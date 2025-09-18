2025必看最簡單好懂的富士山旅遊攻略！東京出發交通、行程一次瞭解～

本篇整理最完整【富士山自由行 vs 富士山跟團攻略】，富士山旅遊方式&景點五花八門，多待幾天還能多換幾種玩法！今天就帶你一次掌握富士山交通方式、必去景點、一日遊行程、富士山馬拉松與登山注意事項！想輕鬆玩就快收藏這篇富士山懶人包吧🗻✨





🗻富士山攻略&介紹

🔍 富士山是什麼？

富士山（Mt. Fuji）是日本最高的山，標高3,776公尺，位於山梨縣與靜岡縣交界，是日本三大靈山之一，也被譽為日本的國民象徵。其對稱圓錐的山形不僅是自然奇景，更在2013年被列為世界文化遺產！





📍 富士山在哪裡？

🌟位置：位在山梨縣和靜岡縣之間，距離東京約2小時車程，主要觀光區為「富士五湖地區」與「御殿場地區」！





🚆 富士山怎麼去？交通方式整理

📅 什麼時候去富士山最推薦？

四季都有不同的玩法！以下跟大家分享富士山春夏秋冬的特色&照片供大家參考~✨

🗻富士山玩法推薦

🧭 富士山怎麼玩？玩法全攻略如下：

🎉 富士山周邊活動

．賞櫻／賞楓：春秋兩季看富士山加季節美景

．拍美照：新倉山淺間公園、大石公園、日川時計店、忍野八海

．溫泉體驗：河口湖／山中湖周邊有多家溫泉飯店

．御殿場Outlet購物：可遠眺富士山的購物天堂





⛰️ 富士山登山資訊

．開山時間：每年7月上旬至9月上旬

．登山路線：最熱門是「吉田路線」，從五合目起登~

．需準備：登山裝備、防寒衣物、頭燈、現金等

．注意事項：須提早訂位山屋，避免高山症，並遵守登山規範

🗻富士山自由行vs跟團比較！

你是適合自行還是跟團到富士山的旅客你自己知道嗎😆！

📌 小建議：

．若你是 第一次去富士山 或是想「輕鬆玩」→ 推薦跟團一日遊

．若你想 拍攝特定景點、深度探索，且樂於規劃行程 → 推薦自由行／包車深度遊

🗻 富士山自由行 vs 跟團旅遊｜優缺點比較表

❓富士山旅遊常見問題

▶ 什麼時候去富士山最剛好？

Ａ：富士山四季都有不同風景，選擇時間可以依你想體驗的活動來決定：想賞櫻與拍春季美景的話建議4～5月；想賞楓則是11月；冬季12～2月則能欣賞雪白富士山；如果目標是登山，官方登山季落在7～9月。最熱門的旅遊月份則是5月、8月與10月，天氣最舒適。





▶ 富士山有哪些適合親子或長輩的景點？

Ａ：有的！富士山周邊也有不少輕鬆又好玩的景點：像是河口湖搭遊船＋纜車輕鬆賞景；御殿場Outlet可以邊逛街邊看山；山中湖的花之都公園平坦好走，適合長輩與孩子；如果體力允許，新倉山淺間公園雖有階梯，但風景絕對值得！





▶ 為什麼夏天常常看不到富士山？

Ａ：夏天富士山常被雲霧遮住，主要是因為6～7月是梅雨季，濕度高又常下雨；即使進入7～8月，午後的水氣和霧氣也很容易把富士山「藏起來」。所以雖然夏天是登山好時機，但如果你想看清楚富士山全貌，反而要避開這段時間。





▶ 富士山附近有哪些必去景點？

Ａ：以下是經典Top6富士山景點推薦：

💙 河口湖：搭船、纜車看山景

💙 新倉山淺間公園：拍五重塔＋富士山

💙 忍野八海：清澈湧泉＋日式古村

💙 山中湖：騎腳踏車、搭天鵝船看富士山

💙 富士急樂園：喜歡刺激遊樂設施必去

💙 御殿場Outlet：購物＋美景一次滿足





▶ 富士山登山會不會太難？沒經驗可以爬嗎？

Ａ：只要選在官方開放季（7～9月），吉田口路線對初學者來說其實不難，有明確登山道、山小屋和補給站，安全性高。不過非登山季（10月～隔年6月）不建議攀登，風雪強烈、風險也大得多。





▶ 富士山住宿推薦住哪裡比較方便？

Ａ：如果想住得舒適又方便看富士山，推薦住在河口湖附近，不僅交通便利、景點集中，還有不少溫泉飯店可選；若想遠離人群、享受自然，山中湖周邊則更寧靜，也適合露營！





▶ 去富士山要準備網路嗎？怎麼選方案？

Ａ：在富士山旅遊有網路會方便許多，無論是導航、查景點交通、上傳美照或即時分享都少不了網路。推薦使用AsiaYo eSIM，一掃即連超方便，還有日型／總量型／吃到飽等多種方案可以選，依需求彈性搭配！





以上就是今天的富士山懶人包啦~如果你想出發日本旅遊，不妨也可以參考近期超夯的沖繩自由行！如果你喜歡看山望海，也推薦越南峴港跟團、歐洲德瑞跟團等，都能輕鬆一次收穫好山好水的美景✨沒空規劃長途旅行也沒關係，現在台灣出發郵輪還推出部分3天行程，像是麗星郵輪探索星號，上船即開啟自由度假模式！現在就跟著AsiaYo的腳步一起出發旅行吧🧳





