族館之一。無論是建築面積還是水槽總容量，都是全日本水族館之最！

館內飼養超過 500 種、5 萬隻以上的海洋生物，連一般水族館少見的虎鯨與白鯨也能在這裡看到。館內不僅有日本最大規模的海豚表演池，還有氣勢磅礴的沙丁魚龍捲風、可愛療癒的企鵝遊行等精彩演出，是使用觀光 PASS 時絕對不能錯過的亮點景點。

營業時間：9:30−17:30

名古屋市港區港町1‑3

博物館明治村

明治村是位於愛知縣犬山市的大型戶外博物館，以明治時期為主題，占地約100萬平方米，重現當時的建築與生活風貌。園內收藏來自日本及海外的珍貴歷史建築共67座，其中11座被列為國家重要文化財，部分可入內參觀體驗。

明治時期（1868年～1912年）是日本邁向現代化的重要轉折點，隨著國門開放，大量西方制度與文化湧入，不僅改變了政治與產業結構，也徹底影響了庶民的日常生活。

從技術、思想到飲食習慣，無一不受到西方影響，與傳統日本風格交融出獨特的「和洋折衷」風貌。這段時期被稱為「文明開化」，為近代日本奠定了堅實基礎。

營業時間：

4月～7月、9月、10月 9:30 ~ 17:00

8月 10:00 ~ 17:00；8/9～17、23、24、30、31 延長至20:30

11月 9:30 ~ 16:00

12月～2月 10:00 ~ 16:00

3月 9:30 ~ 17:00

愛知県犬山市字内山1番地

清洲城

清洲城最早建於西元1394至1427年間，1555年由織田信長奪下，並在此築起自己的根據地，因此被後人譽為「信長之城」。雖然原本的城郭早已在歷經戰火後損毀，如今我們所見的清洲城是後人依據歷史資料重建而成，保留了當年雄偉氣派的風貌。

城內設有博物館，展出與清洲城歷史相關的文物與織田信長的生平介紹。登上頂層的天守閣，能將整座清須市盡收眼底，是旅途中不可錯過的視角體驗。

城前那座鮮紅色的「大手橋」也是人氣打卡點，站在橋上回望清洲城，彷彿與《神隱少女》中的油屋場景不謀而合，因此這裡也成了動漫迷的私房朝聖地之一！

營業時間：9:00-16:30

清須市朝日城屋敷1番地1

2025年版「愛知・名古屋周遊觀光 PASS」是探索愛知的超實用好夥伴，帶你輕鬆玩遍35個人氣景點。不論是想欣賞可愛的動物、走進藝術世界，又或是漫步在歷史文化街道上，都能一次滿足！

https://www.aichi-passport.jp/

窩日本推薦閱讀： 愛知縣名古屋親子景點推薦12選！除了樂高樂園、吉卜力公園，還有水族館、博物館及公園…

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」