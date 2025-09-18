快訊

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

2025必看最簡單好懂的富士山旅遊攻略！東京出發交通、行程一次瞭解～

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

本篇整理最完整【富士山自由行 vs 富士山跟團攻略】，富士山旅遊方式&景點五花八門，多待幾天還能多換幾種玩法！今天就帶你一次掌握富士山交通方式、必去景點、一日遊行程、富士山馬拉松與登山注意事項！想輕鬆玩就快收藏這篇富士山懶人包吧🗻✨


🗻富士山攻略&介紹

🔍 富士山是什麼？

富士山（Mt. Fuji）是日本最高的山，標高3,776公尺，位於山梨縣與靜岡縣交界，是日本三大靈山之一，也被譽為日本的國民象徵。其對稱圓錐的山形不僅是自然奇景，更在2013年被列為世界文化遺產！


📍 富士山在哪裡？

🌟位置：位在山梨縣和靜岡縣之間，距離東京約2小時車程，主要觀光區為「富士五湖地區」與「御殿場地區」！


🚆 富士山怎麼去？交通方式整理

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

📅 什麼時候去富士山最推薦？

四季都有不同的玩法！以下跟大家分享富士山春夏秋冬的特色&照片供大家參考~✨

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

🗻富士山玩法推薦

🧭 富士山怎麼玩？玩法全攻略如下：

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

🎉 富士山周邊活動

．賞櫻／賞楓：春秋兩季看富士山加季節美景

．拍美照：新倉山淺間公園、大石公園、日川時計店、忍野八海

．溫泉體驗：河口湖／山中湖周邊有多家溫泉飯店

．御殿場Outlet購物：可遠眺富士山的購物天堂


⛰️ 富士山登山資訊

．開山時間：每年7月上旬至9月上旬

．登山路線：最熱門是「吉田路線」，從五合目起登~

．需準備：登山裝備、防寒衣物、頭燈、現金等

．注意事項：須提早訂位山屋，避免高山症，並遵守登山規範

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

🗻富士山自由行vs跟團比較！

你是適合自行還是跟團到富士山的旅客你自己知道嗎😆！

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

📌 小建議：

．若你是 第一次去富士山 或是想「輕鬆玩」→ 推薦跟團一日遊

．若你想 拍攝特定景點、深度探索，且樂於規劃行程 → 推薦自由行／包車深度遊

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

🗻 富士山自由行 vs 跟團旅遊｜優缺點比較表

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

❓富士山旅遊常見問題

▶ 什麼時候去富士山最剛好？

Ａ：富士山四季都有不同風景，選擇時間可以依你想體驗的活動來決定：想賞櫻與拍春季美景的話建議4～5月；想賞楓則是11月；冬季12～2月則能欣賞雪白富士山；如果目標是登山，官方登山季落在7～9月。最熱門的旅遊月份則是5月、8月與10月，天氣最舒適。


▶ 富士山有哪些適合親子或長輩的景點？

Ａ：有的！富士山周邊也有不少輕鬆又好玩的景點：像是河口湖搭遊船＋纜車輕鬆賞景；御殿場Outlet可以邊逛街邊看山；山中湖的花之都公園平坦好走，適合長輩與孩子；如果體力允許，新倉山淺間公園雖有階梯，但風景絕對值得！


▶ 為什麼夏天常常看不到富士山？

Ａ：夏天富士山常被雲霧遮住，主要是因為6～7月是梅雨季，濕度高又常下雨；即使進入7～8月，午後的水氣和霧氣也很容易把富士山「藏起來」。所以雖然夏天是登山好時機，但如果你想看清楚富士山全貌，反而要避開這段時間。


▶ 富士山附近有哪些必去景點？

Ａ：以下是經典Top6富士山景點推薦：

💙 河口湖：搭船、纜車看山景

💙 新倉山淺間公園：拍五重塔＋富士山

💙 忍野八海：清澈湧泉＋日式古村

💙 山中湖：騎腳踏車、搭天鵝船看富士山

💙 富士急樂園：喜歡刺激遊樂設施必去

💙 御殿場Outlet：購物＋美景一次滿足


▶ 富士山登山會不會太難？沒經驗可以爬嗎？

Ａ：只要選在官方開放季（7～9月），吉田口路線對初學者來說其實不難，有明確登山道、山小屋和補給站，安全性高。不過非登山季（10月～隔年6月）不建議攀登，風雪強烈、風險也大得多。


▶ 富士山住宿推薦住哪裡比較方便？

Ａ：如果想住得舒適又方便看富士山，推薦住在河口湖附近，不僅交通便利、景點集中，還有不少溫泉飯店可選；若想遠離人群、享受自然，山中湖周邊則更寧靜，也適合露營！


▶ 去富士山要準備網路嗎？怎麼選方案？

Ａ：在富士山旅遊有網路會方便許多，無論是導航、查景點交通、上傳美照或即時分享都少不了網路。推薦使用AsiaYo eSIM，一掃即連超方便，還有日型／總量型／吃到飽等多種方案可以選，依需求彈性搭配！


以上就是今天的富士山懶人包啦~如果你想出發日本旅遊，不妨也可以參考近期超夯的沖繩自由行！如果你喜歡看山望海，也推薦越南峴港跟團、歐洲德瑞跟團等，都能輕鬆一次收穫好山好水的美景✨沒空規劃長途旅行也沒關係，現在台灣出發郵輪還推出部分3天行程，像是麗星郵輪探索星號，上船即開啟自由度假模式！現在就跟著AsiaYo的腳步一起出發旅行吧🧳


延伸閱讀

2025日本一日遊懶人包&選擇建議｜AsiaYo教你玩東京・關西・沖繩・九州一日團景點+行程推薦！

2025日本團體旅遊大補帖：5分鐘看台灣人最愛日本跟團行程、TOP6深度旅遊日本團🗾團團保證買貴退差價

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 登山 富士山

AsiaYo 旅遊預定平台

追蹤

延伸閱讀

花蓮月洞新玩法 自由行也能電話訂船進洞賞鐘乳石與蝙蝠

花蓮月洞調整開放時段 新增自由行遊客電話預約

慘死東京街頭的韓女曾向日警求助 男友假裝搭機又回來下痛手

提升負責任登山觀念 林保署合歡山莊辦免費講座

相關新聞

2025必看最簡單好懂的富士山旅遊攻略！東京出發交通、行程一次瞭解～

本篇整理最完整【富士山自由行 vs 富士山跟團攻略】，富士山旅遊方式&景點五花八門，多待幾天還能多換幾種玩法！今天就帶你一次掌握富士山交通方式、必去景點、一日遊行程、富士山馬拉松與登山注意事項！想輕鬆玩就快收藏這篇富士山懶人包吧🗻✨

名古屋精選住宿大公開！距離車站超近超方便～

【FunTime小編群】名古屋雖然旅遊風氣不比東京和關西地區，但名古屋是中部地區的重要城市，同時也是工業重鎮及著名的港口城市，名古屋最為熱鬧的旅遊區域就屬JR名古屋城、榮町及名古屋港附近，由於交通發達，二次大戰重建後旅遊業也開始相當興盛。本期小編整理了幾間位於名古屋車站附近的平價住宿、好評住宿，環境乾淨整齊，位置交通便利，非常適合自助旅行的朋友，大家不妨參考一下囉！

吉伊卡哇化身可愛Baby！全新「吉伊卡哇寶寶」系列商品正式開賣

日本人氣角色「吉伊卡哇」化身為可愛的「吉伊卡哇 Baby」啦～話題一出立刻引爆粉絲們的討論話題！

日本秋季旅遊「掃帚草景點6選」 絕美紅色海洋還可與富士山合影

掃帚草（コキア），又叫藜草或地肤，是一種一年生草本植物，屬於藜科地膚屬。原產於歐洲和亞洲，通常生長在乾燥、貧瘠的土壤上。這種植物呈圓球狀，葉子細長，夏天是鮮綠色的，但到了秋天會變成鮮紅色或橙色，景色相當壯觀，因此在觀賞園藝中非常受歡迎。掃帚草這個名字的由來是因為它的枝條乾燥後可以用來做掃帚。這種植物生長迅速，適應性很強，不需要太多照顧，是美化庭院或景觀的好選擇。不僅如此，掃帚草還有其他用途——它的嫩葉可以當作蔬菜食用，有時甚至被用於藥用。 日本秋天的掃帚草景色一定不容錯過，每年的最佳觀賞期平均落在九下旬月至十月。整片植物變成紅色或橙色，宛如大自然的紅色海洋，非常適合拍照留念。掃帚草的季節性變化是許多旅客心中的絕美風景，無論是熱愛自然的遊客還是攝影愛好者，都能在這裡找到獨特的美景！

日本買「這類電器」上不了飛機？家電達人揭關鍵原因　牢記「2重點」

近期有旅客在日本購買USB瀏海電捲棒，因內建鋰電池無法拆卸，返國時遭攔下，最終只能當場丟棄，引發網路熱議。對此，家電達人...

「吉伊卡哇拉麵 豚」澀谷店好評再開！還有神秘嘉賓迎接你的到來

因為吉伊卡哇的高人氣，官方正式決定要在今年9月讓「吉伊卡哇拉麵 豚」再次回歸澀谷PARCO！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。