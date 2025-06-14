2025名古屋一日遊推薦景點！ 白川鄉合掌村/上高地一日往返 歷史迷最愛江戶老街、親子健行路線全收錄

名古屋自由行只待在市區真的太可惜！白川鄉合掌村、飛驒高山和北阿爾卑斯山近在眼前，地鐵到不了的地方，參加名古屋一日遊就能輕鬆前往，日本北陸有著壯麗山巒和溪谷，不管是拍照還是實際走一遭都美到讓人忘了呼吸！還能走進江戶時代的老街和古建築～讓專家帶隊，遇到雪季封路也是有備無患！現在就跟AsiaYo一起出發名古屋旅遊！

圖:AsiaYo提供

🏞️名古屋一日遊旅行攻略🏞️

說到日本自由行人氣城市，愛知縣名古屋最近真的超夯！入住名古屋市區飯店，能輕鬆找到高CP值美食、樂高樂園、汽車和鐵道紀念館，還能安排名古屋1日遊跑郊區，像合掌聚落、高山老街、上高地都超有看頭。來過的人通通讚不絕口，快來揭曉名古屋的神奇魅力吧！

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名古屋自由行的旅遊特色

⭐交通便利：名古屋位在日本中部，介於東京和京都之間，又被稱作「中京」，搭新幹線到東京、大阪、京都都超快！市內地鐵和巴士系統也很發達。





⭐美食天堂：名古屋有自己一套獨特的「名古屋飯」，鰻魚飯、味噌、小倉吐司都超有名，完美調味超有特色，口味偏重卻讓人欲罷不能！





⭐購物方便：從榮商圈的百貨公司、精品街，到大須商店街的古著、電玩、雜貨應有盡有，逛街挖寶超好玩，全家大小都能買到喜歡的紀念品！





⭐歷史意義：名古屋是德川家康的故鄉之一，擁有名古屋城、熱田神宮等歷史景點，還能走進戰國時代的故事，感受滿滿歷史感！





名古屋近郊一日遊推薦原因

✔️加購午餐，特色料理GET！ ✔️專人帶隊，突發路況不驚慌 ✔️專車接送，解決交通煩惱





名古屋旅遊小叮嚀

．穿搭建議：

春秋非常涼爽舒適，擔心早晚溫差可以攜帶薄外套。夏天氣溫超過30°C，即使安排市區逛街也要記得做好防曬～冬天寒冷，前往郊區賞雪ㄧ定要穿保暖外套和發熱衣！





．安全規範：

為了大家的安全著想，名古屋的手扶梯是禁止走動的唷！不習慣的話可能需要特別適應一下～





．手機通訊：

名古屋是日本第四多人的城市，網路觀光資訊發達，使用無實體的 eSIM 就可以輕鬆上網查詢！

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🏞️名古屋一日遊哪個路線更好玩？🏞️

走入超夢幻的童話村落 ⩥⩥⩥【🛖名古屋合掌村一日遊】

✅親子旅遊 ✅自由行新手 ✅IG網美照

．中文/多語服務，最低就能1人成行

．選購午餐方案，家庭出遊好輕鬆！

．江戶老街，拍出超越電影場景的美照

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歷史巡禮 vs 登山賞景 ⩥⩥⩥【🏔️特色名古屋一日遊】

✅歷史迷/自然愛好者 ✅不用濾鏡就有超美風景照！

．歷史巡禮：日式庭園+江戶老街+古驛站

．登山賞景：上高地＋河童橋＋梓川左岸/明神池

．難度輕鬆剛剛好，小朋友也能報名喔！

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名古屋合掌村一日遊景點攻略

🏮名古屋合掌村一日遊景點推薦Top1：飛驒高山

如果看過電影《你的名字》，那對飛驒這個地名ㄧ定不陌生！距離電影場景乘電車半小時可抵達飛驒高山，這裡早在1995年就被列為世界文化遺產，完整保留江戶時代城下町的風貌，也被世人稱作「小京都」。

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🏮名古屋合掌村一日遊景點推薦Top2：高山老街

高山老街是日本最古老的街道之一，兩側町家建築多建於江戶時代，保留木造結構與傳統格局。走在古街上可見歷史悠久的釀酒廠「造酒屋」🍶，屋簷下掛著杉玉是辨識標誌，還能體驗飛驒地區獨有的手工藝文化。





🏮名古屋合掌村一日遊景點推薦Top3：白川鄉合掌村

位於岐阜縣白川鄉合掌村是世界文化藝產之ㄧ，最大特色是為了抵抗積雪而打造的傾斜茅草屋頂，像是合起的手掌。冬天整村覆雪如童話世界，屋內保留蠶室，見證過去農家養蠶為生的歷史，來這裡能深度了解日本傳統農村生活。

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名古屋合掌村一日團行程推薦

【岐阜世界文化遺產一日遊｜名古屋出發 】

📸保證進入合掌村展望台📸在米其林三星景點進行高山老街散策，還有機會參觀合掌建築內部，輕鬆打造體驗感滿滿的深度旅行！（參AsiaYo:【岐阜一日遊】世界遺產飛驒高山/秘境白川鄉合掌村）

📍集合地點：▶️名古屋 – Mini Stop名駅椿町店

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【白川鄉經典必訪一日遊｜名古屋出發】

🌾無難度親子遊推薦🌾有充足時間可以漫步高山老街、合掌村，如果遇到封路會前往江戶水都「郡上八幡」，午餐還能選擇超有名飛驒牛定食方案🥩（參AsiaYo:【白川鄉一日遊】高山老街/白川鄉合掌村）

📍集合地點：▶️名古屋 – 名古屋站VIP LINER巴士站

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特色名古屋一日遊景點攻略

🏮特色名古屋一日遊景點推薦Top1：馬籠宿

這裡是江戶時代旅人歇腳的地方，現在也是最能感受「中山道風情」的老街之一，整條石板坡道保存完整，兩旁江戶風格木造建築林立，處處可見古人旅途痕跡。滿滿的懷舊風情，是適合散步約會的歷史景點。

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🏮特色名古屋一日遊景點推薦Top2：虎溪山永保寺

虎溪山永保寺建於1313年，寺內觀音堂、開山堂都是國寶建築。春花秋楓倒映在池中，美到讓人說不出話，展現出鎌倉時代典型的禪宗美學。





🏮特色名古屋一日遊景點推薦Top3：惠那峽

惠那峽是興建大井水壩而成的獨特景色，木曾川切割出的峽谷地形壯麗。沿岸有獅子岩、屏風岩等奇岩，惠那峽遊船別有一番風味。還曾是文人們的寫生地👨‍🎨，景色宛如橫空出世的山水畫。

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🚌特色名古屋一日遊行程推薦

【上高地徒步聖地一日遊｜名古屋往返 】

🍀親近自然之旅🍀日本阿爾卑斯山從古至今都是「最美的風景」，被稱為特別名勝&特別天然紀念物，連自駕也到達不了的絕美秘境🌲（參AsiaYo:【上高地一日遊】日本北陸秘境/日本阿爾卑斯山）

📍集合地點：▶️名古屋 – Mini Stop名駅椿町店

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【名古屋歷史名勝巡禮一日遊｜名古屋出發】

⌛日本文化時光機⌛如果回到過去，你想在絕美的虎溪山永保寺陶冶心性，還是成為江戶時代馬籠宿路上匆匆的旅客，見證日本文化的萌芽呢？（參AsiaYo:【名古屋一日遊】虎溪山永保寺/惠那峽/馬籠宿/妻籠宿）

📍集合地點：▶️名古屋 – 名古屋站VIP LINER巴士站

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➕名古屋自由行景點門票輕鬆訂！

名古屋一日遊前往郊區通常在早上集合、晚餐前解散，如果你已經有自己的行程安排，也可以選擇時間更彈性的【景點門票+交通票券】方案！一人出遊也可以購買，划算又方便，真正的獨旅友善👍（參AsiaYo:名古屋｜犬山城、明治村｜車票＋入場票）

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👉【名古屋自由行：日本建築之美ｘ名古屋鐵路巴士通票】





看完名古屋一日遊是不是很心動？想看日本北陸無敵美景除了參加立山黑部跟團行程，又多了好多選擇～日本自由行不用自駕，只要入住名古屋市區飯店🏨，也能輕鬆往返近郊，真的超方便！想找更多世界級絕美風景&超有意義歷史行程，就看AsiaYo精選日本團體旅行！





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