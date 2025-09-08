2025墾丁住宿推薦！ 6間必收藏「親子友善民宿」平價高CP值＋室內泳池，衝一波國境之南

說到國旅放鬆首選，有陽光沙灘海景的墾丁絕對穩坐NO.1啦～最近還有屏東黑鮪魚季，新鮮海味吃到飽完全不是問題🍣這次就由AsiaYo幫大家整理出高cp值的6間墾丁民宿推薦，有些還貼心提供寵物友善屏東住宿，讓毛孩也能一起開心入住，不管是情侶、朋友還是家庭旅行都超適合！快跟著我們一起來趟海邊療癒小旅行吧！





｜墾丁民宿攻略｜

📍精選屏東民宿一覽

圖:AsiaYo提供

📍墾丁旅遊小提醒

🧴防曬擦好擦滿：墾丁陽光超熱情，帽子、墨鏡、防曬一定要帶

🚗開車最舒服：騎車太曬不誇張，開車＋查好停車場最輕鬆

📱導航先存好：海邊訊號可能弱，先存離線地圖才不怕迷路

📸打卡早點去：趁早拍照光線好、人也少，隨手拍都像大片

💵現金帶夠喔：夜市和攤販不一定收卡，小鈔備齊更方便

🎣黑鮪魚季別錯過：每年屏東東港限定美味，現場吃超鮮超滿足

圖:AsiaYo提供

｜墾丁景點推薦｜

圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供

｜👨‍👩‍👧‍👦墾丁親子友善民宿推薦｜

帶小孩出遊最怕沒地方放電？選對民宿就輕鬆一半！這些墾丁親子友善住宿不只有寬敞房型、玩具設施，有的還附設戲水池、遊戲區，小朋友玩得開心，大人也能好好放鬆～爸媽們快收藏起來呦！

圖:AsiaYo提供

🩵墾丁康逸旅宿comeinn2｜自助入住免溝通超方便

這間真的好適合親子或毛孩一起來住！房間寬敞又舒服，陽台還能看風景，整體氛圍超放鬆🌿 有電梯可以推嬰兒車上下樓，爸媽住起來也很輕鬆～而且是寵物友善房型，毛小孩也能一起入住超加分！現場還有自助洗衣機和脫水機，衣服髒了直接洗超方便。（參AsiaYo:【墾丁康逸旅宿comeinn2】）

📍附近地標：恆春古城西門、恆春古城東門

圖:AsiaYo提供

🩵墾丁沐林會館｜自助入住免溝通超方便

這間房型一看就讓人嘴角上揚，房裡竟然藏了小朋友最愛的溜滑梯，小孩一進門就玩瘋😍最多可住到6人，不管是三代同堂還是朋友帶小孩一起出遊都很剛好！毛小孩也能一起入住，從小型犬到大型犬都沒問題，重點是還有免費停車位，自駕旅人完全不怕找車位煩惱喔。（參AsiaYo:【墾丁沐林會館】）

📍附近地標：恆春古城西門、恆春古城東門

圖:AsiaYo提供

｜🏠墾丁包棟民宿推薦｜

大隊出動也不怕吵！不管是家族旅遊、朋友聚會還是公司出遊，這些墾丁包棟民宿都幫你顧好空間與隱私～公共區域大又舒適，烤肉、打麻將、玩桌遊一次搞定🎉

圖:AsiaYo提供

🩵海角42號民宿二館｜小孩一定超愛10人包棟

這間超人氣親子包棟真的太強，完全就是為親子家庭設計的，小朋友從室內溜滑梯玩到室內泳池，大人則能盡情享受KTV、Switch還有麻將桌的快樂時光🎮而且附設超大停車場，一次停6台車都沒問題，全家出動也不怕喔！（參AsiaYo:【海角42號民宿二館】）

📍附近地標：恆春古城西門、恆春古城東門

圖:AsiaYo提供

🩵大鼻旅店｜超夯16人包棟

這間民宿根本是爸媽的救星、小孩的樂園！有室內泳池，不管晴天雨天都能開心玩水，而且視線超清楚，大人能安心放鬆看顧～KTV、大螢幕通通有，追劇嗨唱都OK📺地點也很讚，走幾步就到恆春老街，買點小吃或食材回來煮宵夜，就像住在自己家一樣自在又溫馨。（參AsiaYo:【大鼻旅店】）

📍附近地標：恆春古城西門、恆春古城東門

圖:AsiaYo提供

想吃宵夜逛街又不想開車？那就住在墾丁大街附近民宿最方便啦！出門就是熱鬧街區，走路就能到附近看海景～吃飽散步回房間剛剛好，超適合懶人旅遊行程🌙

圖:AsiaYo提供

🩵墾丁上好旅店 ｜下樓就到墾丁大街

喜歡有度假氛圍的住宿？這間絕對會讓你一眼愛上！房型從雙人到家庭房都有，每間都精緻又有設計感，住起來超舒心～還有海景陽台房可選，早上醒來就能看到藍藍大海真的超享受🌊而且對騎自行車的旅人超友善，貼心設有腳踏車停放空間，騎士們放心住起來。（參AsiaYo:【墾丁上好旅店】）

📍附近地標：墾丁大街、墾丁國家公園

圖:AsiaYo提供

｜加碼推薦：屏東黑鮪魚住宿推薦｜

每年4-6月黑鮪魚洄游季節到，限定海味開吃啦！不只看得到百公斤黑鮪魚競標秀，還能吃到超新鮮黑鮪魚套餐＋東港三寶：櫻花蝦、油魚子一起包辦🍣現場還有音樂會、市集、水上活動等，海邊氛圍直接拉滿呦~

📍地點：東港、小琉球｜🗓️時間：5/3–7/6

圖:AsiaYo提供

🩵福容徠旅墾丁 ｜超美星級飯店

住在墾丁大街上真的超方便，走幾分鐘就能踩到大灣海灘的細沙、迎著海風放空、玩到肚子餓怎麼辦？這間民宿旁邊就是在地人激推的滷味店，宵夜輕鬆解決！民宿還設有地下停車場和洗烘設備，自駕旅人或久住都很適合。機能滿滿、位置又讚，親子旅客也能住得超安心呦～（參AsiaYo:【福容徠旅墾丁】）

📍附近地標：墾丁大街、墾丁國家公園

圖:AsiaYo提供

這次的屏東住宿推薦就先分享到這啦～如果你更喜歡山線行程，不妨看看隔壁的台東包棟民宿推薦，滿滿自然風景超放鬆🍃想吃爆美食的話，絕對不能錯過高雄高CP飯店清單，吃喝玩樂一次滿足，不管去哪一站，南台灣通通有驚喜，快揪上朋友一起出發旅行吧！





